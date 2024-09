Až dvojnásobek milionářů a vyšší šance na výhru. Sportka hlásí změny

Sportka je nejstarší a nejoblíbenější loterie v Česku, která vytváří milionáře jak na běžícím páse. V roce 2023 vzniklo díky loterijní společnosti Sazka, která Sportku provozuje, celkem 382 nových milionářů a z toho 261 bylo právě ve Sportce. A letos? Za první tři čtvrtletí je již díky Sportce 195 nových milionářů a součet jejich výher dosahuje téměř 900 milionů korun.

Nejvyšší výhru v roce 2024 si v červenci odnesl sázející z jižní Moravy, kterému padl Superjackpot téměř 128 milionů korun, krásných 111 612 990 korun putovalo v březnu na účet sázejícího z internetu a z téměř 78 milionů korun se v únoru radoval pár z Karlovarska. Příběh má sice každý výherce jiný, co je ale spojuje je fakt, že se jim díky Sportce mohou plnit sny a přání. Nejčastěji to bývají sny praktické jako zajištění sebe a své nejbližší rodiny, investice do bydlení a vzdělávání, pořízení nového auta, ale i cestování a poznávání exotických destinací, jako je třeba peruánské Machu Picchu. O své štěstí se někteří výherci chtějí i podělit, a tak věnují část peněz na dobročinné účely.

Superjackpot přes 200 milionů

Ačkoli je Sportka mezi sázejícími nejoblíbenější loterií, kterou mnozí hrají pravidelně a nevynechají jediné slosování, nastal čas ji zatraktivnit. Od 2. října tak po dlouhých 10 letech čeká na sázející řada zajímavých změn. Úpravy přinesou nejen vyšší výherní částky, více prémií a větší pravděpodobnost výhry, ale také bude garantována minimální výše Superjackpotu na úrovni 30 milionů. A dvojnásobně vzroste jeho průměrná výše až na hodnoty přesahující 200 milionů korun. Změny se pozitivně dotknou také doplňkové hry Šance, v níž se nově šance na výhru zvyšuje až trojnásobně.

„Sportku jsme upravili tak, abychom zvýšili počet milionářů i četnost milionových výher,“ říká Aleš Veselý, generální ředitel společnosti Sazka, a dodává že nyní díky Sazce stoupne počet nových milionářů až dvojnásobně, téměř o 200. „Aktuálně pomáháme plnit sny v průměru čtyřem novým milionářům týdně. Se zavedením změn se počet nových milionářů, věříme, přehoupne přes hranici 400 ročně, tedy více než jeden nový milionář každý den.“

Upravují se i ceny a počty sloupců

Vedle jackpotových výher Sportka pravidelně nabízí také prémie v podobě garantovaných milionářů a populárních věcných cen v podobě automobilů. Sportka nově tyto prémie nabídne v ještě větším počtu. Například hned v říjnu se při každém slosování bude hrát o jeden garantovaný milion, celkem tedy vznikne jistých 13 dalších nových milionářů.

Aby bylo možné vše naplnit, bude upravena také cena jednoho vsazeného sloupce ze současných 20 korun na 30 korun. Stejná změna se týká i ceny hry Šance. Od října se pak dočká změn také celkový počet sloupců na sázence. Pro zařazení do slosování o Superjackpot bude nově stačit vsadit pouze osm sloupců, přičemž doposud to bylo sloupců deset. Plná sázenka nově vyjde na 270 korun.

Sportka za celou svou historii, tedy od roku 1957, měnila cenu pouze pětkrát. Za téměř 70 let tak cena sloupce vzrostla desetinásobně, zatímco průměrná mzda za stejnou dobu vzrostla třicetinásobně.

Vývoj ceny Sportky od roku 2000

rok cena vsazeného sloupce průměrná mzda 2000 12 Kč 14 000 Kč 2003 14 Kč 17 000 Kč 2005 16 Kč 18 000 Kč 2014 20 Kč 28 000 Kč 2024 30 Kč 45 000 Kč

Sportka v čase

Sportka je tradiční číselnou loterií, která vznikla 22. dubna 1957. Za 67 let existence bylo vylosováno více než 10 302 výherních šestičíslí a pouze jedna jediná šestice byla vylosovaná dvakrát. Nejvyšší individuální výhra padla v roce 2013 na Chrudimsku, kdy šťastný výherce získal 400 milionů Kč. Hodnoty nejvyšších výher za posledních 5 let byly dvakrát 250 milionů, 192 milionů a 185 milionů Kč.

K prvnímu slosování Sportky v nové podobě dojde ve středu 2. října 2024, přičemž sázenky bude možné předplácet pouze do 29. září 2024. Pak začne předplatné již v novém formátu. Chcete poškádlit své štěstí? Zkuste to se Sportkou klidně už teď! Vsadit si je možné na některém z více než 7600 obchodních míst Sazky, online nebo prostřednictví mobilní aplikace Sazky