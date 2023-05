Automatizace skladu Kardex – zvýšení produktivity vychystávání o 50 %?

Jaké výzvy chtěla firma BD Sensors řešit automatizací skladu od firmy Kardex?

Firma BD Sensors je českým dodavatelem elektronické tlakoměrné techniky a hledala řešení, jak zlepšit využití skladové plochy, zvýšit produktivitu a přesnost vychystávání.

Proč byly zvoleny automatizované skladové systémy jako řešení těchto výzev?

Výhodou těchto skladových systémů je, že fungují na principu „zboží k obsluze“ nikoliv obsluha ke zboží. Obsluha tedy nemusí chodit po celém skladu a hledat, kde je zboží uskladněno. Na místo toho automatizované skladové systémy přivážejí položky k obsluze do ergonomicky ideální výšky. Další výhodou je využití vertikální výšky skladu a využití nevyužitého prostoru, za který firmy zbytečně vyhazují peníze. Díky použití automatizovaných skladových systémů jde masivně uspořit skladovou plochu.

Jaké řešení bylo zvoleno?

Nový systém navržený společností Kardex se skládá z 5 vertikálních výtahových modulů Kardex Shuttle a softwarem Kardex Power Pick System, který kontroluje vychystávací proces.

Jak probíhá vychystávání po automatizaci skladu?

Pro firmu BD Sensors jsme doporučili strategii dávkového vychystávání objednávek. Jde o způsob seskupení více objednávek do malých dávek a operátoři plní všechny objednávky v dávce najednou, přičemž pracují s konsolidovaným seznamem objednávek. Vysvětlím to na příkladu z reálného života. Když nakupujeme v potravinách, tak nakupujeme do 1 vozíku pro 1 rodinu. Při dávkovém vychystávání máme nákupní seznam od více lidí a dáváme je do jednotlivých tašek v nákupním vozíku. Obsluha se řídí systémem KBS Pick-to-Light, který umožňuje vychystávání více operátorům najednou.

Jak předejít situacím, že se vychystá nesprávný produkt?

V tomto konkrétním případě šlo o elektronické komponenty, které se často navzájem liší pouze minimálně, což zvyšuje nebezpečí chyb při vychystávání. Tento problém jsme vyřešili použitím technologie Pick-to-Light. Díky ní jsou skladníci naváděni prostřednictvím laserového ukazovátka ve výdejovém otvoru automatizovaného skladového systému a zajištěna je tak maximální přesnost vychystaného zboží.

Jaký byl výsledek po instalaci automatizovaných skladových systémů?

Automatizace skladu zvýšila efektivitu vychystávání o 50 %, ušetřila se skladová plocha a chybovost ve vychystávání se blíží 0. Zlepšila se efektivita skladových procesů a snížil se počet pochůzek obsluhy. Pouze 2 operátoři jsou nutní pro vychystání 160 – 210 objednávek denně.

Proč by firmy měly investovat do automatizovaných skladových systémů?

V dnešní době dochází ke zvyšující se náročnosti požadavků zákazníků, rostoucí konkurenci a zvyšování nákladů na skladovou logistiku. Pokud se firma chce rozvíjet a mít náskok před konkurencí, jde o přirozenou volbu a získání konkurenční výhody, přičemž návratnost takové investice se pohybuje mezi 2-3 roky.

Marketingový manažer Kardex Ing. Viktor Frnka

v.frnka@kardex.com

Více informací na www.kardex.cz