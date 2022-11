Automatické a poloautomatické pytlovací linky sypkých materiálů

Na firmu VELS vážící a elektronické systémy se můžete obrátit pro kusovou dodávku jednotlivých strojů a zařízení až po dodávky poloautomatických a automatických pytlovacích linek pro potravinářský a chemický průmysl, zemědělství či stavebnictví.

V současnosti právě poloautomatické a automatické pytlovací linky zaujímají významnou část činnosti firmy. Linky navrhuje firma pro konkrétní podmínky v místě instalace, tedy přesně přizpůsobené vašim potřebám. Linky umožňují poloautomatický nebo automatický proces balení sypkých produktů do otevřených pytlů a tašek, a to rychle, přesně a efektivně.

Poloautomatické pytlovací linky

Typickým příkladem je linka pro plnění sušeného mléka do otevřených pytlů s PE vložkou. Je sestavena z vlastní plničky s dávkováním šnekovými dopravníky, stojanové svářečky PE vložky pytlů, stojanové šičky a pásového dopravníku. Řízení je zajištěno elektronikou zobrazující aktuální hmotnost při hrubém i jemném navažování, provozní stav linky, chybová hlášení, množství naplněných pytlů a celkovou hmotnost naplněného materiálu ve směnovém, případně i celkovém provozu.

Obsluha nasadí na hrdlo váhy prázdný pytel. Ten je automaticky upnut k hrdlu. Poté se spustí navažování (požadovaná hmotnost a parametry plnění jsou předem nastaveny a uloženy v řídící elektronice). Pytel je naplněn na požadovanou hmotnost, uchopen manipulátorem, uvolněn z plnícího hrdla, spuštěn a obsluhou přesunut pod odsávací tyče zhutňovacího zařízení. Tyče se zasunou do pytle, po odsátí přebytečného vzduchu z pytle se automaticky vysunou a manipulátor uvolní zhutněný pytel, který obsluha přesune na stojan s aspirací, kde jej ručně zformuje a přesune na dopravník se svářecím a šicím zařízením. Tam svaří vložku a následně zašije pytel. Zašitý pytel nakonec odebere z dopravníku a uloží na paletu.

Typický provozní výkon této poloautomatické plnící linky je 100 pytlů za hodinu.

Automatické pytlovací linky

Typickým příkladem jsou linky pro plnění sušeného mléka do otevřených pytlů s PE vložkou a linky pro plnění krmných směsí do otevřených pytlů a tašek.

Sestava linky pro plnění krmných směsí obvykle obsahuje manipulátor pro automatické nasazování pytlů, který automaticky odebere prázdný pytel ze zásobníku a nasadí jej na plnicí hubici zařízení. Dále také samotné zařízení pro plnění otevřených pytlů, které se skládá z dávkovací části, článkového dopravníku se svislým zdvihem, manipulátoru pro odběr naplněného pytle, článkového dopravníku, automatického šicího zařízení s vtahovačem pytlů, automatického vkladače předtištěných etiket do švu, manipulátoru pro položení uzavřených pytlů na dopravník formovače pytlů, samotného formovače uzavřených pytlů a kompletně osazené řídicí skříně. Často je doplněn pásový dopravník s detektorem kovu, paletizační zařízení a při požadavku na vážení v obchodním styku také kontrolní váha.

Z volitelného příslušenství si zákazník může pořídit také zařízení pro ovin palet průtažnou fólií, zásobník palet, který automaticky zakládá prázdné palety do paletizačního zařízení a další zařízení dle dohody.

Všechny činnosti linky jsou plně automatické. Obsluha jen zakládá prázdné pytle do zásobního místa manipulátoru pro automatické nasazování pytlů, vkládá nitě do šicího zařízení a předtištěné etikety do zásobníku a odebírá uzavřené pytle z výstupního dopravníku, ukládá je na paletu, kontroluje činnost linky a řeší nestandardní záležitosti.

Pokud je linka doplněna o paletizační zařízení, obsluha zakládá prázdné palety do paletizačního zařízení a odváží plné palety z výstupního dopravníku paletizačního zařízení.

