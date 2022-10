Auto z dovozu: obrovský výběr kvalitních aut pro každého

Dovoz aut dle vašich požadavků do týdne

Je libo luxusní Mercedes, bezpečné Audi nebo sportovní BMW? Navštivte Auto z dovozu a vyberte si z velké nabídky zánovních vozů, které jen tak někde nenajdete. Firma se specializuje už 17 let na dovoz aut především od německých partnerů a českých leasingových společností.

Řekněte, jaké auto si představujete. Podle vašich parametrů, finančních možností a potřeb máte auto k dispozici do jednoho týdne. Tým specialistů se postará o to, aby vám na zakázku auto přistálo skoro až před domem. Vy se nemusíte naprosto o nic starat. Odpadá vám hledání, porovnávání, telefonáty, domluva a další administrace s tím spojená.

Přijdete na pobočku v Praze, nasednete do auta a zhruba týden od vašeho zadání odjíždíte domů nebo na výlet. Jednodušší cesta k autu snad ani neexistuje.

Auto ještě ten den doma? Jde to!

Čím se může společnost pyšnit? Je to skutečně obrovský sklad aut, kde si vybere každý, i ten nejnáročnější z vás. Na skladě je více než 100 vozů různých značek v různorodém cenovém rozpětí. Pokud se vám nějaké auto v showroomu zalíbí, odjíždíte v něm téměř okamžitě. Nemusíte čekat několik měsíců na zcela nové auto z výroby. Máte k dispozici skutečně kvalitní auto jako mávnutím proutku ihned.

Může se ale stát, že jste se do žádného auta nezamilovali na první dobrou. V tom případě rozhodně nezoufejte. Nechte u prodejců svoji e-mailovou adresu a každý týden buďte informováni o novinkách. Třeba se vaše vysněné auto objeví přímo ve vaší e-mailovou schránce.

Kompletní a pravdivá servisní historie

Společnost dbá na to, aby všechny vozy měly jasnou servisní historii. Technický stav auta je vždy ještě přezkoumán, a to skutečně přísně. Auto si od firmy nejen koupíte, ale také od ní získáte garanci a záruku. Pro vaše klidné spaní se na auta vztahuje záruka 3 let.

Co vše záruka kryje a jaké jsou podmínky?

Nepředvídatelné a náhlé poruchy auta

Je možné pojistit vše, od motoru až po klimatizaci

Auto má najeto maximálně 250 000 km

Pravidelné servisní prohlídky jsou nutností

Maximální stáří vozidla je 10 let

Nejste si jisti, co je zrovna pro vás nejvýhodnější? Nechte si poradit od specialistů. Zdarma vám navrhnou nezávazně varianty, ze kterých si pak snadno vyberete.

Financování vozu snadno a rychle

Ne vždy má každý k dispozici potřebný obnos peněz. Aby vám auto neuteklo a vy jste si jej mohli koupit a hned odvézt domů, nabízí společnost několik druhů financování: leasing, spotřebitelský úvěr nebo auto na protiúčet.

Financování je vyřízeno bez zbytečného dlouhého čekání a s autem lze odjet do pár minut od podpisu. Velkou výhodou jsou nízké úroky, variabilní délka splácení, možnost předčasného splacení nebo možnost financování bez akontace.

Na pobočce pomohou také s pojištěním auta. Díky speciálním bonusům ušetříte na pojištění až 27 %. Kromě povinného a havarijního pojištění vám zajistí i speciální připojištění v podobě pojištění skel, úrazového pojištění nebo pojištění zavazadel.

Prodejem to nekončí, ale teprve začíná

Firma Auto z dovozu si zakládá na přístupu ke svým zákazníkům. U prodeje auta to rozhodně nekončí. Ba naopak začíná. Přímo v areálu společnosti najdete TopCar Servis. Profesionální automechanici si vezmou vaše auto do parády. Mezi tím, co budou pracovat na vašem autě, si můžete odskočit na dobrou kávu nebo si vyřídit potřebné pochůzky.

TopCar Servis pro vaše auto zajistí:

Výměnu olejů

Servis a plnění klimatizace

Přípravu na STK

Měření a servisování geometrie

Autoskla

Diagnostiku vozu

Výměnu a opravu pneumatik

Auto z dovozu nemá konkurenci

Nenajdete v Česku jinou společnost, která by se jí mohla rovnat. Auto z dovozu se snaží, aby měli zákazníci vše ohledně auta vyřízeno nejen rychle, bezpečně a precizně, bez starostí, ale také na jednom místě. Šetří vám nejen finance, ale i váš čas. A to se jen tak nevidí. Proto neváhejte a vydejte se prozkoumat skladová vozidla přímo na adresu Praha 6 nebo si vaše vysněné auto vyberte na pár kliknutí z pohodlí domova na stránkách společnosti.