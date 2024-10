AUREL od testování automobilů na vlastním polygonu po vývoj převodovek

AUREL Vývoj

Vývojová divize firmy AUREL se postupně rozšiřovala z oblasti pasivní bezpečnosti, engineeringu a 3D měření do oblasti aktivní bezpečnosti, vývoje převodovek, podvozku, elektroniky, akustiky a závodních speciálů Škoda Motosport. Firma AUREL má dnes rozsáhlé zázemí nejen v oblasti testování automotive. Ing. Michal Mrkvička, výkonný ředitel, komentuje vývoj firmy AUREL do současné podoby následovně: „Když jsme firmu AUREL začali budovat, bylo nás pouze 10. Dnes už je nás více než 250 a najdete nás v Mladé Boleslavi, Liberci, Břehyni nedaleko Doks, Chrastavě a ve Wolfsburgu.“

Nové sídlo společnosti AUREL

Firma disponuje například vlastní zkušebnou pro testování ochrany chodců, kde během roku provádíme stovky zkoušek. Naše primární snaha spočívá v poskytování špičkových produktů a služeb našim zákazníkům v automobilovém průmyslu. Dále se také zabýváme analýzou dopravních nehod, kde zkoumáme jejich příčiny a analyzujeme, jaké má vozidlo vliv na danou nehodu, tak i celou situaci kolem nehody. S využitím 3D měření jsme schopni naskenovat celou oblast nehody včetně křižovatek, silnic, dálnic, a vytvořit tak simulaci v různých softwarech, které propojujeme s našimi laboratořemi pro pasivní bezpečnost.

Jedním z dalších důležitých milníků byla akvizice firmy LENAM. Tato česká společnost, která se zaměřuje na výpočty a simulace, nám pomohla doplnit komplexitu služeb v oblasti engineeringu, zkoušek a přípravy na zkoušky po využití senzorů a tenzometrů. Naše propojení s firmou LENAM nám umožňuje poskytovat specifické výpočty a simulace, které jsou nezbytné pro vývoj a testování nových produktů. Pomocí těchto výpočtů a simulací můžeme provádět analýzy různých faktorů, jakými jsou například pevnost materiálů, aerodynamika, nebo chování vozidla v různých situacích. Díky tomu můžeme optimalizovat design, zlepšit výkon a zabezpečit bezpečnost vozidel.

Aktivně se také účastníme projektů a výzkumů v oblasti dopravní bezpečnosti. Spolupracujeme s různými institucemi a organizacemi, které se zaměřují na prevenci dopravních nehod a zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Naše výzkumné týmy pracují na analýze dopravních nehod, zkoumání příčin a hledání způsobů, jak těmto nehodám zabránit. Spolupracujeme také s mezinárodní organizací Euro ENCAP, která provádí spotřebitelské testy bezpečnosti automobilů.

PŘEVODOVKY – MP

Každá automatická převodovka má svůj software, ten se ovšem musí naladit a nastavit na konkrétním automobil, motorizaci a podobně. A to je přesně to, co děláme. Naši specialisté se zaměřují na tuto neobvyklou a o to zajímavější disciplínu a zároveň si uvědomují tu zodpovědnost za „uvolněný“ software.

Asi vás to ani nenapadlo, ale před tím, než si užijete jízdu autem s automatickou převodovkou, musel to někdo hodně důkladně nastavit, otestovat a strávit s tím opravdu hodně času. U nás jsme na to připraveni, máme vlastní zázemí – kanceláře, zasedací místnosti, přípravny na vozy, sklad… i možnosti testování – polygon, klimakomoru…

Naši odborníci flashují, nastavují a testují software stále dokola do té doby, než jsou s výsledkem spokojeni a mohou po mnoha měsících práce dát své výsledky vám, spokojeným zákazníkům. A jestli vám připadá jízda docela normální a přirozená – to přesně bylo cílem!

Automatická převodovka a její nastavení je laděno a kontrolováno v různých extrémních povětrnostních podmínkách, v rozpáleném Španělsku i za polárním kruhem. Jezdí se v horských úsecích, městech i dálnicích po celém světě.

Kontrolujeme funkce při různých podmínkách, podle jasně definovaných pravidel. Parametry musí být nastaveny tak, aby s tím mohl jezdit student autoškoly, ostřílený profesionál i poklidný sváteční řidič.

O tom všem pomáháme vést opravdu velmi důkladnou evidenci. Každá změna parametrů se musí řádně zaznamenat a také zdůvodnit, řídící jednotka jich totiž zpracovává tisíce!

Když chceme správně nastavit chování automatické převodovky, musíme analyzovat, nastavovat, testovat znovu a znovu a na konci celkově zkontrolovat. Je to dost práce, ale baví nás!

Vývoj převodovek

AUREL Polygon

Pro rozšíření našich kompetencí v oblasti vývoje vozidel jsme vybudovali vlastní testovací polygon, kde provádíme jízdní testy prototypů, vozů či jejich komponent nebo infrastruktury. Ing. Zdeněk Svoboda, vedoucí vývojového a inovačního centra, komentuje vznik AUREL Polygonu následovně: „Jako firma jsme vždy cítili potenciál nově přicházejících technologií v oblasti autonomních vozidel a elektromobility, protože s příchodem nové éry automobilismu samozřejmě přichází vlna vývoje a testů. A pro tento účel tu náš polygon je. Nabízíme testovací plochy a zařízení, na kterých se vozidla budou učit rozpoznávat situace v provozu a adekvátně na ně reagovat. Zároveň u nás provádíme široké spektrum funkčních, zátěžových, životnostních a jiných testů.“

AUREL Polygon

Jaké zkoušky se na polygonu dělají:

Vývojové a funkční zkoušky veškerých systémů vozu

Jízdní zkoušky pro vývoj převodovek a podvozku

Zkoušky nastavení sensoriky

Zkoušky asistenčních systémů

Zkoušky akustických projevů vozu

Zkoušky brzd a stabilizačních systémů

Zkoušky za nízkých teplot

Zkoušky odolnosti průjezdu vodou

Zkoušky funkčnosti ve stoupáních a klesáních

A další….

S výstavbou oválu se významně zvýší možnosti pro funkční a životnostní testy.

V rámci výstavby zároveň vytváříme i digitální dvojče našeho polygonu. Moderní vývoj se stále více rozšiřuje do virtuálního prostředí a digitalizace polygonu umožní účinnou validaci virtuálních testovacích nástrojů. Více informacích o našem polygonu a dalších aktivitách najdete na našich stránkách (AUREL Polygon - Vývojové centrum pro testování - AUREL (aurelcz.eu)). Pokud vás zajímá testování vozidel na utajeném polygonu a chtěli byste poznat jízdní testy na vlastní kůži, kontaktujte nás.

AUREL Výroba

Ve výrobním závodě (Výroba - AUREL (aurelcz.eu)) se naši odborníci zaměřují na povrchové úpravy materiálů a dokončovací operace pro automotive. Specializujeme se především na odmašťování a pasivaci hliníkových a ocelových dílů a profilů. Dále pak na nanášení ochranné vrstvy zink-fosfátem. K tomu nabízíme dodatečné činnosti, jako jsou montáže, nýtování či nanášení ochranné antivibrační hmoty. Našimi zákazníky jsou přední dodavatelé strukturálních dílů a renomované automobilky.