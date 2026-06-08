Audioknižní hity na léto. Tři osvědčené příběhy ve svěžím zpracování

Jednohlasé audioknihy jsou stále oblíbená klasika. Pokud ale hledáte na dlouhou cestu nebo lenošení u vody intenzivnější zážitek, vyzkoušejte tituly v superprodukčním zpracování. Dopřejete si v podstatě film pro uši. Co role, to jiný interpret, obvykle z řad špičkových herců. Vynikající zvuk. A také audio kulisy, které perfektně dotvářejí atmosféru příběhu.
V superprodukčním zpracování si můžete poslechnout audioseriály, autorské tituly psané přímo pro audioformát, ale také adaptace titulů, které milujete jako knihy, divadelní představení nebo filmy. Právě z nich vybíráme tipy na léto. Považte sami.
Noblesní Saturnin: co slovo, to perla
Více než 80 let se příběh nevyzpytatelného sluhy drží na výsluní díky rafinovanému humoru, vytříbenému jazyku a nezapomenutelným hrdinům. Překvapují, leckdy dohánějí k šílenství, ale zaručeně pobaví. Jejich jedinečnost vyniká i v audio zpracování. Hlavní roli Saturnina propůjčil uhlazený, a přitom mile šibalský projev Jaroslav Plesl. Jeho trochu roztržitý, v románu bezejmenný pán vystupuje v audio verzi jako Zdeněk. Načetl ho Saša Rašilov. Veronika Khek Kubařová se ujala role Barbory, jako Milouš se vám představí Pavel Neškudla. Uslyšíte také Ivana Trojana, Viktora Preisse, Lenku Krobotou a další skvělé herce. Se stopáží lehce přes sedm hodin pro vás bude Saturnin vítaným společníkem třeba na cestě k moři.
Vyšperkovaná klasika: Pygmalion a její vytříbený projev
Nestárnoucí satirická komedie anglického držitele Nobelovy ceny i Oskara G. B. Shawa je postavena na síle slova. Právě ta v audio zpracování výborně vynikne. Zvlášť, když jsou svižné dialogy zvýrazněny precizním zvukovým plánem a efekty vyladěnými do detailů od škrtnutí zapalovačem přes cinknutí mince až po otevření deštníku. Ústřední dvojici Lízy Doolittlové a profesora Higginse ztvárnili Pavla Gajdošíková a Saša Rašilov. Těšit se můžete také na Elišku Balzerovou, Zlatu Adamovskou, Petra Štěpánka, Arnošta Goldflama, Ljubu Krbovou či Miroslava Hanuše. Poslech Pygmalionu vám zpříjemní téměř dvě hodinky.
Ikonické drama: Kočka na rozpálené plechové střeše
Strhující události, které vygradují během narozeninové oslavy smrtelně nemocného patriarchálního boháče Pollitta, působí v superprodukčním zpracování ještě intenzivnější. Každá replika vyniká naplno a díky audiokulisám vytvářejícím autentické prostředí jednotlivých scén se do děje rychle ponoříte. V roli Maggie uslyšíte Kláru Suchou. Rozpolceného Bricka načetl Marek Holý. V zajímavém obsazení najdete i Jaromíra Medunu, Martinu Hudečkovou, Filipa Švarce, Filipa Jančíka nebo Kláru Oltovou. Pokud hledáte kontrast k letní pohodě, na téměř dvě hodinky ho najdete právě v klasice Kočka na rozpálené plechové střeše.
Superprodukční zpracování přinesla na náš trh Audioteka, která je producentem řady vynikajících titulů a současně jednou z největších audioknižních platforem u nás. V její nabídce najdete více než 10 000 děl napříč žánry.
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