Audioknihy na vrcholu vlny

V sídle vydavatelství Tympanum je od letošního března v provozu moderní nahrávací studio. Vzpomínáte si na první knižní titul, který tam byl nahrávaný?

Samozřejmě, protože zrovna bylo velké „haló“ kvůli prvnímu nouzovému stavu – vždyť to studio jsme uvedli do provozu ani ne čtrnáct dní po jeho vyhlášení. První audioknihou byly Čarodějnice Roalda Dahla, které výtečně načetl Kryštof Hádek v režii Zuzany Burianové. A od té doby jsme se nezastavili, studio jede prakticky nonstop. Zpočátku jsme se báli, jak to všechno půjde zvládnout, a to zejména po hygienické stránce, ale povedlo se nám to. Je na místě poděkovat všem, kteří s odvahou cestovali a soustředěně pracovali, ale i těm, kteří denně studio od té doby pečlivě dezinfikují, aby se u nás žádná pandemie nemohla usídlit.

Už brzy budeme všichni bilancovat rok 2020. Co vám v tomto roce udělalo radost a co bylo složité?

Začnu od konce, nejdřív to těžké. Letošní rok je zcela ve znamení boje s koronavirem. Projít tímto obdobím bez šrámů na duši je manažersky i lidsky náročné. Nejistota je značný stresor, část z redakčního týmu má školou povinné děti, které je třeba v době uzavřených tříd obsloužit. Všichni máme někoho blízkého z tzv. „ohrožených skupin“, někteří si i nákazou osobně prošli sami nebo v rodině, prostě - napětí neustále visí ve vzduchu. Obdivuji proto všechny v pomáhajících profesích, že pořád fungují, a to navzdory všemu. Já bych na jejich místě nejspíš emočně už dávno vyhořel...

Jsem také pyšný na všechny své blízké, hlavně na své dcery, jak to skvěle zvládají, učím se od nich. I v redakci se nám daří udržovat tvořivého ducha, zatím jsme to přestáli poměrně dobře, jen ať to vydrží, máme v Tympanu nejlepší tým!

Poděkování si zaslouží i všichni naši dodavatelé a obchodní partneři: museli jsme toho spoustu změnit, a ne všechny změny byly snadné. Přesto jsou vstřícní, spolupracují a občasná pochybení připomínají jen jemně.

Ale úplně nejvíc mne překvapili naši posluchači – tolik chvály, finanční i lidské podpory jsme vážně nečekali. Čerpáme z toho všeho povzbuzení, radost, odvahu a jistotu, což je v dnešní době to nejdůležitější.

Vydavatelství Tympanum má obsáhlý e-shop, v němž je možné si audioknihu stáhnout hned v několika technologických verzích. Co bývá častější u vašich zákazníků - stahují si více MP3, nebo se tradičně orientují na CDčka?

Koronavirus uspíšil u zákazníků přechod z CD na stahování ve formátu mp3. Přispělo k tomu jednak omezení prodeje CD v zavřených knihkupectvích, protože se lidé obrátili na e-shopy a začali se více orientovat tam, a tak se vlastně přirozeným způsobem naučili nakupovat a konzumovat digitálně.

Také jsme některé nové tituly vydali pouze digitálně, protože se zavřenými knihkupectvími nebylo kde prodávat CD. V současnosti velkou část těchto nahrávek postupně dodatečně lisujeme v přípravě na vánoční trh, protože věříme, že audiokniha na CD je prostě skvělý dárek. Týká se to například již zmíněných Čarodějnic, několika detektivních románů Vlastimila Vondrušky, dětské detektivky Fotbaláci: Záhada usínajících rozhodčích a dalších. Je jich vlastně nakonec docela hodně, skoro 20 audioknih, které teď horečně finalizujeme a tiše doufáme, že před Vánoci budou knihkupectví normálně otevřená.

Vánoční svátky bývají ve znamení pohádek a příběhů pro nejmladší. Jaké audioknihy budete na e-shopu vydavatelství Tympanum dětem letos nabízet?

Kromě již zmíněných právě točíme Dahlova Karlíka a velký skleněný výtah v podání Petra Čtvrtníčka, který navazuje dějem na velmi oblíbeného Karlíka a továrnu na čokoládu. K vydání připravujeme také výbor nejmilovanějších pohádek Miloše Macourka v podání fenomenálního Otakara Brouska a před dokončením je audiokniha Kvak a Žbluňk od jara do Vánoc, u které se málem při natáčení uchechtali k smrti Jan Vondráček a Pavel Tesař a s nimi i celý produkční tým.

A pak je tu ještě poslední Prašina! Matouš Ruml je právě ve studiu a s velkým nasazením načítá. Co asi najdou Jirka a En v Bílé komnatě?

Máte připravený vánoční „audio-hit“ také pro dospělé posluchače?

Největší pozornosti se po právu dostane Vztahům a mýtům populárního psychoterapeuta Honzy Vojtka. Honza tuto audioknihu osobně načetl, takže mohu tvrdit, že vám do sluchátek přímo vysvětlí, kdo vám může zajistit štěstí, jak je vhodné vzájemně komunikovat, kdo je tím pravým a tou pravou a další pravdy, o kterých sice každý občas mluvíme, ale které si ne vždy uvědomujeme, nebo na ně vědomě či nevědomě „zapomínáme“. Jsem velmi zvědavý na reakce, která tato audiokniha v posluchačích zažehne.

Velmi očekávanou audioknihou je třetí díl Vondruškovy ságy Křišťálový klíč, s podtitulem Jarmarečník. V ní se dozvíme další osudy Falknovské huti, o kterou dědicové Ignáce Heřmana přijdou, protože ji získá... ne, nebudu prozrazovat - jen řeknu, že o nečekané zvraty osudu u Vondrušky nebude nouze ani tentokrát.

Do třetice bych zmínil výbor lidových pověstí o pokladech a jejich strážcích sepsaných Otfriedem Preußlerem, kterého milujeme už od dob proslavené báje o Krabatovi v Čarodějově učni. Vyprávění se opět ujal vynikající Lukáš Hlavica. O tajemné zážitky na dlouhé zimní večery je tu opravdu postaráno...

Kterou audioknihu se chystáte o vánočních a novoročních svátcích poslouchat vy sám?

To mám jasné už předem – u nás doma pojede nová Prašina, jak se už ostatně stalo s předchozími dvěma díly! Otázkou je jen, jestli nám fakticky vydrží až do vánočních svátků. :) Soudím, že spíš ne... Ale kdybychom navázali Stopařovým průvodcem a Restaurantem na konci vesmíru, možná bychom chvíli vydrželi.

Osobně se těším, až si najdu čas na pořádný poslech Gaimanových Anansiho chlapců. Interpret Michal Isteník slibuje vynikající zážitek, jen nevím, jestli budu dostatečně dlouho sám, protože dětem takový poslech ještě určen není. A v pořadníku na poslech jsou ještě Baletky Miřenky Čechové. Na Terezu Dočkalovou, která se ujala četby, mám trochu slabost, může číst cokoliv a já to budu vždy nadšeně hltat.

Stalo se vám, že máte text nějaké knihy neoddělitelně spojený s hlasem určitého interpreta?

To se mi stává v jednom kuse! Každý charismatický hlas má tu moc přivlastnit si navždy nějakou postavu nebo i spisovatele. Z dětství a mládí si pamatuju řadu nahrávek, které prostě musejí být s tím kterým interpretem, ale tak je to se vším z té formativní doby.

Kdybych se měl soustředit jen na naši nedávnou produkci, tak takovým charismatem nepochybně disponuje Jiří Lábus, který je pro mne spjatý s Davidem Walliamsem, autorem úžasně vtipných a dojemných knih pro děti a je zřejmé, že Solaris nemůže číst nikdo jiný než Richard Honzovič.

Vydavatelství Tympanum pravidelně spolupracuje s celou řadou hereckých osobností. Překvapil vás výkon některého z vašich stálých interpretů něčím, co jste třeba zrovna od tohoto herce vůbec nečekal?

Jsem vždy překvapený jejich famózním hereckým výkonem. Kristýna Podzimková v Koralině je podmanivá až mrazí za krkem a napětím se rozšiřují zorničky. Ivan Řezáč v Mlýnu na mumie je uštěpačný a s nekonečným nadhledem. A náš nový objev je Vojta Kotek – u nás rozkročen od Stopařova průvodce až po Medvídka Pú!

Tomáš Výchopeň si dobře uvědomuje, že v produkci audioknih se prosadí jen ten, kdo vsadí na kvalitu a kdo má odvahu prosazovat neotřelé nápady. Tyhle dvě věci vám totiž v kultuře zajistí nejenom úspěch, ale také pomohou překlenout i ta nejnáročnější období.

Jiří Houdek