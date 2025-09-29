ATT Investments vyplatila klientům přes 1,25 miliardy za drahé kovy

Tento výsledek potvrzuje nejen sílu společnosti, ale i rostoucí zájem Čechů o alternativní formy uchování hodnoty svých investic.
Stabilní partner s rozsáhlou sítí poboček
ATT Investments dnes patří mezi nejvýznamnější hráče na domácím trhu s drahými kovy a vzácnými komoditami. Vedle showroomů v Brně a Českých Budějovicích mají klienti k dispozici také 42 regionálních poboček po celé republice. Díky tomu mohou investoři využívat osobní konzultace a mít své investice pod kontrolou v místě, kde žijí. Společnost staví na odbornosti a individuálním přístupu, což oceňují nejen začátečníci, ale i zkušení investoři. Značce ATT Investments dali důvěru například tenistka Kateřina Siniaková nebo zpěvačka Jitka Zelenková.
Investice dostupné pro každého
Jedním z pilířů nabídky je program Postupný nákup kovů (PNK). Tento model umožňuje pravidelně investovat už od 500 korun měsíčně. Klient si určí typ kovu a částku, kterou chce odkládat, a postupně si tak vytváří rezervu v podobě skutečných zlatých či stříbrných slitků. PNK je oblíbený zejména u těch, kteří hledají dlouhodobou cestu k finanční jistotě a nechtějí vynakládat velké částky najednou.
Drahokamy jako investice i symbol prestiže
Kromě kovů se ATT Investments specializuje také na drahokamy, které představují nejen investici, ale i symbol prestiže. Každý kámen je certifikovaný a přináší jedinečný příběh i možnost zhodnocení. Zvláštní pozornost si zaslouží smaragd – drahokam spojený s harmonií, prosperitou a noblesou, jehož sytě zelená barva dodává šperkům nezaměnitelný charakter. Vedle něj poutá stále větší zájem i tanzanit. Tento vzácný modrofialový kámen se těží pouze v jediné oblasti na světě a jeho zásoby jsou omezené. Právě to z něj činí nejen esteticky výjimečný drahokam, ale také investici s vysokým budoucím potenciálem. Drahokamy tak propojují investiční hodnotu s krásou a stávají se nejen ozdobou, ale i dlouhodobou jistotou.
Likvidita a služby navíc
Součástí služeb ATT Investments je i výkup drahých kovů a kamenů, který zajišťuje investorům likviditu a flexibilitu. Klienti tak mají jistotu, že se ke svým prostředkům mohou kdykoli vrátit. Společnost zároveň poskytuje odborné poradenství – od prvních kroků ve světě investic až po komplexní strategie pro zkušené investory.
Investice s nadčasovou hodnotou
ATT Investments dlouhodobě dokazuje, že investice mohou být více než jen finanční operací. Mohou se stát součástí životního stylu a prostředkem, jak uchovat jistotu i krásu pro budoucí generace. Ať už klient zvolí postupné budování zlaté rezervy, nebo dává přednost drahým kamenům, vždy získává kombinaci stability, likvidity a nadčasové hodnoty.