Atraktivní místo pro kariéru a osobní rozvoj v Královéhradeckém kraji

Teleflex spojuje výhody globálního zázemí s péčí a individuálním přístupem, které odpovídají hodnotám zdejší komunity a podporují příjemné pracovní prostředí i vyvážený život.
Investice do lidí i pracovního prostředí
Teleflex se snaží vytvářet prostředí, kde jsou zaměstnanci opravdu spokojeni a kde se mohou profesně rozvíjet. Mzdy zaměstnancům navyšují pravidelně každý rok. Do pracovního prostředí se investuje a neustále se posouvá kupředu. V Teleflexu nabízejí i balíček benefitů, který je ušit na míru různým potřebám. Zaměstnanci mohou využívat například příspěvky na penzijní pojištění, benefit kartu, různé vzdělávací kurzy včetně angličtiny, svozovou dopravu a v neposlední řadě i týden dovolené navíc. Rádi podporují zdraví všech zaměstnanců, a to prostřednictvím různých sportovních aktivit, gastro nabídek v kantýně nebo pravidelných prohlídek, jako je měření zraku a tělesné kondice. Nově zavedli i program na podporu duševního zdraví.
Kromě toho investují do kariérního rozvoje každého jednotlivce. Mají interní školicí programy, které pomáhají zaměstnancům rozšiřovat své dovednosti a posouvat se v kariéře. Ať už jste na jakémkoliv oddělení, vždy můžete očekávat příležitosti k růstu a přátelskou atmosféru.
Zapojení do místní komunity
V Teleflexu dbají na aktivní zapojení do života obyvatel Královéhradeckého kraje. Podporují různé akce a projekty, které jsou přínosem jak pro zaměstnance, tak pro veřejnost. Organizují dobrovolnické dny, zapojují se do charitativních akcí, sportují pro dobrou věc a věnují se také ekologickým aktivitám. To vše nejen posiluje týmového ducha, ale zároveň buduje silné vazby s regionem, který je pro ně stejně důležitý jako samotná pracovní náplň.
Teleflex – práce na výrobcích, které pomáhají zachraňovat lidské životy
Teleflex je místo, kde se každý jeden zaměstnanec podílí na něčem, co je opravdu unikátní. Jejich portfolio zdravotnických prostředků je velmi různorodé a obsahuje řešení pro oblasti cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, kardiologie, urologie, pohotovostní medicíny i respirační péče. Jsou to experti na lékařskou techniku, jejichž posláním je zlepšovat zdraví a kvalitu života lidí po celém světě. Jejich vize a zaměření na kvalitní pracovní podmínky dělají z Teleflexu top zaměstnavatele v regionu. Český Teleflex má skvělé výsledky, a to především díky šikovným a talentovaným lidem, kteří zde pracují. Dveře jsou otevřené všem, kteří sdílejí jejich vizi a hodnoty.
Pokud tedy hledáte práci, která má hlubší význam, nebo chcete být součástí firmy, která se stará nejen o své zaměstnance, ale i o komunitu a kraj, ve kterém působí, Teleflex je pro vás ta správná volba. Staňte se součástí týmu, který skvěle funguje nejen v rámci firmy, ale i v širším okolí.