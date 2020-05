Asistenční psi v době koronaviru. Podpořit je můžete i vy

Bezkotcový výcvik asistenčních psů znamená, že budoucí asistenční parťáci vyrůstají a jejich výcvik probíhá až do předání klientovi v přirozeném domácím prostředí. Asistenčnímu psovi se tak dostává té nejlepší průpravy pro soužití se svým budoucím páníčkem. A jak to funguje od začátku do konce i v době koronaviru, popíše ředitelka organizace Pestrá Jana Sirotková.

„Je to u nás pestré. Zhruba ve dvou měsících k nám přicházejí štěňátka z ověřených chovatelských stanic, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a díky tomu víme, jaké má pes povahové a zdravotní předpoklady. Poté si ho přibližně na 18 měsíců přebírá námi prověřený dobrovolný vychovatel, který má za úkol pod vedením našich zkušených trenérek štěně naučit základní socializaci, jako je přivolání na jméno, venčení se na trávníku, cestování v MHD, chůze po eskalátorech, jízda výtahem a mimo jiné také kontakt s jinými lidmi a zvířaty.

Na individuálních a skupinových trénincích se naše trenérky pravidelně potkávají a pracují jak s vychovateli a štěňaty, tak se svými psy ve výcviku, které u sebe doma a v terénu cvičí přibližně 8 až 9 měsíců a během kterých také společně s budoucími páníčky pilují přesně ty cviky, které tomu konkrétnímu člověku pomůžou.

K našim přednostem patří také registrovaná sociální služba sociální rehabilitace. S klienty tak pracujeme ještě před jejich rozhodnutím pořídit si asistenčního psa, kdy nejdříve společně zhodnocujeme, jestli je asistenční pes opravdu tou správnou cestou, až do doby, kdy víme, že se dvojice sžila, jejich vztah funguje, a shodneme se na tom, že už naši podporu nepotřebují. Zároveň jsme jim ale k dispozici kdykoliv, kdyby cokoliv potřebovali nebo kdyby se dělo něco s jejich asistenčním parťákem. Pro nás je totiž kromě spokojenosti klienta důležitá samozřejmě také životní pohoda psa, a tak od klientů požadujeme například pravidelné reporty o tom, jak se dvojici daří.

Na našich trénincích se tedy objevují jak zájemci o asistenčního psa, tak klienti, kteří mají psa ve výcviku, ale také ti, kteří už svého parťáka mají doma. Prvnímu roku po předání totiž říkáme sžívání, a to je období, kdy s klientem a jeho novým členem rodiny pracujeme hodně intenzivně.

Nic z toho ale v době koronaviru není fyzicky úplně možné, a tak musíme vymýšlet jiné způsoby, jak pokračovat v naší práci a zároveň si udržet kvalitu a jedinečnost. Právě ta celková propojenost a úzký kontakt se všemi, kteří jsou do procesu výcviku asistenčního psa zapojeni, jsou pro nás důležité.

Naštěstí máme v dnešní době technologie, které nám umožňují komunikovat i na dálku, takže třeba naše trenérky mají na Facebooku uzavřenou skupinu s vychovateli, kde společně intenzivně komunikují a teď ji využívají ještě více než za běžných okolností. Vychovatelé posílají videa, jak se svými svěřenci pracují, trenérky jim radí, když se někomu něco nedaří. A díky tomu, že videa a komentáře vidí i ostatní vychovatelé, tak spolu všichni dohromady na dálku trénují.

Naše sociální pracovnice zase využívají videohovory, aby mohly mít porady a řešit vše, co se týká klientů a jejich aktuálních potřeb. Komunikují jak s klienty, tak s trenérkami, protože naše sociální služba je takový spojovací prvek všeho. Přes videohovory probíhají i individuální konzultace a nácviky s klienty a jejich parťáky. Samy jsme nevěřily, jak účinné a přínosné mohou být, když nám dovolí při omezení volného pohybu zmapovat situaci v reálném čase v přirozeném prostředí klienta na míle vzdáleného. Osobní kontakt, který je a bude v naší práci vždy důležitý, to určitě zcela nenahradí, ale kromě časové efektivity nám to dává nový úhel pohledu, o který nechceme do budoucna přijít.

Kromě toho, že cvičíme asistenční psy pro lidi s různými druhy postižení, tak také lidi s postižením zaměstnáváme, a to například v naší cestovní agentuře Pestrá cestovka, která nabízí domácí i zahraniční zájezdy včetně těch bezbariérových. Je ojedinělým projektem sociálního podnikání v České republice. Ta ojedinělost spočívá především v tom, že když si koupíte zájezd u nás, podpoříte výchovu a výcvik našich psích parťáků, a přitom nezaplatíte ani o korunu navíc. Provize, kterou byste běžně zaplatili pořádající cestovní kanceláři, totiž připadne nám. Cestování do zahraničí nebude ještě nějaký čas možné, a tak prostřednictvím sociálních sítí zveme lidi alespoň na virtuální prohlídky zajímavých míst z celého světa a připravujeme se na novou vlnu cestování především po českých krajích.

Ve všech našich aktivitách zkrátka pokračujeme i přes veškerá omezení, která se nás dotýkají a bereme tuto situaci jako výzvu, která nás toho může spoustu naučit a také nás posílit.“

Pokud chcete neziskovou organizaci Pestrá, o. p. s. podpořit, můžete tak učinit několika způsoby.

Na webu www.pestra.cz/psi-ve-vychove můžete finančně podpořit přímo výchovu štěňátek v Pestré psí školce.



Na webu www.pestra.cz/psi-ve-vycviku můžete finančně podpořit psy, kteří jsou momentálně ve výcviku.

Kupte si zájezd na www.pestracestovka.cz a podpořte tak výcvik asistenčních psů a zaměstnávání lidí s postižením.



Přidejte se do našeho týmu, staňte se dobrovolným vychovatelem a pomozte nám s výchovou budoucích asistenčních parťáků.

Zapojte se do naší celorepublikové kampaně Ponožkový Pestrouš ušitím Pestrouše z ponožek nebo nás podpořte zakoupením Pestrouše.

3. Staňte se fanoušky našich sociálních sítí, ať vám neuniknou žádné novinky z Pestrého světa.

