ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny

Každý rok vzniká na světě stále více elektroodpadu – tedy vysloužilých televizí, počítačů, mobilních telefonů, lednic, praček a nově i jednorázových elektronických cigaret.

ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny

ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny | foto: Archiv firmy ASEKOL

11 fotografií

Elektroodpad jako globální problém

Každý rok vzniká na světě stále více elektroodpadu – tedy vysloužilých televizí, počítačů, mobilních telefonů, lednic, praček a nově i jednorázových elektronických cigaret. Zatímco v roce 2010 lidé vyprodukovali 34 miliard kilogramů elektroodpadu, v roce 2022 už to bylo rekordních 62 miliard kilogramů. A do roku 2030 se očekává, že toto množství překročí hranici 80 miliard kilogramů. Elektroodpad obsahuje vedle recyklovatelných materiálů také řadu toxických látek – od těžkých kovů až po zpomalovače hoření v plastech. Ty mohou při neodborném zpracování unikat do ovzduší, půdy i vody a ohrožovat životní prostředí i lidské zdraví.

Jak je na tom Česká republika

Ani Česká republika není výjimkou. Od vzniku samostatného státu se na náš trh dostalo více než 5 miliard kilogramů elektrospotřebičů, z nichž přibližně 70 % už se proměnilo v odpad. Elektroodpad je dnes nejrychleji rostoucím druhem odpadu v Česku – jeho množství roste zhruba o tři procenta ročně. Tento rok vznikne v Česku potenciálně asi 200 tisíc tun elektroodpadu.

Odpovědnost sběru a recyklace elektroodpadu za výrobce elektrozařízení zajišťuje již 20 let kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL, a to jak pro elektrozařízení určená k použití v domácnostech (B2C), tak pro elektrozařízení určená k použití mimo domácnosti (B2B). ASEKOL organizuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému.

Za tuto dobu ASEKOL vytvořil i díky spolupráci s městy a obcemi hustou síť míst zpětného odběru elektrozařízení, kterých je v současné době více než 17 000. Tato místa zpětného odběru jsou dostupná pro 97 % populace v ČR. ASEKOL tím plní legislativní povinnost minimální hustoty sběrné sítě, která nařizuje mít v každé obci, městském obvodě nebo městské části s počtem více než 2 000 obyvatel zřízené nejméně jedno veřejně přístupné místo zpětného odběru elektrozařízení.

20 let práce a půl milionu tun odpadu méně

Za dvě desetiletí fungování se společnosti ASEKOL podařilo sesbírat a zajistit recyklaci téměř 500 000 tun elektroodpadu. Abychom si to dokázali představit – takové množství by zaplnilo 25 000 plně naložených kamionů. Kolona těchto kamionů by měřila kolem 300 kilometrů, tedy zhruba jako vzdálenost z Prahy do Ostravy.

500 000 tun elektroodpadu, které byly ekologicky zpracovány, představuje ohromné množství materiálů opětovně využitých v rámci výroby nových produktů. Pro představu, takové množství elektroodpadu obsahuje asi 25 Eiffelových věží z různých kovů (zejména železo, měď a hliník) a 13 Eiffelových věží z různých druhů plastů. Z hlediska ochrany životního prostředí má největší význam recyklace kovů (zejména drahých kovů, jako je zlato, stříbro a palladium). Co se týká odstranění nebezpečných složek z elektroodpadu, největší přínos má odstranění rtuti (např. ze zářivek), perzistentních organických polutantů (jedná se o zpomalovače hoření v plastech) a ekologické nakládání s odsátými chladivy z elektrospotřebičů, jako jsou lednice, mrazáky nebo klimatizace.

ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny

Díky rozsáhlé sběrné síti se může opravdu každý z nás jednoduše a ekologicky zbavit jakéhokoliv starého vysloužilého spotřebiče. Stačí je přinést na nejbližší sběrné místo. Seznam všech sběrných míst je dostupný na www.asekol.cz/sberna-mista. Děkujeme, že s námi chráníte životní prostředí!

ASEKOL: půl milionu tun odpadu se proměnilo v suroviny

