ASEKOL a technologie těžby městských dolů

Elektroodpad patří v současném digitálním světě k nejrychleji rostoucím druhům odpadu. ASEKOL odhaduje, že od roku 1993 vzniklo v ČR asi 3,5 miliardy kg elektroodpadu – tedy ekvivalent hmotnosti 350 Eiffelových věží. Jako reakce na tuto situaci vznikla speciální evropská legislativa, platná v ČR od roku 2005, která stanovuje výrobcům elektrospotřebičů konkrétní sběrné či recyklační cíle elektroodpadu.

Z určitého pohledu existují na naší Zemi jen dva druhy zdrojů – přírodní zdroje a antropogenní zdroje. Mezi přírodní zdroje se počítají například primární suroviny, tedy ty, které vytěžíme přímo z přírody. Naproti tomu antropogenní zdroje byly vytvořeny nebo přeměněny lidmi např. na technologie. Tyto zdroje se nacházejí v tzv. antroposféře, tedy v domácnostech, zemědělství, zdravotnictví či infrastruktuře. Díky masivní těžbě hornin a minerálů dochází k přeměně přírodních zdrojů na antropogenní. Tato přeměna je v některých případech tak výrazná, že antropogenní toky už překonaly svou mocností toky přírodní. I proto je současná éra občas nazývána jako antropocén, jelikož lidská činnost se stala globální geofyzikální silou a hnacím mechanismem globálních environmentálních změn. Globální lidská spotřeba neustále roste a s ní i tlak na dostupnost surovin. Pro představu: každou vteřinu se celosvětově prodá 57 nových mobilů, přičemž současné chytré telefony obsahují více než 50 různých kovů.

ASEKOL již sedmnáctým rokem přispívá k ochraně životního prostředí tříděným sběrem elektrozařízení a následnou recyklací materiálů obsažených v elektroodpadu a podílí se tak na účinném využívání zdrojů a získávání hodnotných druhotných surovin. Pro tento proces se vžil pojem „urban mining“ neboli „městská těžba“. Městská těžba je jednoduše definována jako postup zpětného získávání surovin z použitých produktů či obecně z odpadu. V případě elektroodpadu nejde přitom jen o těžbu městských dolů, ale také o odstraňování nebezpečných látek. Současná legislativa sice účinně přispěla ke snížení obsahu nebezpečných látek obsažených v nové elektronice, avšak nebezpečné látky jako rtuť, kadmium, olovo, šestimocný chróm, polychlorované bifenyly (PCB) a látky poškozující ozónovou vrstvu jsou a budou v elektroodpadu přítomny ještě po mnoho let.

Množství jednotlivých vytěžených surovin z „městských dolů“ se co do absolutní i relativní hmotnosti značně liší. Zatímco relativní množství zlata se pohybuje v elektroodpadu ve stopovém množství v řádu ppm (např. v jednom kusu mobilního telefonu je obsaženo asi 20 - 30 mg zlata), množství železa dosahuje v průměru desítek procent z hmotnosti elektrospotřebiče. V rámci sběru ASEKOLU se množství vytěženého železa z elektroodpadu po jeho recyklaci pohybuje v řádu tisíců tun, množství vytěženého zlata v řádu jednotek kilogramů. Podstatné je to, že celková energie v rámci získávání druhotných surovin je vždy významně nižší, než v případě primárních surovin a tím dochází ke snižování emisí skleníkových plynů. „Městská těžba“ je jednoznačně šetrnější k přírodě než klasická těžba, ale nenahradí zcela těžbu z přírodních zdrojů. Například mezi lety 2012 a 2019 bylo globálně prodáno přes 10 miliard kusů smartphonů. Takové množství smartphonů obsahuje 172 tun zlata, 411 tun kobaltu a 14 tun palladia. Pokud toto množství porovnáme s přírodní těžbou, pak bychom ušetřili pouze pár dní těžby – v případě zlata 19 dní, v případě kobaltu 2 dny a v případě palladia 9 dní. Udržitelná budoucnost tedy nespočívá pouze v recyklaci, ale zejména v prodlužování životnosti a předcházení vzniku odpadu.

V příštích 15 letech analytici očekávají po celém světě asi tři miliardy nových spotřebitelů střední třídy s potřebnou kupní silou pro nákup elektrických a elektronických zařízení. Neexistuje tedy způsob, jak budeme moci získávat suroviny pro všechna tato nová zařízení pouze z klasické těžby. I z tohoto důvodu se městská těžba stává stále více nutností. Pokud tedy chcete částečně vykompenzovat negativní dopady současné konzumní společnosti, můžete váš starý a nepotřebný elektrospotřebič zavést na sběrný dvůr, vhodit do pouličního červeného kontejneru na elektroodpad nebo do červených sběrných nádob, které jsou umístěny v obchodních řetězcích. Seznam míst zpětného odběru je veřejně dostupný na https://www.asekol.cz/sberna-mista/.