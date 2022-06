Artur Kaiser - školu filmu jsem si zaplatil tvrdě sám

Na konci spletitého pralesa ho ale čekala odměna ve formě úspěšného dokumentu Jan Přeučil a celovečerního filmu Cirkus Maximum a už teď pracuje na dalším snímku.

K tomu, než jsi začal točit filmy, byla dlouhá cesta. Oslí můstek z hudební branže, jíž ses věnoval, sis vytvořil přes hudební a cirkusové pořady, je to tak?

Nejdříve byly ty cirkusové. Tím, jak ty pořady rostly, člověk získával praxi v tvorbě zábavných pořadů a dramaturgie až po samotnou režii i střih.

Jaká byla tvoje první zkušenost s televizní tvorbou?

Mezinárodní cirkusový festival 2010 v Incheba Areně. Bylo to zajímavé, protože jsem sice měl vizi, jak by to mělo vypadat, ale vůbec jsem tomu nerozuměl. Nechal jsem se vést a učil se. Stálo to tenkrát hodně peněz, vzpomínám si, že jsme točili už v HD kvalitě. Dopadlo to ale dobře, pak následovaly ještě další ročníky. V roce 2014 přišel pořad Fesťák, televizní hudební hitparáda. Tehdy se vysílala na TV Relax a prošla jí celá řada osobností z hudební branže. Rozdílem mezi mnou a čerstvým absolventem FAMU je ten, že já mám praxi. Mám školu, která mě stála moje vlastní peníze. Když jsem se netrefil, a to se samozřejmě párkrát stalo, stálo mě to dost peněz.

Jak ses dostal k dokumentu s Janem Přeučilem?

Vzhledem k tomu, že všechny ty pořady byly moje produkty, tak mě napadlo vytvořit k nim novou internetovou televizi. Na jednom z kanálů jsme vysílali předčítané pohádky pro děti, kde četli například Gábina Koukalová, Petra Černocká, Petr Šiška, Jaroslava Obermeierová, Eva Hrušková Jan Přeučil a mnoho dalších. Spolu se svými kolegy jsme si jednoho dne u stolu řekli, že by bylo skvělé s panem Přeučilem natočit dokument. Zjistili jsme totiž, jak pestrá a zajímavá osobnost to je. Navíc je to fantastický člověk s decentním smyslem pro humor a je s ním velmi příjemná spolupráce.

Takže jsi ho oslovil ty sám?

Já jsem to řekl u stolu, dál to posunuli kolegové Jaroslav Hauer a Renda Kekeli, který to vzali vážně, a šlo se na to. Pan Přeučil už díky naší spolupráci viděl, jak pracujeme a že je to velká a profesionální produkce, takže se s námi nebál.

Z čeho jsi čerpal?

Točili jsme rok a půl, skákali jsme z jednoho místa na druhé a sešlo se nám neuvěřitelných osm hodin zajímavého materiálu. Chvilku jsem se bál, že z toho máme seriál. Se skřípěním zubů jsme vybírali pasáže, které nechat a které ne. U pana profesora jsou tak strašně zajímavé věci, že jsme měli chuť tam nechat všechno, pořád bylo kde čerpat a brát materiál.

Je něco, co tě na jeho životě překvapilo?

Jsou tam věci, které dokonce diváka šokují. Ať už je to příběh jeho táty, jenž byl součástí procesu s Miladou Horákovou, dětství, profesní život nebo manželství se Štěpánkou Haničincovou a Evou Hruškovou . Zajímavých epizod je v jeho životě strašná spousta a pro režiséra a střihače je velmi těžké vybrat to tak, aby na sebe smysluplně navazovaly.

Je něco, co ses o něm dozvěděl až v průběhu natáčení?

Těch věcí byla celá řada. Například jsem se dozvěděl, že závodně plaval a umístil se celorepublikově na devátém místě a rekreačně chodí plavat dodnes. On má vůbec neuvěřitelnou fyzičku. Natáčeli jsme divadelní hru Ďáblovy zápisky, kde Jan Přeučil stojí na židli, vede monolog do nebe, pak ze židle seskočí a klekne na kolena. Strašně jsem se v tu chvíli styděl, protože mi den předtím ruplo v koleni a sotva jsem chodil a on tady v 85 letech předvádí tohle. Jeho vitalita se nakonec potvrdila i při natáčení mého dalšího filmu, kde hraje jednu z hlavních rolí. Říkal: „Herec únavu nezná.“

Co sis z natáčení s ním odnesl ty osobně?

Neskutečnou pokoru, profesionalitu a obdiv k němu. Je třeba paradoxem a velkým překvapením, že si tenhle člověk ještě nepřišel pro cenu Thálie.

17. února proběhla v kině Lucerna v Praze, na Přeučilovy pětaosmdesáté narozeniny, premiéra dokumentu. Co na to řekl hlavní aktér? Předpokládám, že to sám poprvé viděl až tam.

Dostal jsem od pana profesora pochvalu , což mě udělalo nesmírnou radost .

Byl jsi nervózní?

Strašně. Nejenže jsme museli osekat velkou spoustu materiálu a dodělávali jsme to ještě před premiérou. Cítil jsem zodpovědnost k panu Přeučilovi, ale i hostům, které na premiéru pozval. Kromě toho, že byl uměleckým ředitelem Divadla Na Zábradlí, byl i profesorem na DAMU a v současné době ještě učí v Banské Bystrici. Jeho žáky byli například Karel Roden, Jitka Asterová, Ivana Chýlková , Kateřina Brožová , Pavel Vítek , Veronika Žílková nebo Eva Holubová .

Co bude s filmem teď?

Máme připravená promítání v artových kinech s tím, že přijede na diskusi s diváky i Jan Přeučil. Pak půjde samozřejmě do televize.

Ty jsi ale současně pracoval na dalším filmu, tentokrát komedii.

Ano, Cirkus Maximum je decentní rodinná komedie, nezazní tam žádné sprosté slovo, neřežete se od začátku do konce smíchy, ale pobaví vás.

K němu ses dostal jak?

Tentokrát to byla hra kamaráda, filmového producenta Petr Šišky, jehož prvním celovečerním filmem byli Muzzikanti. Ten mi moderoval několik cirkusových festivalů a již několikrát mě nabádal, že by bylo zajímavé z tohoto prostředí vytvořit příběh. V současné době se z podobného prostředí netočí, tak proč to nezkusit. Záhy jsme pochopili proč, je to hodně drahé, ale i velmi náročné.

Velká změna oproti práci na dokumentu?

Oproti dokumentu s Janem Přeučilem to bylo opět hození do rybníka. Najednou tam kromě něj byli Oldřich Kaiser, Pavel Rímský , Hana |Gregorová a další plejáda herců. Samozřejmě že zpočátku mezi herci panovala trochu obava, že člověk bez zkušeností s celovečerákem i FAMU bude dělat režiséra takhle velkého filmu, ale naštěstí to z nich brzy opadlo. Hlavně jsem měl velké štěstí na skvělý tým, především dva opěrné body, Radka Vysoudila jako pomocnou režii a za kamerou profesora z FAMU Marka Jíchu.

Takže ses na začátku potýkal s nedůvěrou?

To v každém případě, ale člověk tu nejistotu na sobě nesmí nechat znát.

Kdo byl pro tebe takový oříšek, než jste si k sobě našli cestu?

Možná chvíli trvalo, než jsme si společně sedli s Tomášem Matonohou. Tomášova role je velmi vtipná a museli jsme spolu rozebírat gagy tak, aby je divák dobře pochopil. Dalo chvíli, než jsme se sladili, nicméně i to si dobře sedlo. Už teď spolu připravujeme další komedii, kde jsem spoluautorem scénáře.

Scénář k tomuhle filmu jsi napsal také ty?

Námět napsal z velké části Petr Šiška, scénář jsme napsali společně Lukášem Fišerem a Petrem Šiškou .

Má scénář reálný základ z tvého života?

To je správná otázka, hned po několikáté klapce se na mě otočil Radim Fiala: „Nehraju já náhodou taky tak trochu tebe?“ Svým způsobem by se to tak možná dalo i vnímat. Role Radima mi je svým osudem blízká. I mě osud z cirkusového prostředí odvál díky nemoci jinam a oba dva jsme skončili v reklamě a marketingu. Ačkoli i tak je tam pořád dost věcí, které bych neudělal, nebo udělal jinak. Těžko říct.

Z čeho jsi měl největší strach?

Hodně lidí mě strašilo, že když natočíte jednotlivé obrazy a spojíte je, zjistíte, že si každý herec hrál svoje a nedá to dohromady celek. Když jsme to ale spojili, měl jsem obrovskou radost, že se to povedlo.

Jak jsi vybíral herecké obsazení?

Prvního jsem si vzal Jana Přeučila, do role Ferdinanda , starého principála, a pro na první pohled zápornou roli Petra Baťka. Pak už to šlo samo. Měli jsme obrovské

množství herců na place i v komparzu v hledišti a obsadili jsme jen minimální množství zvířat.

Kdy očekáváš, že budete mít hotovo?

Očekávám že do konce května budeme komplet hotový .

Film je tedy odvětví, ve kterém ses teď našel?

Je to věc, která není stereotypní, a vždy si můžeš vybrat nový směr a stále se někam posouvat. Mám pocit, že v hudebním odvětví, kde jsem založil největší hudební festival, mám splněno. V marketingu se mi dařilo a v cirkusovém prostředí dodnes létám jako porotce na nejrůznější mezinárodní festivaly, takže mám také splněno. V oblasti filmu mě čeká ještě obrovský kus cesty, než dosáhnu nějaké mety.