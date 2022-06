Artur Kaiser - prodat Votvírák bylo jako prodat svůj vlastní obsah

V minulosti uznávaný artista, zástupce České republiky na mezinárodních festivalech a držitel několika světových rekordů. V současné době úspěšný televizní producent i filmový režisér. Artur Kaiser je muž mnoha profesí, ale jeho duše stále patří muzice a srdce Votvíráku.

Jak ses dostal k práci v muzice?

Dělal jsem hudební marketing několika tuzemským festivalům. Do toho mě dostal Pavel Mikez (Benátská noc), posléze Petr Šiška (Noc plná hvězd), Michal Thomes a Petr Fořt (Rock for People). Tohle byla čtveřice lidí, kteří stáli za tím, že se Artur Kaiser začal posouvat dál. První festival, na nějž si vzpomínám, byl ve Staré Boleslavi, dělal jsem ho s Petrem Fořtem a Michalem Thomesem. Ke Svatováclavským slavnostem jsme udělali doprovodný hudební festival. Vystoupili tam Divokej Bill, Wohnouti a další. Tím to všechno začalo.

Jak nesla rodina, že jsi opustil cirkus?

Já už jsem se od toho odklonil mnohem dříve. Kolem roku 2000 jsem se dostával na výsluní celosvětové cirkusové branže. Reprezentoval jsem Českou republiku na mezinárodních festivalech v Itálii, Francii i jinde. Bohužel mi pak onemocnělo dítě, a tak jsem v této složité situaci zůstával doma a nabral jsem úplně jiný směr. Cirkusovou kariéru jsem ukončil v podstatě ze dne na den, ale dodneška toho vůbec nelituji.

Kdy se v tobě začala rodit myšlenka, že si uděláš svůj vlastní festival?

V roce 2005 jsem se na Benátské noci zamyslel a řekl jsem si, že bych také rád jednou udělal větší hudební festival. Někdy řeknu nahlas své přání a ono to občas vyjde. To, že ten „větší“ festival tak zmutuje a stane se z něj tak obrovská záležitost, jsem tenkrát vůbec netušil.

S jakou návštěvností jsi počítal, než to tedy celé zmutovalo?

K tomu byla ještě dlouhá cesta. Votvírák tenkrát vznikl v roce 2006 jako Milovický fest, nebyl ničím zajímavý. Doslova platilo, že kovářova kobyla chodí bosa. Jelikož jsem byl marketingově na spoustě jiných velkých akcích, nevěnoval jsem tomu takovou pozornost. Upřímně jsem si myslel, jak to zvládneme levou zadní. Za vyučenou jsme dostali jen kolem šestnácti stovek lidí, což vlastně, když na to vzpomínám, na první ročník nebylo zase tak úplně málo. Nicméně jediná zajímavá věc na té akci byla, že si Kamil Střihavka zlomil nohu v kotníku, když si šel odskočit.

Kdy nastal ten zlom?

Rozhodl jsem se udělat všechno jinak, včetně názvu. Název Votvíráku přiřknul můj kamarád, partner i strůjce veškerých velkých reklamních kampaní většiny tuzemských festivalů té doby, Pavel Šourek. A ten název zůstal dodnes. V roce 2007 dorazilo na festival okolo devíti a půl tisíce lidí, což oproti ostatním akcím bylo pořád hodně málo. Viděl jsem teprve, jak strašně těžká dřina je se k nim snažit přiblížit. Jestli si někdo myslí, že stačí vytáhnout pár plakátů, nasmlouvat kapely a má úspěch zaručen, tak je to strašně naivní představa. Měl jsem kolem sebe naštěstí skvělý tým lidí, a přesto to byla velká zkouška. Výjev, jak jsou lidé kolem festivalů strašně vysmátí a šťastní, je jen pozlátko za obrovskou prací a dávkou stresu.

Inspiroval ses u nich?

Věděl jsem, že chci dělat česko-slovenský festival bez účasti zahraničních kapel, nicméně ten koncept jsem za provozu neustále měnil a upravoval. Zvát zahraniční hvězdy nemělo smysl, Live Nation a jiné agentury přivážejí každý rok mnoho zahraničních hvězd, a věděl jsem, že vyrovnat se takovým promotérům, ať už v rovině koncertů nebo festivalů, jako je Rock for Pople, Benátská noc nebo Sázavafest, by byl pro mě nadlidský výkon. Votvírák se jednak stal další zastávkou pro české kapely. Navíc hlavní myšlenka nebyla Votvírák jako hudební festival, ale místo pro setkávání se lidí. Spousta festivalů má svého vlastního ducha. Ne vždy je důležité, kdo hraje na pódiu, ale jestli je tam dobrá nálada. Ačkoli Votvírák v roce 2007 ještě nepatřil mezi ty největší, bylo na návštěvnících vidět, že je to baví. Každý ročník jsme se tam snažili přinést něco nového, a to asi byla jedna z věcí, čím se ten festival odlišoval.

Hodně festivalů, které jsi jmenoval, se už vydaly stejnou cestou a od zahraničních uskupení ustupují také.

Tak on ten můj nápad nebyl nic světoborného. Bavila mě česká scéna napříč žánry, takže to pro mě byla tenkrát přirozená cesta. Jestli se pak někdo vydal stejnou, tak to byl přirozený vývoj. Viděl jsem totiž jednu věc. Když přijede na festival velká zahraniční hvězda, tak na většině koncertů s ní lidé pod pódiem, až na dva tři fatální hity, nezpívají a ani neumí její texty. Nedej bože, když kapela rádiovou verzi upraví na své živé vystoupení, tak tu písničku lidé ani kolikrát nepoznají. Když na pódium vylezou Kabát nebo Chinaski, tak s diváky vzniká daleko větší pouto. Votvírák a jiná vystoupení to mohly jen některým dalším pořadatelům ukázat.

Když jsme u té pozornosti, tak na Votvíráku se poprvé objevily i tolik kritizované kolotoče, které jsou teď na většině větších akcí.

Tohle byla velká legrace. Na Votvíráku se objevily kolotoče v roce 2008. Někdo prostě přišel s tím, že by tam mohly být kolotoče, řekl jsem jen tak mimochodem jasně a jel jsem dál. Ležely přede mnou štosy smluv a schvaloval jsem spoustu věcí, nevěnoval jsem tomu takovou pozornost. Kolotoče se tam prostě dostaly velkou náhodou, žádný kalkul, žádný záměr. Snažili jsme se to pro návštěvníky udělat co nejzábavnější. Lidé to ale začali brát jako součást festivalu a všechno si to užívali.

Rok 2008 byl zásadní, proběhl pro návštěvníky zcela zdarma.

Dodnes nechápu, kde se ve mně vzalo tolik odvahy. Nejen v hudební branži, ale ani sami návštěvníci nevěřili tomu, že se ten festival opravdu koná zdarma a s tak luxusním programem, kdy se k nám chystaly hvězdy všech žánrů. Dalo mi obrovskou práci přemluvit všechny partnery, aby do téhle akce dali svoje peníze, přestože návštěvnost ročníku 2007 byla jen kolem devíti tisíc. Kolegové z branže se přijeli podívat a včetně návštěvníků hledali na místě pokladny, protože každý čekal jen marketingový tah.

Dala se čekat taková návštěvnost?

Spousta lidí si řekne, festival zdarma, proto tak velká návštěvnost. Ale například jedna z účinkujících headlinových kapel hrála týden před Votvírákem v Jaroměři zdarma a přišlo na ni pět tisíc lidí. Já jsem tenkrát seděl v autě a říkal jsem si, že pokud na tu samou kapelu přijde k nám stejný počet, tak je konec. Vstup byl totiž sice zdarma, ale samozřejmě se platilo parkovné a také jsme potřebovali, aby se hodně jedlo a pilo. To se pak vracelo zpět do koloběhu financování festivalu. Lidé ale dorazili v takovém poměru, že mi z toho ještě dneska běhá mráz po zádech. Netušil jsem, že začne kolabovat doprava na dálnici a ucpou se všechny příjezdové cesty do Milovic.

Jaký byl finální počet?

113 tisíc lidí bylo číslo, které jsme vypustili ven. Vycházelo se z několika faktorů, ale domnívám se, že bylo možná i vyšší. Já jsem za celý festival vypil jedno pivo, a kdyby do mě někdo píchnul, tak se krve nedořezal, takový to byl adrenalin. Jenom jsem se modlil, aby všechno proběhlo v pořádku a nikomu se nic nestalo. Všechny záchranné složky měly obrovské množství práce, za jejich pomoc jim znovu moc děkuji. Někteří tuto návštěvnost zpochybňovali, a tak jsem se rozhodl udělat ještě jeden ročník zdarma a v roce 2009 jsme dávali návštěvníkům handstripy na ruku. Festival jsme pokrátili na dva dny, jeden den propršel, a přesto byl součet 106 tisíc lidí.

Když přišlo víc lidí, než jste čekali, jaký byl pocit v produkci?

Strašný. Naštěstí rychle zareagovaly všechny záchranné složky a navýšily svoje kapacity samy od sebe. My jsme svoje kapacity naštěstí nadsadili už předtím, a tak se to se záchody, parkováním a podobně dalo zvládnout. Tenkrát ta rozhodnutí probíhala ve zlomku vteřiny a člověk se jen musel správně trefovat. Jsem rád, že jsme to všichni přežili.

Všimla jsem si, že máš slzy v očích, stále tě ta vzpomínka tolik dojímá?

Moc. Načapal jsem se, že jsem se několik let nedokázal na ten festival jet podívat. Dostal jsem zkrátka nabídku, která se neodmítá, a festival jsem prodal. Můj děda, velký obchodník, mi vždycky kladl na srdce, že věc, na níž nelpíš a dostaneš dobrou nabídku, se má prodat, dokud je o ni zájem. Jenže prodat Votvírák bylo něco jako prodat svůj vlastní obsah.

Lituješ toho?

Ne. Když jsem se tam po letech vrátil, člověk to začal vnímat úplně jinak, vidí za tím to obrovské úsilí, ale také ta rizika. Votvírák je stále největší hudební festival v České republice. Jezdí tam kolem padesáti tisíc platících lidí, to je neskutečné číslo. Navíc ho pořadatelé dál rozvíjí. Přijet tam a užít si to je krásná věc, ale když za tím vidíte tu práci, tak je to až děsivé. Stačí, aby pršelo, zafoukalo nebo vám někdo svým line-upem překřížil termín, a ihned se bavíte o ohromných ztrátách a důsledky můžou být fatální. Takže od té doby se tam jezdím bavit každý rok, návštěvníci i kolegové mě poznávají a jdeme na pivo, konečně si to užívám.

Jaká je tvoje první vzpomínka, když se řekne Votvírák.

Objeví se mi ročník 2007, Jirka Macháček z Mig 21 ve vipu a ptá se mě na pivo. Odmítne točené a vrhne se na lahvovou dvanáctku. Požádal jsem barmanku, aby ji otevřela, a ona odvětila, že nemá otvírák. Z toho měl Jirka hroznou srandu, že na Votvíráku není otvírák. Nicméně s pojmem Votvírák se mi prostě vybaví jedna velká party. Votvírák byl možná jeden z prvních festivalů, kde si z toho lidé dělali vyloženě dovolenou. Začali přehodnocovat, zda jet k moři, nebo na jeden, dva nebo tři velké festivaly. Vždyť leckdy jsou festivaly na krásných místech.

Tvoje konkurenční doložka, kterou jsi měl v prodejní smlouvě, už neplatí a můžeš se zase věnovat hudebním akcím, i když se tvoje profesní cesta odklonila zpět k cirkusovým festivalům a posléze televizní produkci. Nerodí se ti v hlavě nějaká hudební akce?

Já jsem si udělal další šílený festival v roce 2017, Pivo zadarmo fest. Pozval jsem do Malé sportovní haly na Výstavišti rockové kapely a dal jsem lidem ke vstupence konzumaci piva zdarma. Kupodivu se návštěvníci neváleli opilí, ani nedělali bordel. Paradoxně vše proběhlo v úplném klidu. Je to, jako když pracujete v cukrárně a přejíte se kremrolí. Dáš si jednu, druhou, třetí a pak už ti to nechutná. Ochranka i pořadatelé měli málo práce, každý si dal jen pár piv. Naopak byli všichni hodní a slušní, vůbec nechápali, že si ta piva mohou vzít zdarma. Přemýšlel jsem, že bych udělal další ročník, ale už to bohužel nezapadalo do spousty jiných rozjetých projektů, které jsem připravoval. Třeba se k tomu ještě někdy vrátím, návštěvníci byli nadšení.

Má v téhle době šanci vzniknout něco, jako byl Votvírák?

Já bych to muzice hrozně přál. Troufám si říci, že to podporuje českou kulturu a lidé k sobě mají blízko. Nicméně za stavu, jenž nás už dva roky trápí, je to takové sci-fi. Festivaly nevznikají, nebo jsou ořezaní. Pořadatelům fakt nezávidím. Navíc je tu hodně lidí, kteří jsou na tyto akce přímo navázaní, například majitelé techniky. Všichni do toho mají nainvestováno spoustu peněz a nikdo pořádně neví, jak to bude dál a co se bude dít.

Bavíme se o koroně?

Ano, přesně tak.

Jak dlouho se z toho bude hudební branže vzpamatovávat?

Aby se to vrátilo zpět na vrchol do roku 2019, tak to bude trvat minimálně další tři roky. To není jen muzika, ale všechny složky kultury. I když nebudou žádná omezení, tak ta nejistota v lidech zůstane. Strach se přemístil i do mladých lidí a bude dlouho trvat, než se to vrátí zpět.

Je něco, co to může urychlit?

Bohužel, tohle zvládne jen čas, nezáleží to na nás ani na politicích. Je mnoho lidí, kteří přišli o své blízké, a bude dlouho trvat, než se přestanou bát se znovu bavit na hromadných akcích. Ten nástup bude pozvolný a je to běh na dlouhou trať.

Zvládnou to pořadatelé?

Pořadatel festivalu je specifický člověk, je to srdcař, málokdo by takhle riskoval. Nestačí totiž, že přijde na vaši akci hodně lidí, ale záleží i, jaké je počasí, zda neprší, svítí slunce, ale zase nesvítí moc. Člověk do toho jde s největším přesvědčením, že to dělá, jak nejlépe umí, ale s nejistým výsledkem. Na festivalu je tolik proměnných, jež dokážou proměnit průšvih ve velkou akci a naopak. Vidina zisku je nesmysl, to je až odměna, když všechno dopadne v jejich prospěch. Odvaha je strašně důležitá. Neznám moc pořadatelů, kteří to zabalili hned, když se jim nepovedl jeden ročník, jdou do toho a zkouší to dál. Spousta z nich ani nemá ambice z toho dělat velkou akci, pravdou je, že malý festival malé starosti, velký jsou velké.

Ty jsi ale také srdcař.

Jo, to jo, už na to beru prášky.

Pohybuješ se ve filmové produkci, je to stabilnější prostředí?

Je to pro mě dětský sen. Už jako dítě jsem dostal kameru a chtěl jsem točit filmy. Tahle sféra je úplně odlišná, těch proměnných je tady mnohem méně, i když přípravy probíhají přibližně stejně dlouho jako festival. Jsem za tu práci strašně rád. Nicméně pokud přijedu na nějakou hudební akci, tak ve mně zase něco začne šít.

Kdy se tedy Artur Kaiser vrátí k festivalům?

Před pár lety mě to ještě hodně drželo a chtěl jsem s něčím přijít, ale už jsem vyklidněnější, a to přenáším i do své práce. Vždy si vytyčím cíl a za ním jdu. Nemám ambice přeskakovat sám sebe, Votvírák byl a je největší, tak proč vymýšlet další věc v rámci muziky. I když nikdy nevím, kdy se zase trhnu a udělám nějakou šílenost.

A až dosáhneš své mety ve filmu, tak co je na řadě?

Té jen tak nedosáhnu. Mám sen pracovat s několika lidmi kolem filmu a toho jen tak nedocílím, takže to nebude hned. V hudební sféře jsem si třeba přál spolupracovat s Karlem Gottem, byl to tenkrát můj nápad dostat ho na festival, ale bohužel ta jednání nedopadla. Pak se objevil na Rock for People, což mě trochu mrzelo.