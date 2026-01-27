Art deco sály na Příkopě táhnou. Plesy a gala jsou zpět

Plesy, galavečery i firemní večírky se vracejí do centra Prahy. Organizátoři znovu hledají reprezentativní prostory s atmosférou. Art deco sály v ulici Na Příkopě dnes patří k nejžádanějším místům pro společenské akce.

Elegantní místo pro společenské akce a výjimečné zážitky

Společenské akce se vracejí k eleganci. Hosté dnes nechtějí jen program a catering. Chtějí zážitek. Místo, které podtrhne výjimečnost večera a zanechá dojem.

Právě proto roste zájem o historické paláce v centru města. Sály Empire Hall ve Slovanském domě prošly rekonstrukcí v roce 2018. Získaly styl art deco, ale neztratily svou noblesu. Výsledkem jsou prostory, které nejsou okoukané a působí reprezentativně.

Historické sály v centru Prahy pro výjimečné eventy

Večer ve starém paláci má jinou atmosféru než běžné kongresové centrum. Hosté vstupují do prostoru s historií. Cítí výjimečnost okamžiku. Organizátorům takové prostředí pomáhá vytvořit akci, na kterou se nezapomíná.

Velkou výhodou je i adresa Na Příkopě. Absolutní centrum Prahy. Snadná dostupnost MHD, možnost parkování i blízkost hotelů. To oceňují nejen Češi, ale i zahraniční hosté.

Sály se proto využívají pro plesy, galavečeře i firemní akce s mezinárodní účastí. Díky variabilnímu uspořádání se přizpůsobí menším eventům i velkým společenským událostem. Spojují historii, styl a moderní zázemí.

Výsledek? Akce, která nepůsobí tuctově. A zážitek, kvůli kterému se hosté rádi vracejí.

