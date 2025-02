Armáda láká nováčky: Bonus 15 000 za výcvik, náborák až čtvrt milionu

Je to další změna k lepšímu, s níž mohou nováčci od 1. ledna 2025 počítat. Za absolvovaný první blok výcviku dostanou k platu v první vojenské výplatě navíc 5 tisíc korun. A pokud výcvik dotáhnou do úspěšného konce, bonus ve druhé výplatě bude dvojnásobný. Celkem si tedy za celý kurz základní přípravy u vyškovského Velitelství výcviku-Vojenské akademie přijdou k platu navrch na 15 tisíc. Novinka platí pro všechny nové vojáky z povolání s výjimkou vojenských vysokoškoláků.

Vyšší je i základní plat

Dobrá zpráva je, že od 1. ledna 2025 se zvedl i základní plat vojína. Vojáci ho berou právě jen po dobu úvodního výcviku a jeho výše je na úrovni minimální mzdy. Vzhledem k tomu, že tuto vláda zvýšila o 1 900 korun, budou nováčci brát za každý z prvních dvou měsíců služby 20 800 korun namísto dosavadních 18 900 Kč.

Z kurzu základní přípravy | foto: Armáda ČR

Hned po nástupu k mateřskému útvaru, tedy od třetího měsíce, se příjem nových vojáků vyšplhá nejméně na zhruba 42 tisíc korun před zdaněním. Bez praxe, rovnou po vyučení. To v případě, že budou zařazeni do nejnižší hodnosti svobodníka. Řada pozic pro nováčky má ale vyšší hodnost, a tedy i plat. Plno útvarů navíc vyplácí náborový příspěvek 50-250 tisíc korun. Podívejte se, které útvary to jsou.

Ubytování už den před nástupem

Jinou příjemnou zprávou pro ty, kdo se rozhodnou spojit život s armádou a nastoupí na základní výcvik do vyškovských kasáren, je možnost ubytování již den před začátkem výcviku. Vyškov je jediným místem, kde kurzem základní přípravy procházejí vojáci z celé republiky. Aby byli ráno v den nástupu včas na místě, museli si často buď sami zajistit nocleh ve vyškovských hotelích a penzionech, nebo vyjíždět z domova velmi brzy. Teď tyto těžkosti odpadnou. Nováčci si už také nemusí vozit na výcvik různé drobnosti, jako jsou bloky, lepicí pásky, šňůry nebo třeba čelovka – dřív dali za nákupy klidně přes tisíc korun, teď vše potřebné nafasují.

Armáda nabízí nováčkům nové bonusy | foto: Armáda ČR

Samozřejmostí pro všechny vojáky z povolání je rozsáhlá nabídka benefitů, jako je 6 týdnů dovolené, dalších 40 hodin volna (tj. pět pracovních dní) na zařízení osobních záležitostí, plně placená nemocenská, příspěvek na dojíždění, dotované jídlo a další. Kompletní přehled zde.

Podrobnosti o službě v armádě, o studiu vojenských škol, ale třeba i o možnosti získat stipendium při studiu civilní střední školy či učiliště, nejdete na webu doadmady.cz.