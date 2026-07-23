Armáda ČR bude v Plzeňském kraji dál létat se záchranářskými vrtulníky

Vnímáte rozhodnutí vlády jako vítězství vaší snahy?
Je to úspěch, to bez debat. Ale vítězství je to především pro občany Plzeňského kraje. Často jsem o letecké záchrance v Líních, kterou zajišťuje armáda, mluvil. Hodně lidí tehdy pochybovalo, že to takto dál pokračovat nebude. Teď je to hotové a najednou se zase řada lidí tváří, že to bylo jasné. Ale tak je to vždy. K úspěchu se hlásí skoro každý. Každopádně za mě je důležité, že se záchranářskými vrtulníky bude dál létat armáda.
Někdo to kritizoval?
Škarohlídů je vždy hodně, tak to je. To, co mi vadilo ale nejvíc bylo, že politici napojení na předchozí vládu dělali všechno proto, aby zachování letecké záchranné služby v rukou armády u nás v kraji zkomplikovali. Škoda, že místo vypisování na sociální sítě a natáčení videí raději nepracují pro naše občany.
Vy jste to ale nevzdal.
Protože se nerad vzdávám, a hlavně lidé v kraji chtěli, aby armáda u letecké záchranky zůstala. Říkal jsem a říkám to pořád, že ve sněmovně budu bojovat především za náš kraj.
Jak moc důležitou roli v tom sehrálo memorandum s ministerstvem obrany, které jste uzavřeli loni v únoru?
V politice musíte umět myslet dopředu. Takže ono memorandum jsem podepsal s bývalou ministryní proto, abychom měli jistotu, že budeme mít zázemí pro leteckou záchrannou službu bez ohledu na to, kdo ji bude zajišťovat. Teď máme i provozovatele této služby, takže další z mých slibů je splněný.
Proč je armáda tak důležitá?
Armáda ČR má z mého pohledu hned několik výhod. Bude zachována kontinuita a zároveň armáda vždy odváděla špičkovou práci. Navíc tato služba je výhodná i pro ni. Piloti musí létat povinné hodiny, a i jejich stroje musí být „ve vzduchu“. Řekl bych, že je to klasická win-win situace.
Takže si teď můžete odškrtnout, že máte splněno?
Ano, ale nehodlám polevit. Je totiž ještě hodně věcí, které je třeba dotáhnout a zlepšit. Dostupnost zdravotní péče pro mě byla od začátku jedna z hlavních priorit, takže jsem rád, že toto je hotové. Ale máme před sebou ještě spoustu dalších úkolů.