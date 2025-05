Architekt David Kotek navrhuje domy, kde se cítíte šťastní a spokojení

Ve vašem studiu projektujete nejen rozsáhlé urbanistické komplexy a veřejná prostranství, ale také firemní sídla, nebo rodinné domy. Davide, navrhujete raději malé nebo velké projekty?

Není malé zakázky. Velikost projektu nikdy neřeším, můžu pracovat na malé horské chatě nebo rezidenčním bydlení ve městě, ostatně nahlédněte do našeho portfolia. Důležitá je chemie mezi klientem a architektem. Nutné je naslouchat a chápat se. Do každého domu dám kus sebe.

Co to přesně znamená?

Vidím každou stavbu jako kulisy. Představuji si, jaké příběhy se v nich budou odehrávat. Budou tu lidé šťastní a spokojení? Snažím se těm budoucím příběhům vyjít vstříc a navrhnout prostor tak, aby byl maximálně funkční a laskavý, s důrazem na ekonomii výstavby a provozu.

Působí to na mě, že vztah architekta a klienta musí být poměrně osobní.

Určitě, stavím na hlubokém osobním přístupu ke každému klientovi. Důvěra a vzájemné porozumění umožňuje, aby se projekt proměnil v dynamický trialog mezi architektem, klientem a prostorem. Je zajímavé, že si většinou k sobě, co se rodinných domů týká, přitahuji klienty, se kterými jsme na stejné vlně. Za to jsem vážně vděčný.

Jak vlastně začíná vaše spolupráce na stavbě rodinného domu?

Nejraději jsem, když mi lidé dají hodně informací a volnou ruku. Vždycky hodně poslouchám a ptám se, než se pustím do návrhu domu. Řeším především, kdo v domě bude žít, jak se tam bude cítit a kde se vidí za 5, 10 let. A to vše při projektování zohledním v rámci svého architektonického umu.

Takže dům navrhnete a co se děje dál?

V ideálním případě přecházíme k realizaci. Klient už v tu chvíli ví, jaký si připravit rozpočet a v jakých fázích bude stavba probíhat. V rámci našeho Projektstudia. mu pomůžeme s vyřízením všech potřebných povolení a jiných dokumentů. Zkrátka, aby toho musel řešit co nejméně. Zároveň můžeme doporučit zkušené stavaře a řemeslníky, které máme ověřené.

A co autorský dozor stavby?

Ten v tom je taky. Navíc probíhá i průběžný dohled, kdy autor projektu, buď já nebo někdo z mých kolegů architektů, se osobně podílí na každém kroku výstavby. Tato metodika umožňuje okamžitě reagovat na reálné podmínky staveniště a dle potřeby upravit původní plány, aby konečný výsledek nejen esteticky, ale i prakticky odpovídal představám našeho klienta.

Tohle je důvod, proč si vzít k návrhu domu k ruce architekta. Napadají vás i nějaké další?

Bez architekta bych nestavěl. Architekt pomůže i s věcmi, které vás na začátku vůbec nenapadnou. Třeba s administrativou. V Projektstudio máme za sebou leta zkušeností, takže známe všechny předpisy i požadavky a seženeme potřebná povolení. Při výběru materiálů vybíráme nejen podle ceny a vzhledu, ale také podle jejich odolnosti i energetické účinnosti. Já osobně rád využívám udržitelné materiály. Nemám problém zajet na bouračku pro super pálené cihly, nebo třeba obložit fasádu paletami.

Když už jsme u materiálů a vzhledu. Vypadají vaše navržené domy stejně?

Rozhodně ne. Navrhuji stavby, jež se vyznačují autenticitou a jedinečným charakterem, pulzující dynamikou a životní energií lidí, kteří v němu budou žít. Mám rád, když prostor překvapuje, není symetrický a doplňuje se v různých materiálech, zvucích i barvách. Architektonické umění se tak proplétá s moderní technologií, inovativními materiály a citem pro estetiku. Správně navržený prostor má totiž moc ovlivnit životy lidí a stát se trvalým odkazem pro další generace.