Archeologická expozice Archevita – Stopami věků vítá první návštěvníky

Archevita je situována v objektu bývalé stodoly hospodářského dvora. Architektonický projekt využil danosti historické stavby a vznikla koncepce expozičního řešení rozděleného na dvě vizuálně propojené části – v přízemí jsou umístěny rekonstrukce obydlí z různých období pravěku, ochozová galerie v patře je určena k vystavení archeologických nálezů.

Vizí hlavní autorky celé koncepce Mgr. Jany Klementové, vedoucí archeologického oddělení, bylo od samého počátku vytvořit zcela moderní a nadčasovou expozici, která vstřícným a poutavým způsobem návštěvníkům představí regionální archeologii a současný pohled na její prezentaci. Svěží pojetí se promítá již do vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického domu, který se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku. V přízemí je v měřítku 1:1 postaveno několik typů obydlí z různých období pravěku, výrobních a pohřebních celků, vše doplněno počítačovými perspektivami a holografickými projekcemi.

Na ochozové galerii jsou představeny sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů včetně videomappingu u vybraných prezentací. Samotné archeologické sbírky muzea jsou tvořeny především nálezy z výzkumů pravěkých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturována podle období a začíná v neolitu (mladší doba kamenná, 5 600–4 400 př. Kr.) a končí dobou okolo r. 1000 po Kr., tedy na sklonku raného středověku. Instalace je doplněna infokiosky s rozšířenou informační základnou, hravou linkou pro dětského návštěvníka a dětským koutkem.

Díky využití současných technologií je možné celé expozici vdechnout život a zprostředkovat tak návštěvníkům reálnou podobu každodenního života. Představiteli našich předků v různých etapách vývoje naší společnosti se staly veřejně známé osobnosti. V mladší a pozdní době kamenné se tak návštěvník potká s Ivou Pazderkovou, Annou Fialovou a Danem Bártou, v době bronzové se zase stane svědkem práce hrnčíře Václava Noida Bárty a každodenní činnosti Lucie Šteflové a zcela jistě propadne kouzlu obchodnického umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou se pak divák přenese do mladší doby římské, do příběhu o životě a smrti germánské aristokratky v podání Kamily Janovičové.

Slavnostní otevření expozice se koná 22. dubna 2022, pro veřejnost je připraven koncert Dan Bárta & Jaroslav Friedl a Václav „Noid“ Bárta a kapela Bek Bek Klan od 19. hod. Návštěvnický provoz bude zahájen o víkendu 23. a 24. dubna 2022, kdy je připraven speciální doprovodný program.