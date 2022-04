Arabica a Robusta

Robusta

Teprve koncem 19. století byla zrna robusty objevena v Belgickém Kongu. Tato kávová rostlina se dala pěstovat i v údolí (oproti arabice) a byla odolnější vůči chorobám, takže její produkce byla mnohem ekonomičtější. Jedinou nevýhodou je, že chuť je mnohem méně výrazná než u zrn arabicy. Typická je hořká zemitá chuť. Výsledkem je, že většina produkce robusty mizí v instantní kávě. Často se setkáte s poměrem 20-25% robusty, která je doplněna arabikou. Existuje několik důvodů, proč to udělat. Na jednu stranu zkrátka kvůli ceně (zrnko robusty je levnější) a také proto, že robusta poskytuje lepší krémovou vrstvu. Dalším důvodem je i to, že robusta má vyšší obsah kofeinu.

Arabica

Kávovník Arabica roste v extrémních nadmořských výškách, v průměru v 1500 metrech nad mořem. Kávová zrna arabica pocházejí hlavně z vysoko položených oblastí ve střední Africe a Asii. Je známo více než dvacet různých odrůd této rostliny. Kávovník produkuje kofein, aby se chránil před parazity a nemocemi. Díky vysoké nadmořské výšce je výskyt zvířat i nemocí limitován a proto zrna Arabiky (oproti Robustě) obsahují kofeinu méně. Díky sníženému obsahu kofeinu je chuťové složení zrn Arabiky různorodé. Tato zrna dávají kávě hlavně jemnou a aromatickou chuť. Z hlediska barvy jsou plody světle zelené, šedé a někdy i modré a zhnědnou až pražením.

Mokrá vs suchá metoda?

Občas na obalu s kávou vídáme poznámku, že boby byly zpracovány mokrým nebo suchým způsobem. A co to vlastně znamená? Můžeme konstatovat, že dražší zrnka Arabiky se zpracovávají „mokrou metodou“ a Robusty převážně „suchou metodou“. Při „mokré metodě“ se bobule po sběru zbaví dužiny a poté se umístí do vody. Díky fermentačnímu procesu, který následuje, se boby stávají chuťově aromatičtější. Poté se znovu umyjí. Kávová zrna zpracovávána „suchou“ metodou se umístí na deset dní na slunce, aby vyschly. Zrna se pravidelně obracejí, aby bylo zajištěno rovnoměrné sušení. Jakmile jsou zrna suchá, odstraní se dužina. Nakonec se boby leští a třídí. Tento proces zpracování je velmi závislý na klimatu, pokud nesvítí slunce, celý proces se zastaví.

A jaká zrna si tedy připravit ve své kávě?

Na kávě je hezké, že to bude vždy otázka chuti. Někomu připadá důležitá velmi silná, výrazná chuť a raději se rozhodnou pro kávu ve stylu Robusta, jiní však volí trochu jemnější variantu a skončí u 100% Arabiky. Na e-shopu Káva Výhodně máme jak kávy ze 100% Arabiky, tak kávy, které se skládají z Arabiky i Robusty. Chtěli byste také vyzkoušet něco nového a dále prozkoumat úžasný svět kávy? Podívejte se na naše ochutnávkové balíčky a naservírujte si každý den jiný, ale přesto skvělý šálek kávy.