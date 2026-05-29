Aquapalace Praha: inovace, zážitky i udržitelná budoucnost

Aquapalace Praha: inovace, zážitky i udržitelná budoucnost | foto: Aquapalace Praha

Patří mezi nejmodernější a nejrozsáhlejší zábavní komplexy v České republice a pod jednou střechou nabízí širokou škálu služeb – od vodních atrakcí, saunového světa, spa a wellness, přes fitness, balneo a medical služby až po komfortní ubytování v Aquapalace Hotel Prague.

Aquapalace Praha dlouhodobě dokazuje, že patří mezi inovátory ve svém oboru a udává směr celého odvětví. Neustále rozšiřuje nabídku služeb a přináší nové atrakce, které posouvají zážitek návštěvníků na vyšší úroveň.

Velkou radost přináší Aquapalace Praha především rodinám s dětmi – tisíce malých návštěvníků si mohou užívat vodní atrakce, skluzavky i tematické zóny, které podporují hravou formu pohyb i společně strávený čas. V rámci neustálého rozšiřování v minulém roce do rodiny tobogánů přibyla novinka v podobě Magic Trio, trojice zbrusu nových skluzavek, které přináší ještě více adrenalinu a zábavy. Právě důraz na rodinnou zábavu a širokou nabídku aktivit pro všechny věkové kategorie je jedním z klíčových pilířů úspěchu celého areálu. Aquapalace zároveň průběžně modernizuje i stávající atrakce, aby odpovídaly nejnovějším technologickým i bezpečnostním standardům.

A ani do budoucna Aquapalace Praha nepolevuje ve svém tempu. Již v průběhu letošního roku se návštěvníci mohou těšit na další unikátní novinky. Připravuje se například jedinečná projekce na vodní clonu přímo v tobogánu, která bude největší svého druhu v Evropě a posune zážitek z jízdy na zcela novou úroveň. Pro nejmenší návštěvníky se připravuje nové dětské brouzdaliště s moderními vodními prvky, které ještě více rozšíří možnosti zábavné, ale bezpečné hry.

Zážitky tu ale nejsou jen o vodních radovánkách. Významné inovace a neustálé rozšiřování nabídky služeb zde probíhají i v dalších oblastech, například v segmentu gastronomie. Nově otevřená restaurace Revontuli, která je součástí Saunového světa (největší svého druhu v ČR), přináší jedinečný koncept inspirovaný světovými kuchyněmi a zároveň nabízí speciality finské gastronomie. Hosté si tak mohou dopřát nejen odpočinek, ale i nevšední kulinářský zážitek. Navíc kvalita provedení a celého konceptu restaurace byla záhy po uvedení do provozu potvrzena také odborníky, a to získáním prestižního ocenění Czech Interior Award 2025.

Velmi důležitou součástí rozvoje je také odpovědný přístup k životnímu prostředí. Provozovatel areálu, společnost GMF Aquapark Prague, realizoval v roce 2025 za finanční podpory fondů Evropské unie technologický projekt zaměřený na úsporu a opětovné využití vody. Díky zavedeným opatřením došlo k výraznému snížení její spotřeby a zároveň k efektivnějšímu hospodaření s tímto cenným zdrojem. Významná je také úspora energie, jelikož recyklovanou vodu není nutné znovu ohřívat. Tento inovativní projekt byl v loňském roce dokonce v rámci ocenění Podnikatelský projekt roku vyznamenán Ministerstvem průmyslu a obchodu v kategorii Oběhové hospodářství, což potvrzuje jeho přínos nejen pro areál samotný, ale i pro širší společnost.

Aquapalace Praha tak ukazuje, že být lídrem znamená nejen přinášet nové zážitky, ale také myslet na udržitelnou budoucnost.

www.aquapalace.cz

