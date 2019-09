Aplikace Zdraví v mobilu má teď více funkcí a jednoduché ovládání

Aplikace je pro všechny, kteří chtějí mít potřebné informace vždy po ruce

Stáhnout si do chytrého telefonu a využívat aplikaci Zdraví v mobilu může každý zájemce, tedy i lidé, kteří nejsou klienti ČPZP. Díky aplikaci si najdou nejbližšího smluvního lékaře ČPZP, nejbližší lékárnu či lékařskou pohotovost, ale také nejbližší pobočku České průmyslové zdravotní pojišťovny. Aplikace je schopná automaticky hlídat i termín blížícího se očkování. Přes chytrý telefon je možné sjednat si i cestovní pojištění pro cestu do zahraničí.

Nastávající maminky provede těhotenstvím

Praktickým pomocníkem je aplikace i pro nastávající maminky. Provede je těhotenstvím týden po týdnu, upozorní na těhotenská vyšetření a nabídne výběr jména pro jejich dítě. Hlídá také blížící se termín porodu, takže včas pomůže s nákupním seznamem pro miminko i s přípravou tašky do porodnice. Navíc seznámí maminky i s tím, na co nezapomenout po porodu. Maminky tam najdou i těhotenskou kalkulačku a spoustu dalších zajímavých funkcí.

Funkce pro pojištěnce ČPZP

Všechny uvedené funkce může využívat každý uživatel bez ohledu na to, u které zdravotní pojišťovny je zaregistrován. Pro klienty České průmyslové zdravotní pojišťovny jsou ovšem připraveny i další funkce. Pojištěnci ČPZP, kteří mají aktivovanou elektronickou přepážku (lze učinit on-line či na pobočce ČPZP) mají přístup i do zabezpečené úrovně aplikace s jejich osobními údaji. Dostanou se tak ke svému osobnímu účtu, kde si mohou prověřit, kolik korun zaplatila ČPZP za konkrétní lékařské výkony, zjistí potřebné informace o svých lékařích a dostane se i do seznamu užívaných léků. Pokud chce mít klient k dispozici lékařské zprávy své nebo svých dětí, není nic jednoduššího, než si je nafotit, uložit a v případě potřeby odeslat třeba praktickému lékaři na email. Zabezpečená úroveň obsahuje i standardní kartičku pojištěnce nebo informace o zálohách či nedoplatcích OSVČ.

Nově lékové interakce i funkce Vývoj po porodu

„Aplikaci se snažíme neustále posouvat, proto jsme již nyní přidali funkci pro vyhledání lékových interakcí, kdy si klient může ověřit, zda nedochází u jím užívaných léků k nežádoucím vedlejším efektům. V sekci Dítě jsme přidali funkci Vývoj po porodu, která ukazuje, jak se vyvíjí miminko v jednotlivých fázích,“ uvádí Libor Bedrlík z České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Přístup do aplikace je teď snadnější

Nová mobilní aplikace je stabilní, funkční, má sjednocené prvky a používá modernější způsoby ovládání. Zcela nový je grafický design, který je nyní více v barvách ČPZP. Ovládání bylo zjednodušeno tak, aby práce s jednotlivými funkcemi byla snadnější. Jednodušší je i nastavení aplikace, zejména způsob přihlášení klienta do mobilní verze. „Po instalaci se heslo do mobilní aplikace, které je spojeno s nutnou registrací v Elektronické přepážce ČPZP a alespoň jedním oprávněním typu pojištěnec, zadává nově formou přehledného průvodce. Klient si snadno zvolí variantu a mobilní aplikace nastaví vše potřebné,“ vysvětluje přístup do aplikace Libor Bedrlík.

Další funkce umožní určit nemoc dítěte i řešení potíží

Snahou ČPZP je mobilní aplikaci neustále rozvíjet a přidávat nové, užitečné funkce, které mohou klienty oslovit. Proto již nyní ČPZP spolu s dodavatelem aplikace intenzivně testuje a připravuje k vydání další dvě nové funkce. „První z nich pojmenovaná Nemoci dítěte, umožňuje podle věku dítěte a jednotlivých příznaků nemocí určit pravděpodobné onemocnění s popisem řešení potíží. Jde vlastně o malý expertní systém, který sice nenahradí lékaře, ale poradí s prvními kroky v léčbě nemoci,“ prozrazuje Libor Bedrlík z ČPZP.

Testuje se proplácení preventivních programů přes aplikaci

ČPZP s dodavatelem aplikace nyní vyvíjí a testují rovněž možnost proplácení preventivních programů prostřednictvím mobilní aplikace. Aplikaci Zdraví v mobilu naleznete na Google Play i App Store , ke stažení je zdarma.