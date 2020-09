Aplikace Zapojmevsechny.cz pomáhá pedagogům se společným vzděláváním

Znáte to. Ve třídě máte děti, které chvíli neposedí, jiné se nudí nebo se straní spolužáků. Určitě už víte, co je to ADHD, jak se projevuje nadání nebo autismus. Jak ale tyto děti zapojit do výuky a zároveň se věnovat celé třídě? Jak dosáhnout toho, aby ve škole bylo dobře všem včetně vás?