Aplikace Rock for People – jak vznikla a proč ji musíte mít?

0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Mobilní aplikace pro jeden z nejznámějších festivalů v České republice prošla za roky její existence pořádnou proměnou. Jak to s ní bylo a co všechno umí dneska? To a spoustu dalších zajímavostí si přečtěte v článku.