Aplikace Preventivka od Loono má ambici zachraňovat životy

„Chceme Čechy naučit chodit na preventivní prohlídky a poskytnout jim komplexní, ověřené a srozumitelné informace, které pomohou žít zdravější a kvalitnější život. Nechceme, aby si lidé hledali diagnózy na internetu a báli se chodit k doktorům. Naprostá většina vyšetření vůbec nebolí, je ale v péči o zdraví naprosto klíčová,“ přibližuje funkce aplikace Kateřina Šédová (Vacková), zakladatelka neziskové organizace Loono. „Chceme také zvýšit návštěvnost screeningových programů, jako je mamograf, screening děložního čípku, tlustého střeva a plic. Dnes na ně chodí jen polovina Čechů, kterých se týkají. Také v tom bude Preventivka velkým pomocníkem,“ dodává.

Mobilní aplikace Preventivka má mnoho důležitých funkcí, které zjednoduší uživatelům péči o své zdraví. Ukáže, na jaké preventivní prohlídky by měli chodit, a pohlídá jejich termíny. Přidat si mohou i své vlastní prohlídky u dalších specialistů, jako například na alergologii, endokrinologii či dentální hygieně. Připomene také samovyšetření prsou, varlat i kůže a naučí správnou techniku. Vyhledá specialisty v okolí uživatele a nabídne ověřené a srozumitelné informace o prevenci závažných nemocí na jednom místě. Aplikace je ke stažení pro iOS i Android, a to zcela zdarma.

Vizuály aplikace Preventivka

Testovací verzi aplikace si stáhlo téměř 5 tisíc lidí. 800 z nich si díky ní minimálně u jedné z dosud nenavštěvovaných prohlídek naplánovalo návštěvu a téměř 1 500 uživatelů si alespoň 1x provedlo samovyšetření prsu nebo varlat. Více než 50 lidí pak uvedlo, že si při samovyšetření něco našlo. Ukazuje se tedy, že má aplikace skutečně smysl. K Preventivce odstartovalo Loono kampaň Jsme tu díky prevenci.

Ambasadoři kampaně - Jsme tu díky prevenci. Autor: Lukáš Dvořák

Rakovina varlat, prsu nebo děložního čípku, chronická leukémie, Grawitzův zhoubný nádor na ledvině, mozková mrtvice ve 13 letech. Ambasadory mobilní aplikace Preventivka se stali lidé, kterým vážná nemoc změnila pohled na prevenci nebo jim preventivní prohlídky a samovyšetření zachránily život. „Díky prevenci se u mě podařilo včas zjistit, že mám zhoubný nádor v pravém prsu. Tím, že jsem si ho nahmatala sama a včas, jsme se dokázali vyhnout daleko horším scénářům,“ říká Anna Julie Slováčková, jedna z ambasadorek. „Když se řekne slovo prevence, tak se mi vybaví způsob, kterým si já sama mohu zachránit život a kterým si mohou zachránit život moji blízcí,“ dodává.

Anička Slováčková - Jsem tu díky prevenci

„Diagnostikovali mi rakovinu varlete, poměrně komplikovaný nádor. Už delší dobu jsem pociťoval varovné signály a na popud iniciativy #prsakoule od Loono jsme si s přítelkyní prováděli samovyšetření. Při něm jsem si nahmatal bulku na levém varleti a rozhodl jsem se navštívit lékaře,“ přibližuje Adam Holubář, další z ambasadorů.

Při přípravě aplikace spojilo Loono síly s komunitou expertních dobrovolníků z Česko.Digital. Desítky dobrovolníků měsíce pracovaly na Preventivce, které věnovaly své volné víkendy a večery. První verze aplikace vznikla za podpory Nadace PPF. Aplikaci podpořili také Ministerstvo zdravotnictví ČR, Hlavní město Praha a CGI. Mediálním partnerem je Radio Wave.

Oficiálním spuštěním ale práce na Preventivce nekončí. Loono jí chce totiž neustále zlepšovat. „Chceme, aby se stala zdravotním deníkem pro hlídání zdraví každého z nás. To znamená včetně očkování a rodinné anamnézy. Aplikace by měla své uživatele vzdělávat o tom, jak žít zdravější a kvalitnější život. Plánů máme spoustu, takže se mají uživatelé určitě na co těšit,“ uzavírá Kateřina Šédová.