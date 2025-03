Apka s Průvodcem po nehodě motoristy nadchne

Přístup k novince se v aplikaci Moje Generali odehrává v modulu Škody, kde se běžně hlásí nebo sledují pojistné události. Nově v nabídce přibyl Průvodce při autonehodě, který krok za krokem navádí, jak postupovat v případě, že se stanou účastníky dopravní nehody. „Průvodce je koncipovaný tak, že dokáže reagovat jak na menší karamboly, kde není nutná přítomnost policie, tak na vážné a svým rozsahem větší nehody. Vše jsem navrhli tak, abychom motoristům ve chvílích plných stresu a povinností pomohli a vše jim usnadnili,“ vysvětluje Štěpán Veselský, manažer digitálních řešení v Generali České pojišťovně. Průvodce v mobilu už na začátku dává vybrat vyplnění pouze záznamu o nehodě, nebo nabízí provedení složitějšími situacemi. Součástí postupu jsou praktické informace o zabezpečení místa nehody vč. umístění výstražného trojúhelníku nebo upozornění na to, co za informace sdělit při volání na linku 155, jestliže došlo ke zranění apod. Aplikace má přitom důležitou vychytávku – průvodce při autonehodě si mohou uživatelé vyzkoušet a prozkoumat v tzv. zkušebním režimu.

Konec papíru

Vyplnění záznamu o nehodě plně nahrazuje vyplnění papírového řešení, které často probíhá v polních podmínkách na kapotě auta. Aplikaci k digitálnímu vyplnění stačí pět kroků. Během nich motorista vyplní údaje o situaci, místě nehody, zúčastněných vozidlech a digitálně formulář podepíše. „Klientů a klientek se v jednotlivých krocích ptáme jen na to skutečně důležité, co je z pohledu úspěšné likvidace pojistné události klíčové. Klientská data – tedy to, co o pojištěných víme z našich systémů - se přitom do formuláře propíší automaticky. Tím šetříme uživatelům čas. I proto vyplnění formuláře přes mobilní aplikaci proti papírovému řešení považujeme za jednodušší,“ doplňuje Štěpán Veselský z Generali České pojišťovny.

Aplikace Moje Generali přináší v průběhu vyplňování údajů o nehodě celou řadu zjednodušení. Příkladem může být fakt, že odpadá nutnost do formuláře cokoliv ručně zakreslovat. Což se dosud týkalo především nákresů od motoristů, kteří mnohdy nebyli schopni adekvátně situaci zachytit. Ostatně po internetu koluje celá řada veselých důkazů… V aplikaci Moje Generali ale motoristé vybírají z přednastavených možností a mohou vše rovnou doplnit fotografiemi z místa nehody. Aplikace také sama doplňuje hodnoty o místě karambolu na základě GPS dat.

Podpisy s pomocí SMS

U nehodového formuláře jsou klíčové podpisy všech zúčastněných stran – tedy jak viníka, tak poškozeného. V momentě, kdy se dokáží na vině shodnout, dokument všechny zúčastněné strany podepisují. V případě elektronického vyplnění formuláře je i tato skutečnost vyřešena snadno. „Podpis elektronického dokumentu umožňujeme prostřednictvím mobilního telefonu a zaslané SMS zprávy. Všem účastníkům nehody jsou do e-mailu zaslány odkazy na elektronicky vyplněný dokument. Oba jeho správnost potvrdí pomocí ověřovacího kódu. A je hotovo,“ popisuje způsob Štěpán Veselský, manažer digitálních řešení v Generali České pojišťovně. A to nejdůležitější nakonec: všechny pojišťovny, které v České republice poskytují tzv. povinné ručení, digitálně vyplněný a podepsaný nehodový formulář v elektronické podobě plně akceptují.