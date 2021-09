Antonie Emma: České dřevěné hračky, jež navracejí děti k přirozenosti

Antonie Emma se do povědomí veřejnosti dostala díky výrobě unikátních dřevěných průlezek a hraček z masivního dřeva. Firma si zakládá na originalitě a dokonalé kvalitě svých produktů. Antonie Emma je partou přátel, kterým záleží na tom, s čím si jejich děti hrají. Vše tak vyrábějí podle svého nejlepšího svědomí a v souladu se svým přesvědčením. Hračky jsou vyrobené s láskou a respektem k planetě i všemu živému. Vydrží věky a při správném používání mohou sloužit i dalším generacím.

Mise značky Antonie Emma - vracíme svět do normálu

Značka Antonie Emma si dává za cíl rozhýbat děti i rodiče, zpomalit uspěchanou dobu a žít tady a teď. Chce obklopit děti přírodními výrobky a učit je žít v souladu s přírodou. To jí ale nestačí. Snaží se pomáhat tam, kde to ostatní přehlížejí. Ukázat, že to jde jinak. Upozorňovat na problémy a zasahovat hlouběji do dění ve světě. Na pomoc si přizvala Antonie Emma gang, partu zvířecích přátel, která poukazuje na globální problémy lidstva a hledá jejich řešení. Členové zvířecího gangu se objevují na webových stránkách, příležitostně vystupují na sociálních sítích a jejich prostřednictvím Antonie Emma oslovuje publikum. Zároveň jsou tvářemi nové série dřevěných retro hraček, která vstupuje do prodeje v září. Jojo, prak či káča – to jsou tradiční hračky, bez kterých AE gang nedá ani ránu. Kombinace léty prověřené klasiky a kvalitního dřeva dělá z těchto hraček jasný must have všech fanoušků přirozených her.

Gang pod vedením jelena již svou hlavní misi odstartoval! Zvířata cestují po světě ve své vzducholodi a ukazují zásadní problémy naší planety. Animovaný seriál zábavnou i edukativní formou seznamuje diváky s tématy, která planetu pálí.

Celý AE gang pospolu. | foto: Antonie Emma

Udržitelné produkty s jasnou filozofií

Veškeré produkty Antonie Emma jsou vyráběné v České republice. Firma klade důraz na lokální zdroje, ze kterých se snaží čerpat maximum. Při výrobě používá přírodní materiály, ekologicky balí, minimalizuje množství odpadu. Netiskne faktury ani zbytečné reklamní materiály. Všechny hračky jsou vyrobené ze dřeva z lesů s FSC certifikátem, v nichž se hospodaří udržitelným způsobem. V nabídce Antonie Emma nově najdete sérii Faber THX, která je vytvořená s jasným záměrem – využít materiál do posledního kousku. Šanci tak dostávají i díly, které, přestože nejsou stoprocentně esteticky dokonalé, jsou plně funkční a zcela bezpečné. Série THX je výsledkem filozofie značky Antonie Emma – žádný strom nebude pokácen zbytečně.

Faber - domácí průlezky s nekonečnou variabilitou

Faber jsou geniální zdravé průlezky. Jde o stavebnici, ze které postavíte obrovské množství staveb. Dřevěné díly k sobě upevňujete pomocí dřevěných spojek, díky kterým vytvoříte průlezky různého tvaru. Trojúhelník, domeček nebo žebřiny… variant je nespočet. Každou stavbu můžete obohatit oblíbenými doplňky pro další úroveň zábavy. S průlezkami Faber hra nikdy nekončí, jsou totiž úžasně flexibilní. Faber roste s dětmi – je vhodný pro každou věkovou kategorii. Nejmenší děti budou nadšené z malého trojúhelníku s nakloněnou rovinou, po které se budou klouzat, starší ocení houpačku a lezeckou stěnu. Průlezky umožňují dětem lézt, klouzat se, šplhat – navrací je k přirozenému pohybu, kterého se jim v dnešní době tolik nedostává. Variabilita průlezek umožňuje dětem zapojit celý pohybový aparát, zlepšovat koordinaci těla a osvojit si přirozeně správné pohybové stereotypy.

Průlezky mají mnoho různých variant a kombinací. | foto: Antonie Emma

Futu - houpací prkno, houpací kůň a odrážedlo v jednom

Jedinečná dřevěná hračka Futu v sobě spojuje tři oblíbené prvky – houpací kůň se bleskurychle promění v kolečkové odrážedlo nebo v perfektní houpací prkno. Kůň Futu je rodinné dědictví. Je téměř nezničitelný, a bude tak dělat radost i dětem vašich dětí. Koník je ideálním dárkem – na sedlo si můžete nechat vypálit jméno podle svého přání, a obdarovat tak oslavence originálním překvapením. Pod sedlem koníka je ukryta časosběrná schránka s rodným listem koně a prostorem pro vzkazy příštím generacím. Futu 3 v 1 je hračka, která dává smysl. Přináší radost a probouzí vztah k pohybu.

Houpací kůň je vhodný pro nejmenší děti. Později jej lze přeměnit na odrážedlo. | foto: Antonie Emma

Sledujte nás na našem facebooku či instagramu .