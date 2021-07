Ani skládky ani emise. Ivo Skřenek viděl v odpadech příležitost

Naopak. Využil je jako cennou surovinu pro výrobu tepla, elektřiny a emisně nejčistšího plynu.



Rapotín je první bioplynkou svého druhu v Česku. Jak na ty začátky vzpomínáte?

Člověk musí mít trochu jiné uvažování, aby se pustil do takové výzvy. Postavit bioplynovou stanici pro zpracování odpadu je složité. Abyste získal povolení, musíte ji obhájit před lidmi. Ti sepisují petice a demonstrují, často aniž by věděli, o co se jedná. Stačí, že jde o energetický sektor. Bylo pro mě nesmírným zadostiučiněním, že se nám první projekt EFG v Rapotíně, jehož realizace zpočátku připomínala spíše sci-fi, podařilo spustit.

Skupina teď vlastní dvě z osmi odpadářských stanic v ČR a jednu klasickou elektrárnu na obnovitelné zdroje. Co bude dál?

Rád bych pokračoval v předělávání již existujících stanic, které jsou buď nevyužívané, nebo ztrátové. A to odpadářských i zemědělských, zpracovávajících účelové plodiny, jako je kukuřice nebo řepka. Také ty se dají přebudovat na zařízení zpracovávající výhradně komunální bioodpad, kterého bude vždy dostatek.

Kolik bioplynek v Česku existuje?

Téměř 600. Umím si představit, že bychom se mohli pustit až do pětiny z nich. Věřím, že díky našim technologiím by byly úspěšné.

Ve vašich zařízeních vyrábíte zelenou elektrickou a tepelnou energii a ekologické palivo biometan. Jaké jsou jeho největší výhody?

Biometan je kvalitou i složením stejný jako zemní plyn, takže jej lze využít na plnicích stanicích nebo v domácnostech po celé republice. Pochází ale z obnovitelných zdrojů, například u nás z běžně dostupného bioodpadu, jako jsou prošlé potraviny z restaurací či obchodů. Tento odpad většinou končí na skládkách, odkud jen produkuje další emise, ale my ho odtud dokážeme „zachránit“ a využít ve prospěch zelené budoucnosti.

Kromě provozu několika zařízení na výrobu zelené energie, její dodávky a prodeje rozjíždíte řadu dalších projektů. Aktuálně je to sběr gastroodpadu ve spolupráci s českými obcemi a městy. Řeknete nám o něm víc?

To je takové naše další prvenství. V rámci projektu „Třídím gastro“ (www.tridimgastro.cz) nabízíme jako jediní v republice sběr a zpracování kuchyňského odpadu pro obce a města, respektive jejich občany. Hnědé popelnice už existují, ale odpad, který se do nich ukládá, nelze zpracovat v bioplynkách našeho typu, které jsou ale objektivně nejekologičtější. Tak jsme po Česku začali rozmisťovat vlastní nádoby. A povedlo se, lidé třídí, obce spolupracují. Věci jsou někdy hrozně jednoduché. Stačí jen začít.

„Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji půjčujeme od našich dětí“ – To je Saint-Exupéryho citát, který často používáte v souvislosti s vaším podnikáním. Čím je vám tak blízký?

Je v něm takový můj vyšší cíl: Nepodnikat jen pro zisk, ale také pro další generace, kterým bychom měli předávat planetu v pokud možno zachovalém stavu, nikoli stále horším. Věřím, že projekty EFG představují princip cirkulární ekonomiky, kterým se jednou bude řídit celý svět.

Milovník dračích lodí Ivo Skřenek se dlouhodobě věnuje také vodním sportům. Začínal jako rychlostní kanoista a v 90. letech byl mezi skupinou nadšenců, která do Čech přivedla soutěže tzv. dračích lodí. Závody jezdí i s částí týmu EFG. Se svou posádkou vyhrál roku 2012 mistrovství světa v Hongkongu.