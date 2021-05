Ani pandemie nemůže vzít vozíčkářům právo na sen o životě bez bariér

Když už se člověk dostane do situace, kdy je, a to i jenom částečně, odkázán na pomoc své rodiny, nebo známých, začne si uvědomovat, jakou cenu má zdraví. To, co plně mobilní člověk nevnímá, se najednou stane příliš viditelným, dokonce nepřekonatelným. Schůdek, který hravě přeskočíme několikrát denně, se pro člověka na vozíčku stane místem, kde jeho svoboda končí, a naplno si uvědomí, jak je všechno pomíjivé. A když už se konečně najde řešení v podobě kompenzačních pomůcek, člověk se bojí, jak a jestli to vůbec finančně zvládne.

Není jednoduché určit pouze z obrázku nebo na základě telefonátu, které zařízení by klientovi dokonale vyřešilo jeho situaci. Nabídka kompenzačních zařízení je velmi široká a vždy záleží od místa instalace a taktéž od bariéry, kterou chce klient konkrétně vyřešit. Může se jednat jak o překonání schodů, přesun z vozíčku do vany nebo obrubník, který dělá starosti.

K čemu a jak slouží jednotlivé produkty?

Schodišťová plošina – vysoce spolehlivé, komfortní a elegantní řešení pro vozíčkáře, vyznačující se nenáročnou údržbou a minimálními prostorovými nároky – plošiny dokážeme přizpůsobit i těm nejužším prostorům a taktéž je přizpůsobit vizuálně, a to výběrem barvy. Jsou to plošiny šikmé, instalovány podél schodiště, nebo vertikální – svislé, které připomínají běžné výtahy.

Schodišťová sedačka – je skvělou volbou pro překonání schodišťových bariér pro hůře chodící, seniory nebo lidi po úrazu. Za určitých okolností může být sedačka použita i pro vozíčkáře. V tomto případě by ale měl být klient schopen na sedačku přesednout. Instalace se může zrealizovat jak u přímého, tak u točitého schodiště se zatáčkami. Poslední dobou jde o velmi oblíbený dárek dětí svým rodičům. Často se tím vyřeší zapeklitý problém, kdy už člověk přemýšlí o krajním řešení - přestěhování do bytu či bungalovu bez schodů, a to jenom proto, že ho zdravotní problém limituje v chůzi do patra.



Schodolez – malé a spolehlivé mobilní zařízení pro samostatné i asistované přesuny po schodech. Výhodou je rychlé dodání a žádná montáž.

Nájezdová rampa – ideální pomocník pro překonání malých výškových rozdílů – schody, obrubníky, nájezdy do auta a podobně. Patří sem buďto lehké hliníkové mobilní rampy nebo pevné roštové, které je často možné vidět u panelákových domů.

Stropní zvedáky GULDMANN – slouží pro přesun imobilního klienta v interiérech za pomoci stropního systému. Vyznačuje se snadnou manipulací s klientem a pomůže s přesunem z postele do křesla, z vany do vozíčku, z vozíčku na toaletu, apod. Předností je rychlá a nenáročná instalace do stěny či stropu a vysoký uživatelský komfort.

Bazénový zvedák DELFÍN – výborný pomocník pro přesun do bazénů. Využívá tlaku z vodovodního rozvodu a je vhodný jak pro domácí, tak pro komerční bazény

Většina klientů má strach, že si nebude moct žádné z kompenzačních zařízení dovolit, to je ale omyl. Prostřednictvím úřadu práce si lze požádat o příspěvek, který při splnění určitých podmínek hradí výraznou část pořizovací ceny.

Máme za sebou poměrně hektické období, plné strachu a stresu. Život se pomalu dostává do svých zaběhlých kolejí a možná o to více si uvědomujeme cenu krátké procházky v přírodě, jak fajn je vyjít si na chvilku ven z domova. Pro lidi na vozíčku nebo ty s omezenou mobilitou nabízí trh rozmanité možnosti. Mnozí ale o žádné z těchto možností nevědí. Ale proč? Jednoduchou odpovědí by mohla být finanční otázka. Kompenzační zařízení nejsou levným řešením a mnoho, možná i většina klientů ani netuší, že má při splnění určitých podmínek možnost získat velmi zajímavý příspěvek od úřadu práce. A pokud si tuto informaci i někde přečtou, nevědí, za kým jít, na koho se obrátit, a tak svůj pokus vzdají, aniž by se vůbec pokusili udělat první krok. A přitom je to tak snadné. Stačí zatelefonovat na linku 800 303 304, která je úplně zdarma a nastínit svou situaci. Na základě krátkého rozhovoru bude klientovi nabídnuta osobní schůzka, kde už obchodní technik přímo na místě navrhne nejvhodnější řešení a klientovi poradí, jak dále postupovat.

Kolik za to klient zaplatí?

Nic – za telefonát, osobní prohlídku přímo na místě u klienta a ani za cenovou nabídku klient nezaplatí ani korunu – všechny náklady na prvotní seznámení se s místem instalace nese dodavatel, společnost ALTECH. A jak to tedy vypadá v praxi?

Bydlení handicapovaných – unikátní TV projekt ve spolupráci s Mírou Hejdou a Michalem Jančaříkem

V roce 2019 se pod záštitou TV Bydlení Míry Hejdy a Michala Jančaříka a ve spolupráci se společností ALTECH natočil ojedinělý TV projekt věnovaný komplexní problematice bydlení handicapovaných. V osmidílném pořadu BYDLENÍ HANDICAPOVANÝCH se klient dozví vše potřebné, jak dále postupovat a jaké možnosti momentálně trh nabízí.

A pokud by ani tyto informace nebyly dostačující, vždy je možnost obrátit se přímo na obchodního technika, který rád poradí a pomůže najít možné i nemožné řešení.

VŠECHNY PRODUKTY Z DÍLNY ALTECH SI LZE VYZKOUŠET NA REALNÉM SCHODIŠTI – NOVÝ SHOWROOM V UHERSKÉM HRADIŠTI

Jste to hlavně vy, kdo ALTECH inspiroval k plánu realizace místa, kde by bylo možné ukázat, předvést a vyzkoušet si všechny výrobky pod jednou střechou. Jste srdečně zváni na prohlídku moderních prostor, kde budete mít možnost vyzkoušet si osobně široké portfolio výrobků.

DÁREK bude připraven pro každého imobilního návštěvníka!

O ALTECHU ALTECH, spol. s r.o. vznikla v dubnu roku 1992 v Bánově, kousek od Uherského Hradiště. Je to ryze česká společnost, která se od počátku své existence zabývá návrhem, výrobou a prodejem kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro imobilní osoby. Vlastní výrobu těchto produktů rozšiřuje o dovoz zahraničních výrobků a o poradenství v otázkách bezbariérovosti, přičemž úzce spolupracuje s externími spolupracovníky z řad imobilních občanů. V současnosti nabízí široký sortiment produktů a pro jejich funkční odlišnosti dokáže navrhnout optimální řešení podle individuálního přání a priorit zákazníka. Nosným programem je výroba a montáž šikmých schodišťových plošin a schodišťových sedaček. Výrobky jsou zhotovovány vždy na míru dle přání a potřeb klienta. Produkty z jeho dílny najdeme ve všech koutech světa. Vzhledem k dlouhodobé tradici, znalosti problematiky a především silnému zázemí zajišťuje neustálý rozvoj a tím poskytuje maximální záruky. Kvalitní zpracování, spolehlivost, užitná hodnota výrobků a kvalita servisních služeb je to, proč jsou klienti spokojeni. Mezi jeho významné instalace v ČR patří např. schodišťové plošiny pro Pražský hrad či Národní divadlo nebo v zahraničí dodávka plošin pro Olympijské hry v Soči, Riu de Janeiru a taktéž pro ty nadcházející v japonském Tokiu. Aktuální roční produkce šikmých zvedacích plošin OMEGA, STRATOS a DELTA čítá na 3000 kusů a výroba šikmých schodišťových sedaček ALFA kolem 2000. Z tohoto objemu přibližně 85 % představuje export do všech koutů světa. Poslední dobou je to právě rostoucí poptávka po schodišťových sedačkách, lidově nazývaných i schodišťový výtah, která klade nároky na zvýšení kapacity produkce v následujících letech.

ALTECH je členem Cechu mobility a je rovněž registrován pod ochrannou známkou „Český výrobek“. Za kvalitou svých výrobků si stojí a je hrdý na jejich český původ.