Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl

Opora pro seniory, rychlé zajištění pomoci, anebo čtení oblíbených příběhů. Služba Anděl na drátě pomocí jediného chytrého zařízení poskytuje asistenční službu pro seniory nebo lidem se zdravotní postižením, u kterých hrozí zvýšené riziko pádu nebo nevolnosti.

Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl | foto: Linnet eu s.r.o.

A jak to celé vlastně funguje? Princip služby spočívá v tom, že klient má na ruce malé elektronické zařízení – buď hodinky nebo náramek. Po stisknutí tlačítka se ozve hlas proškoleného asistenta. Ten po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci a zůstane s klientem v kontaktu až do úplného vyřešení celé situace.

Velkou výhodou zařízení je, že dokáže samo rozpoznat například pád nebo nestandardně dlouhou dobu nehybnosti a asistent v takových případech okamžitě zkontroluje stav klienta. Asistent zároveň vidí, kde se klient nachází. Rychlá pomoc tedy přichází ať už je senior doma, na procházce nebo třeba na nákupu. Klient se tak nemusí omezovat ve svých oblíbených aktivitách i když má zdravotní problémy nebo jen obavy ze samostatného pohybu.

Součástí služby je také non-stop linka pomoci při úzkostných, tísnivých a depresivních pocitech, strachu ze samoty, sdílení radostí i starostí. Dále je to také poskytování sociálního poradenství a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Součástí služby je také čtení oblíbených knih různých žánrů. S pomocí předních českých herců byl totiž vytvořen rozmanitý obsah audiozáznamů knihovny Anděla na drátě. Při pravidelných voláních a aktivizačních hovorech se uživatelům nabízí výběr z obsáhlé knihovny audiozáznamů různých žánrů.

Čtení je zajímavým rozptýlením, seniory potěší a pomáhá tak lépe překonat časté důsledky společenské deprivace.

Celá služba funguje bez mobilního telefonu a bez měsíčních plateb za telefonní paušál. Služba přitom umožňuje přijímat hovory na zařízení od rodiny a přátel a vlastní, neomezené volání ze zařízení do všech sítí, což je v ceně služby. Klient tak nepotřebuje telefon a ušetří za kredit či paušál SIM karty. Cílem služeb Anděl na drátě je vedle ochrany zdraví a života klientů, také podpora komunikace se svými blízkými a přáteli.

Přispívá tím ke zlepšování tělesné i psychické kondice seniorů a napomáhá k prodloužení hodnotnějšího a spokojenějšího života v jejich přirozeném domácím a sociálním prostředí.

Kontaktní údaje
tel.: 800 555 655, 731 100 122
dotazy: denně 8–16 hodin
e-mail: info@andelnadrate.cz
měsíční cena za službu: 420 korun
chytré zařízení nyní získáte zdarma
Registrovaná sociální služba s pověřením MPSV ČR

www.andelnadrate.cz

Linnet eu s.r.o.
Karlovo náměstí 84
547 01 Náchod

Anděl na drátě. To je nepřetržitá péče o seniory, která dává smysl

Komerční sdělení

