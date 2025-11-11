Analýza: Expo 2025 je obrovským úspěchem pro Ósaku i okolí

V uplynulých 6 měsících se v Ósace konala světová výstava Expo, která spojuje lidi a inovace se zaměřením na klíčové globální výzvy. Tato událost v minulosti přinesla značný nárůst výkonnosti hotelů, což bylo patrné přímo v dějišti světové výstavy i na sousedních adresách v Japonsku.

Ohňostroj osvětluje noční nebe nad ostrovem Jumešima v Ósace, kde se koná výstava |Expo 2025. | foto: ČTK/AP/Takumi Harada

Informuje server hospitalitynet. Expo 2025 se konalo od poloviny dubna do poloviny října na Jumešimě, umělém ostrově nedaleko pobřeží Ósaky. Hotelový průmysl na tomto trhu si po celou dobu trvání akce, tedy po šest měsíců, udržel dvouciferný růst tržeb na dostupný pokoj (RevPAR). Nárůst průměrné denní sazby (ADR) dosáhl vrcholu v závěrečném týdnu a RevPAR se v těchto posledních dnech meziročně zvýšil téměř o 100 procent.

Růst obsazenosti byl sice mírnější, ale i tak zůstával impozantní. Ósaka si během konání výstavy udržela obsazenost nad 80 procent, což je pozoruhodné vzhledem k tomu, že trh nabízí více než 98 tisíc hotelových pokojů. To je přibližně o 28 procent méně pokojů než v předchozím hostitelském městě Dubaji, ale výrazně více než 35 tisíc pokojů, které v roce 2015 nabídlo hostitelské město Milán.

Na úrovni jednotlivých tříd zůstala ADR hlavním motorem růstu RevPAR, což se dalo očekávat. Většina událostí má mnohem větší dopad na ceny než na obsazenost, zejména pokud je trh v období běžné poptávky relativně vysoce obsazený.

U luxusních hotelů vynikl nárůst obsazenosti. Obsazenost luxusních hotelů se meziročně zvýšila o 24 procenta s průměrnou obsazeností 73 procenta za posledních šest měsíců. I když se to může zdát nízké ve srovnání s celkovou obsazeností trhu, není to neobvyklé. Luxusní hotely obvykle vykazují nejnižší obsazenost ze všech hotelových tříd, a to jak v Ósace, tak na mnoha globálních trzích.

Zatímco Ósaka se z hlediska nabídky nachází někde uprostřed, trh předčil poslední dva hostitele Expo s působivou 83procentní obsazeností za posledních šest měsíců.

Ceny byly v porovnání nižší, protože Ósaka vykázala nejnižší ADR mezi hostiteli Expo, a to jak v nominálních, tak v inflačně očištěných číslech.

Největší roli v tomto výsledku hraje dynamika trhu. Ósaka obvykle vykazuje nejnižší ADR ze tří hostitelských trhů, v roce 2024 přibližně o 47 procent nižší než Milán a o 38 procent nižší než Dubaj.

V meziročním růstu však Ósaka opět vyniká. Dubaj hostila Expo od října 2021 do března 2022, takže meziroční růstové údaje jsou nadhodnoceny neuvěřitelně nízkými čísly z předchozího roku, který byl ovlivněn pandemií.

S ohledem na to zaznamenala Ósaka působivý 31procentní růst průměrné denní sazby (ADR), těsně před Milánem s 27 procenty. Zatímco Milán měl nejvyšší růst obsazenosti, Ósaka dosáhla na vyšší obsazenost.

Při bližším pohledu na měsíční trendy růstu průměrné denní sazby (ADR) je patrné, že trhy Expo obvykle vykazují nejvyšší růst v prvních dvou a posledních měsících konání akce. Silný růst cen v Ósace v prvním měsíci je přesto pozoruhodný, protože Expo 2025 začalo v polovině měsíce, zatímco akce v roce 2015 startovala na začátku měsíce. Růst cen v Ósace předčil Milán, a to i přes menší počet dní konání akce v prvním měsíci.

Díky silnému regionálnímu propojení mezinárodního letiště Kansai nemuseli účastníci Expa cestovat přes Tokio. Je jisté, že světová výstava přilákala místní poptávku a zvýšila obsazenost na úroveň, která se od začátku roku liší od Tokia pouze o jeden bod, i když ceny v japonském hlavním městě zůstávají vyšší.

V Tokiu se letos rovněž zvýšila obsazenost i průměrná denní sazba (ADR), i když na měsíční úrovni se tempo růstu v průběhu roku zpomalilo. Je možné, že Tokio ztratilo část poptávky ve prospěch Ósaky, ale na výkonnost hotelů v Tokiu v tomto roce mělo vliv mnoho faktorů kromě Expo.

Pokles průměrné denní sazby v červenci a srpnu byl pak částečně způsoben mezinárodními výjezdními rekreačními cestami, nepodloženými zvěstmi o tsunami, špatným počasím a posunem mezinárodních zdrojových trhů. Tyto měsíce jsou také znatelně pomalejšími měsíci z hlediska růstu v Ósace, což znamená, že je možné, že menší počet návštěvníků výstavy Expo v těchto měsících měl negativní dopad na hotely v Tokiu.

Světová výstava v Ósace dokázala, že Expa mají nadále obrovský vliv na výkonnost hotelů po celou dobu trvání akce, tedy šest měsíců. Hostitelské trhy mohou očekávat obsazenost blížící se 80 procentům a dvoucifernému růstu průměrné denní sazby (ADR) po celou dobu trvání akce. Hostitelem příštího světového veletrhu, který bude zahájen v říjnu 2030, bude Rijád.

Autor: Igor Záruba

Autor: Igor Záruba

Analýza: Expo 2025 je obrovským úspěchem pro Ósaku i okolí

