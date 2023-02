Ambasadory kvality můžeme najít napříč různými obory

Co účast v soutěži organizacím nabízí?

V České společnosti pro jakost dlouhodobě usilujeme o rozvoj a popularizaci nástrojů managementu kvality a systémů řízení. Podporou rozvoje kvality tak přispíváme k ekonomickému úspěchu domácích organizací. Přínosů pro organizace, které plynou z účasti v soutěži Ambasador kvality, je celá řada. Dá se především říci, že organizacím nabízí především posouzení jejich přístupu ke kvalitě. Je tak nezávislou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k udržitelné kvalitě a úspěchu.

Proč jste ocenění vyhlásili a pro koho je určeno?

Soutěž je založena na posouzení nejen současných výsledků organizací, ale především na posouzení jejich přístupu ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost. Kvalita v rámci ceny Ambasador kvality není však chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb, ale zahrnuje i další aktivity, mezi které patří například aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání. Je to komplexní model, jak posoudit každou organizaci a její přístup, přeneseně řečeno, ke „kvalitářskému řemeslu“.

Můžete více přiblížit, podle jakých kritérií jsou účastníci hodnocení?

V rámci ocenění je hodnoceno pět oblastí. První oblast je zaměřena na ekonomické ukazatele. Druhá oblast se zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace získala, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění mají pracovníci organizace. Třetí, nejvíce hodnocenou oblastí, jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam patří například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, vydávání publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá oblast je zaměřena na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední oblast na ochranu spotřebitele.

Jak náročné je přihlásit se do soutěže? Jak soutěž probíhá?

Soutěž není administrativně náročná. Organizace vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. U prvních šesti organizací, dle vyhodnocených dotazníků, proběhne jednodenní ověřovací posouzení na místě, které rozhodne o celkovém umístění.

Petr Koten ČSJ

Soutěž má vlastní kategorii pro organizace veřejného sektoru. Jak může účast v soutěži subjektům státní správy a samosprávy pomoc?

V rámci státní správy i samosprávy se řada úřadů aktivně angažuje na poli kvality a jejího zlepšování již mnoho let. Účast v soutěži je pro ně inspirativní mimo jiné tím, že si ujasní, do jaké míry plní jednotlivá kritéria a snadno pak identifikují svoje silné stránky a oblasti pro zlepšení. A samozřejmě pro organizace, které skončí „na bedně“, je ocenění forma poděkování a pozitivní propagace. Kvalita v kostce znamená zaměření na spokojenost zákazníka – občana, pořádek v organizaci a zaměření na efektivní fungování. Toto jsou beze sporu atributy, o které by úřadům mělo jít.

Které organizace v posledním ročníku soutěže uspěly?

Vítězem ceny v podnikatelském sektoru se stala za rok 2022 společnost Edwards, s.r.o., globální lídr v oblasti vakua a snižování emisí. Společnost vyniká v důrazu na inovace a kvalitu, má přehledný a propracovaný systém interního firemního vzdělávání s výrazným zaměřením na oblast kvality. Společnost Edwards, s.r.o. dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami v regionu formou grantových a stipendijních programů a také zapojením pracovníků do přednáškové činnosti.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru se stal Úřad městské části Praha 14. Hodnotitelé ocenili zejména vysoký důraz na digitalizaci činností úřadu a funkční systém managementu kvality. Úřad se může pyšnit také propracovaným způsobem hodnocení spokojenosti občanů a zaměstnanců, dobrými výsledky z těchto průzkumů a prací s nimi. Rovněž společenská odpovědnost má na úřadu vysokou prioritu a zejména environmentální pilíř obsahuje mnoho aktivit, díky kterým úřad dosahuje řady úspěchů v péči o životní prostředí.

Pokud by se chtěla organizace do ceny přihlásit, kdy je ten pravý čas?

Přihlášky přijímáme do konce září. Vyhlášení cen probíhá každoročně na podzim v rámci slavnostního večera konaného při příležitosti pořádání Dnů kvality, což je dvoudenní konference zaměřená na systémy managementu a moderní nástroje řízení.

Proto bych závěrem rád vyzval všechny firmy i organizace veřejného sektoru, které „dobře fungují a fandí kvalitě“, aby zvážili svoji účast v letošním ročníku této soutěže a nebály se zviditelnit. Informace o soutěži najdou na webových stránkách https://www.csq.cz/udilene-ceny-a-souteze/.