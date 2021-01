Ambasador kvality ČR – kdo získal prestižní ocenění?

Česká společnost pro jakost (ČSJ) 14. ledna 2021 oceňovala jednotlivce i organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. Kvalita je nadčasové téma, které rezonuje celou společností. Jedním způsobem, jímž lze nadstandartní péči o kvalitu vyzdvihnout, jsou bezpochyby prestižní soutěže, které ČSJ organizuje a vyhlašuje.

Vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo prostřednictvím formátu online streamu. Petr Koten, výkonný ředitel, při této příležitosti uvedl: „Moc si vážíme všech organizací, které měly v loňském roce chuť se přihlásit do některé z vyhlašovaných cen a i přes mnoho překážek daných přetrvávající nepříznivou epidemickou situací našly odvahu pochlubit se svými přístupy a novinkami v oblasti kvality, společenské odpovědnosti a inovací.“

Ambasador kvality České republiky

Nositelem titulu Ambasador kvality ČR a vítězem ceny určené pro organizace, které nadstandardně dbají o zajištění kvality svých produktů a služeb, které se chovají odpovědně a aktivně napomáhají šíření a propagaci kvality se v podnikatelském sektoru stala společnost Koyo Bearings Česká republika s.r.o.

Koyo Bearings se řadí mezi světové špičky ve výrobě ložisek. Nabízí inovativní řešení výrobcům zařízení i koncovým uživatelům náhradních dílů. Hodnotitelé ocenili zejména širokou škálu aktivit v oblasti kvality a šíření povědomí o kvalitě, projektů zlepšování, inovací, rozvoje pracovníků a v oblasti ochrany životního prostředí.

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality České republiky se stalo Statutární město Děčín. Hodnotitelé ocenili zejména funkční systém řízení organizace a dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran. Druhé místo v této kategorii získal Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines a na třetí příčce stanul Úřad průmyslového vlastnictví.

Předsedkyně ČSJ Elena Stibůrková k předaným cenám uvedla: „Ambasadory kvality České republiky se staly organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což bylo při hodnocení patrné na první pohled.“ Dodala: „Oceněné organizace veřejně dokladují své aktivity při propagaci kvality směrem k všem zainteresovaným stranám, jsou tak příkladem pro zvyšování kvality a společenské odpovědnosti.“

CSR Guru

Cena je udělována fyzickým osobám za konkrétní přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Cenu obdržel Jan Školník, majitel a ředitel společnosti HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o.

Jan Školník se zaměřuje především na filantropii a mecenášství. V roce 2004 založil se svou manželkou Marcelou neziskovou organizaci Agentura pro rozvoj Broumovska, jejímž cílem je oživovat broumovský region.

Cena Anežky Žaludové

Držitelem prestižního čestného ocenění určeného osobnostem, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi se stal Eduard Horčík, vedoucí odboru systému managementu organizace ve státním podniku Diamo.

Manažer kvality roku

Držitelkou ocenění Manažer kvality roku, určeného pro fyzické osoby a vyhlašovaného ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu s cílem ohodnotit výsledky manažerů kvality a poskytnout tak příklad ostatním odborníkům, se stala Eva Janovská, manažerka kvality ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

Mezinárodní cena inovací

Mezinárodní cena inovací je vyhlašována ve spolupráci s Evropskou organizací pro kvalitu a je určena všem typům organizací. Organizace mají možnost porovnávat svoji inovaci z mezinárodního pohledu, kdy se hodnotí především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka.

Podle slov výkonného ředitele Petra Kotena jsou inovace cestou, jak se dostat ze současné krize a jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem. A jak klání inovací komentoval? „Z obsazenosti ve všech kategoriích národního kola soutěže máme velkou radost. Současně nám to dává velkou naději pro dobré umístění českých firem v této mezinárodní soutěži.“ Výsledky mezinárodního kola budou vyhlášeny počátkem února tohoto roku.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Cirkulární ekonomika a uhlíková neutralita je společnost SILON, s.r.o. za vývoj nového high-tech produktu – vlákna SOFISIL. Jde o vysoce kvalitní polyesterové vlákno vyrobené z PET lahví sesbíraných z oceánu a jeho pobřeží. Druhé místo v této kategorii získala společnost SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. za systémovou telemetrii ENCELADUS pro soustavy domovních čistíren odpadních vod.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Mikropodniky a startupy je společnost Berkhof Construction s.r.o. za inovaci Automatické rentgenové kontrolní a zobrazovací zařízení. Berkhof X-rad je detektor nové generace, díky kterému je možné provádět dokonce detekci lehkých materiálů a jemných vnitřních defektů. Druhé místo v kategorii získala firma Pavel Dolníček - Safety Flow Labs s.r.o. za inovaci s/flow, což je osobní audio headset navržený pro tovární prostředí, dává pracovníkům svobodu poslouchat hudbu bezpečně.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Malé a střední podniky je společnost Radalytica a.s. za inovaci Robotická nedestruktivní kontrola pomocí NDT zobrazovacích metod – „RadalyX“. Unikátní robotická platforma schopná nedestruktivního testování v široké oblasti zájmu napříč průmyslovými odvětvími s možností okamžitého vyhodnocení díky různým možnostem zobrazení, které lze kombinovat.

Na druhém místě v této kategorii se umístila společnost Nano Medical s.r.o. za inovaci Kryty ran z nanovláken. Využití nanovláken z gelujících biopolymerů k hojení ran přináší novou, vyšší úroveň péče o rány a očekává se také zvýšení efektivity hojení ran a snížení nákladů spojených s tímto procesem.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Velké podniky je ŠKODA MACHINE TOOL a.s. za inovaci Hybridní vřeteno 200HV. Princip hybridního vřetena spočívá v kombinaci nezbytných ocelových částí a kompozitového jádra celého vřetena.

Vítězem národního kola Mezinárodní ceny inovací v kategorii Inovace ve veřejném sektoru se stalo Statutární město Děčín za inovaci Děčínská karta. Systém Děčínská karta umožňuje lidem v Děčíně využívat u více subjektů buď běžnou platební kartu, nebo přímo Děčínskou kartu (nálepku) jako platební prostředek či jako identifikátor současně.

Cena za návrat do života

Cena za návrat do života je udělována všem typům organizací, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Cenu získala obecně prospěšná společnost EDA cz, z.ú. za projekt EDA pomáhá již 30 let rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v návratu do života.

CZECH MADE

Značka ověřených a kvalitních výrobků a služeb. Značku Czech Made získala nově společnost UNION LESNÍ BRÁNA a.s. na tepelné a zvukové izolace s minerálním vláknem ROTAFLEX Super.

O České společnosti pro jakost, z.s.

Česká společnost pro jakost sdružuje široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu kvality. Poskytuje svým členům i dalším subjektům komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Zabývá se rovněž vzdělávací, certifikační a publikační činností. Umožňuje svým členům přístup k horkým novinkám v oboru. Je významným partnerem firem v automobilovém průmyslu nebo informačních technologiích. Spravuje značku CZECH MADE, která patří do soustavy značek vládou podporovaného programu Česká kvalita. Posláním ČSJ je šířit, prosazovat do praxe i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako jednoho z nástrojů úspěšného a udržitelného růstu ekonomiky.