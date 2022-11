Alternativou nákupu bytu se stávají nemovitostní fondy

„Velmi často řešíme s klienty, jakou formou do nemovitostí investovat. Málokdo si totiž uvědomuje, že s držením bytu jsou spojeny také jisté starosti a náklady. Vedle nákupu fyzických nemovitostí existuje i řada dalších, mnohdy daleko jednodušších možností, jak investovat do nemovitostí,“ vysvětluje ředitel oblasti a partner K a Partneři Jiří Bureš. Tyto alternativní formy investic většinou vyžadují daleko nižší vstupní kapitál, a proto jsou přístupnější pro širší okruh investorů. Zhodnocení je srovnatelné, často i vyšší, a především s menšími starostmi.

Vlastnit byt je pro mnoho lidí určitým znakem společenského statutu a bezpečnou investicí. A Česko s takřka 80% podílem vlastnického bydlení patří k evropskému nadprůměru. Turbulentní doba však tyto poměry mění. Podle realitních odborníků ubývá běžných drobných investorů a lidí, kteří si kupují byty pro své vlastní bydlení. Velcí investoři však zůstávají, ti se nákupem nemovitostí chtějí ubránit inflaci. Vzhledem k tomu, že polovina lidí si nový byt pořizuje na hypotéku, je zhoršená dostupnost hypoték dalším faktorem ke změně investičního chování.

Do popředí zájmu se tak dostávají nepřímé formy investic do nemovitostí, jako jsou nemovitostní fondy. Rozdíly jsou zejména ve výši potřebného kapitálu a také v likviditě, tedy dostupnosti prostředků. Hitem posledních let se staly nemovitostní fondy investující většinou do komerčních nemovitostí, logistických parků či obchodních center. Úspěšné jsou také fondy se zaměřením na rezidenční bydlení nebo výstavbu a provoz nových domovů pro seniory. „Kvalitní nemovitostní fondy loni překonaly výnos 10 %. To sice nebude stačit na letošní inflaci, ale na trhu není mnoho investic, které by bez většího rizika dávaly větší výnos,“ uvedl Jiří Bureš z K a Partneři.

Dalším fenoménem nemovitostního trhu je nájemní bydlení, kdy řada lidí kvůli astronomickým cenám bytů a rostoucím úrokům hypoték volí raději pronájem. V nájemních bytech bydlí také řada uprchlíků z Ukrajiny, takže se očekává rychlejší tempo zvyšování nájmů. V nájmu bydlí v Evropě okolo 50 % lidí, zatímco v Česku je to pouhých 20 %. Rekordní zájem ze strany investorů tak zažívá například Fond českého bydlení investující do činžovních domů. „Jen za prvních pět měsíců letošního roku vložili investoři do fondu dvakrát tolik peněz než za celý loňský rok,“ potvrdil jeho výkonný ředitel Petr Illetško.

Investice do nemovitostí jsou často považovány za jedny z nejbezpečnějších a nejstabilnějších. Klíčové je vybrat si kvalitní nemovitostní fondy, ideálně z různých nemovitostních sektorů a dobře mezi nimi rozložit peníze.