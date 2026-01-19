Allwyn předal Centru Paraple více než 4 miliony korun

Komerční sdělení
Pomoc, která má konkrétní podobu a dlouhodobý smysl. Díky charitativnímu stíracímu losu Paraple se českému Allwynu (dříve Sazka) a jeho zákazníkům podařilo během roku 2025 vybrat celkem 4 264 757 korun na podporu Centra Paraple.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Pomoc tentokrát putuje například na lyžařské kurzy | foto: Centrum Paraple

Vybrané prostředky pomáhají lidem po poranění míchy při návratu k aktivnímu a co nejvíce samostatnému životu. Poslední část výtěžku ve výši 671 797 korun nyní směřuje mimo jiné na zimní tematické pobyty zaměřené na pohyb a sport.

Charitativní los Paraple je v prodeji od ledna 2025 a dává zákazníkům možnost propojit zábavu s konkrétní pomocí. Každý zakoupený los přispívá na rehabilitaci, odborné poradenství a další služby, které Centrum Paraple dlouhodobě poskytuje lidem, jejichž život se po poranění míchy zásadně změnil. „Jsme rádi, že se nám společně se zákazníky daří dlouhodobě podporovat Centrum Paraple, které má skutečně vliv na život lidí po poranění míchy. Tento los nepřináší lidem jen štědrou šanci na výhru, ale pomáhá také financovat projekty, které vracejí radost a nové možnosti jejich klientům. Pro nás je to srdcový projekt a moc si vážíme každého, kdo se zapojí. Věříme, že se nám podaří i v letošním roce vybrat podobně krásnou částku,“ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů Allwyn.

Charitativní los Paraple (lze zakoupit v papírové i online verzi) | foto: Allwyn

V průběhu roku 2025 Allwyn postupně předával jednotlivé části výplaty. Na jaře pomohla částka téměř dvou milionů korun financovat klientské pobyty, v létě dalších bezmála 900 tisíc korun umožnilo instalaci nové klimatizace a rozšíření venkovní terasy. Podzimní výtěžek přesahující 700 tisíc korun pak podpořil přímou péči o klienty i rozvoj odborné iniciativy ParaLab.

Poslední část pomoci Paraple využije mimo jiné na lyžařské tematické pobyty. Ty klientům umožňují bezpečně vyrazit ven i v zimních měsících, pracovat na samostatnosti a překonávat bariéry, které zima lidem s poraněním míchy přináší. „Z vlastní zkušenosti vím, že zima je pro lidi s poraněním míchy jedním z nejnáročnějších období roku. Chlad a sníh výrazně omezují možnosti vyrazit bezpečně ven. Tematické pobyty dávají lidem šanci to překonat a podpora našich partnerů je v tomto směru klíčová. Umožňuje nám nabízet programy, které mají výrazný dopad na kvalitu života našich klientů,“ doplňuje ředitel Centra Paraple David Lukeš.

Charitativní los Paraple zůstává v prodeji v papírové i online podobě až do konce roku 2026. Každý zakoupený los tak zároveň představuje příspěvek na komplexní péči, kterou centrum Paraple poskytuje.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Komerční sdělení
Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Areály s velkorysými službami pro lyžaře a řadou zimních atrakcí najdete i tam, kde byste to nečekali. Například zhruba 15 minut autem od centra Ostravy. Skalka family park má dostatek kvalitního...

České Švýcarsko láká nejen na ledové království u Brtníků

Komerční sdělení
Jeskyně víl

Zimní České Švýcarsko má atmosféru, kterou v létě jen stěží zažijete. Krajina se uklidní, turistický ruch zeslábne a mezi pískovcovými skalami se rozhostí ticho, jež dává vyniknout kráse detailů....

ŠKODA JS - sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Zakladatel jaderného programu v podniku Škoda ing. Josef Hauer (1919-2004)

Jádro místo střelnice. Novodobá historie původního areálu spojeného se zbrojní výrobou se začala psát 18. května 1956, kdy byly na základě mezistátní dohody ČSR-SSSR zahájeny přípravné práce pro...

Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Komerční sdělení
Sníh, který přežije léto. Mladé Buky mění pravidla českého lyžování

Rodinný areál v podhůří Krkonoš se rychle mění v moderní resort plný chytrých řešení. Jak se tu lyžuje a proč je areál tak oblíbený mezi rodinami?

Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Komerční sdělení
Z Hradce Králové na evropské výstavy: Centralplast potvrzuje kvalitu

Hradecký Centralplast, který se specializuje na výrobu polypropylenových bazénů, se loni v říjnu představil na prestižním evropském veletrhu Aquanale v Kolíně nad Rýnem. Akce patří k nejvýznamnějším...

19. ledna 2026

Komplexní péče v Nemocnici Valtice

Komerční sdělení
Komplexní péče v Nemocnici Valtice

Nemocnice Valtice s.r.o. je moderní soukromé zdravotnické zařízení, které spojuje kvalitní odbornou péči s lidským přístupem.

19. ledna 2026

Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Komerční sdělení
Dřevěnky na Borku v Třinci jsou novou zastávkou technotrasy

Dřevěnky na Borku v Třinci se od letošní sezony stávají novou zastávkou Technotrasy, stezky po industriálních památkách a místech spojených s technikou a řemeslem v Moravskoslezském kraji.

19. ledna 2026

Allwyn předal Centru Paraple více než 4 miliony korun

Komerční sdělení
Pomoc tentokrát putuje například na lyžařské kurzy

Pomoc, která má konkrétní podobu a dlouhodobý smysl. Díky charitativnímu stíracímu losu Paraple se českému Allwynu (dříve Sazka) a jeho zákazníkům podařilo během roku 2025 vybrat celkem 4 264 757...

19. ledna 2026

Krajská zdravotní otevře v děčínské nemocnici nový pavilon s porodnicí

Komerční sdělení
Nadzemní koridor propojuje tři budovy v areálu děčínské nemocnice: pavilon s...

Je jen málo takových nemocničních pavilonů v České republice jako ten, který již brzy otevřou v děčínské nemocnici Krajské zdravotní.

19. ledna 2026

Co se v posledním týdnu řešilo na webu projektu Realiťák roku: prohlídky, nájmy, tržní analýza, vady po koupi i férovost pravidel

RR 20260116

Poslední týden na webu projektu Realiťák roku opět potvrdil, že veřejnost nejvíc zajímají témata, která rozhodují o penězích a bezpečí v praxi: jak připravit nemovitost na prohlídky, co ukazují data...

17. ledna 2026  8:47

ŠKODA JS - sedmdesát let od zahájení jaderného programu ve Škodovce

Komerční sdělení
Zakladatel jaderného programu v podniku Škoda ing. Josef Hauer (1919-2004)

Jádro místo střelnice. Novodobá historie původního areálu spojeného se zbrojní výrobou se začala psát 18. května 1956, kdy byly na základě mezistátní dohody ČSR-SSSR zahájeny přípravné práce pro...

16. ledna 2026

Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Komerční sdělení
Skalka family park garantuje parádní sníh a nabízí i Fresh track

Areály s velkorysými službami pro lyžaře a řadou zimních atrakcí najdete i tam, kde byste to nečekali. Například zhruba 15 minut autem od centra Ostravy. Skalka family park má dostatek kvalitního...

16. ledna 2026

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. v Jihlavě

Komerční sdělení

Motto „Rosteme spolu, abychom mohli pomáhat druhým“ je hlavní vizí naší školy, která nabízí tříleté akreditované studium regulovaného povolání Sociální pracovník a Předškolní a mimoškolní pedagog...

16. ledna 2026

Jak správně vybrat střední školu? Odpovídá krajská radní

Komerční sdělení
Krajská radní Jindra Mikuláštíková

Blíží se termíny podávání přihlášek na střední školy a mnohé rodiny budoucích studentů už řeší klíčovou otázku: jak správně vybrat?

16. ledna 2026

Mezi nejlepšími v soutěži Ústecký Dent byla i domácí žákyně

Komerční sdělení
Úspěšným žákům osobně poblahopřála také Jindra Zalabáková, 1. náměstkyně...

Na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem se pod záštitou ředitelky školy Dagmar Horákové uskutečnil 9. ročník mezinárodní soutěže v modelovacích technikách...

15. ledna 2026

Druhý obývák pod širým nebem: Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Komerční sdělení
Jak si užít terasu naplno od jara do zimy?

Terasa už dávno není jen vybetonovaným pláckem pro letní grilování. Stále častěji se stává plnohodnotnou součástí domu, kde ráno v klidu posnídáte, odpoledne vyřídíte pracovní maily v příjemném...

14. ledna 2026  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.