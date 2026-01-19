Allwyn předal Centru Paraple více než 4 miliony korun

Vybrané prostředky pomáhají lidem po poranění míchy při návratu k aktivnímu a co nejvíce samostatnému životu. Poslední část výtěžku ve výši 671 797 korun nyní směřuje mimo jiné na zimní tematické pobyty zaměřené na pohyb a sport.
Charitativní los Paraple je v prodeji od ledna 2025 a dává zákazníkům možnost propojit zábavu s konkrétní pomocí. Každý zakoupený los přispívá na rehabilitaci, odborné poradenství a další služby, které Centrum Paraple dlouhodobě poskytuje lidem, jejichž život se po poranění míchy zásadně změnil. „Jsme rádi, že se nám společně se zákazníky daří dlouhodobě podporovat Centrum Paraple, které má skutečně vliv na život lidí po poranění míchy. Tento los nepřináší lidem jen štědrou šanci na výhru, ale pomáhá také financovat projekty, které vracejí radost a nové možnosti jejich klientům. Pro nás je to srdcový projekt a moc si vážíme každého, kdo se zapojí. Věříme, že se nám podaří i v letošním roce vybrat podobně krásnou částku,“ říká Eva Nováková, manažerka kategorie stíracích losů Allwyn.
V průběhu roku 2025 Allwyn postupně předával jednotlivé části výplaty. Na jaře pomohla částka téměř dvou milionů korun financovat klientské pobyty, v létě dalších bezmála 900 tisíc korun umožnilo instalaci nové klimatizace a rozšíření venkovní terasy. Podzimní výtěžek přesahující 700 tisíc korun pak podpořil přímou péči o klienty i rozvoj odborné iniciativy ParaLab.
Poslední část pomoci Paraple využije mimo jiné na lyžařské tematické pobyty. Ty klientům umožňují bezpečně vyrazit ven i v zimních měsících, pracovat na samostatnosti a překonávat bariéry, které zima lidem s poraněním míchy přináší. „Z vlastní zkušenosti vím, že zima je pro lidi s poraněním míchy jedním z nejnáročnějších období roku. Chlad a sníh výrazně omezují možnosti vyrazit bezpečně ven. Tematické pobyty dávají lidem šanci to překonat a podpora našich partnerů je v tomto směru klíčová. Umožňuje nám nabízet programy, které mají výrazný dopad na kvalitu života našich klientů,“ doplňuje ředitel Centra Paraple David Lukeš.
Charitativní los Paraple zůstává v prodeji v papírové i online podobě až do konce roku 2026. Každý zakoupený los tak zároveň představuje příspěvek na komplexní péči, kterou centrum Paraple poskytuje.