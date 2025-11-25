Allwyn přebírá štafetu po Sazce. Český partner sportu zrychluje tempo

Sazka je už po generace neodmyslitelnou součástí českého sportu – od podpory olympijského a paralympijského týmu až po mladé talenty.
Změna jména, stejná vášeň pro sport
Od konce ledna se její jméno změní na Allwyn, ale to, co dělá Sazku Sazkou zůstává. Sportka, Eurojackpot i ostatní oblíbené loterie, losy a hry pokračují dále. Allwyn přinese svěží vítr, novinky, více výher a zábavy.
Proměna se dotkne také vizuální podoby – ke žluté barvě přibude tyrkysová, tradiční kouli vystřídá čočka s písmenem A, symbolem radosti, pohybu a optimistického pohledu dopředu.
Allwyn Champs: z českých hřišť na světové stadiony
Projekt Sazka Champs, který už několik let pomáhá mladým českým sportovním talentům růst, se přejmenuje na Allwyn Champs a dostane světový rozměr. Nová etapa přinese propojení mladých nadějných sportovců s mezinárodními sportovními centry, zahraniční tréninkové kempy a mentoring od olympijských vítězů.
Cílem Allwyn Champs stále zůstává podpora sportovců nejen na cestě za medailemi, ale i v osobním rozvoji a budování silných příběhů, které inspirují další generace.
Czech Tour a česká cyklistika míří výš
Jednou z oblastí, kde Sazka pomáhá dlouhodobě a pod jménem Allwyn v tom bude pokračovat, je cyklistika. Etapový závod Czech Tour, jehož je Sazka generálním partnerem, se v příštím roce posouvá do prestižní kategorie UCI ProSeries. Start zůstane v Praze, peloton projede napříč republikou – tradičními etapami i novými trasami, které přilákají tisíce diváků. Pro českou cyklistiku je to další krok směrem ke světové špičce.
Olympijský festival: zimní svátek sportu v Českých Budějovicích
V únoru se Sazka již pod novým jménem Allwyn představí i na Olympijském festivalu 2026 v Českých Budějovicích, kde bude partnerem veřejného bruslení. Návštěvníky čeká nejdelší ledová dráha v historii festivalu, bohatý doprovodný program a příležitost setkat se s českými sportovními hvězdami.
Festival přenese do Česka atmosféru zimních her v Itálii a nabídne fanouškům i rodinám možnost zažít olympijského ducha zblízka.
Z kluziště až na závodní okruh
Allwyn propojuje svět sportu a zábavy i na globální úrovni. Jako oficiální partner Formule 1 a týmu McLaren F1 Team přináší českým fanouškům nové možnosti – soutěže, VIP akce i exkluzivní zážitky.
Za zážitky vezme zákazníky Allwyn Joker, novinka, která dokáže znásobit výhry a přihrát další zajímavé ceny, a zároveň otevírá také šanci zažít třeba závodní víkend Formule 1.
Z Česka do světa
Allwyn má kořeny v české Sazce. Ta postupně rozšířila své aktivity do zahraničí nejprve pod jménem Sazka Group a od roku 2021 vystupuje jako Allwyn. Dnes provozuje loterie mimo jiné ve Velké Británii, Itálii, Rakousku, Řecku a USA.
Sazka se přejmenuje na Allwyn ke konci ledna příštího roku – se stejným srdcem, ale s větší dávkou zábavy, svěží energií a přinese také více výher a zážitků.
Rychle a přehledně
Co se mění
- Název: Sazka → Allwyn
- Vizuální styl: ke žluté přibude tyrkysová, čočka s „A“ místo koule.
- Změna bude vidět na webu, v aplikacích i na prodejních místech.
Co zůstává
- Hry a výhry: Sportka, Eurojackpot, další loterie, losy i hry
- Stejné hry, tikety i způsob vyplácení výher
- Podpora českého sportu, parasportu a fanoušků
Co je nové
- Allwyn Joker – násobí výhry a přináší VIP zážitky díky partnerství Allwynu s F1 a McLaren F1 Team
- Extra renta – nové dodatkové číslo a druhé pořadí s měsíční rentou
- Příští rok Allwyn představí další novinky a nabídne více moderní zábavy
Allwyn bude nové jméno partnera českého sportu. Stejné srdce, vyšší rychlost, více šancí na výhru.