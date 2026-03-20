Allwyn Česko uvádí loterii 20 Mega. Hrát lze už za dvacet korun

Na český trh přichází nová číselná loterie 20 Mega, kterou uvádí společnost Allwyn Česko, dříve známá jako Sazka. Hra je postavena na jednoduchém principu – za dvacet korun mohou lidé hrát o výhru až 20 milionů korun. Slosování probíhá každý den.
Novinka reaguje na trend jednoduchých her s rychlým zapojením. Sázející si mohou vybrat vlastní čísla nebo využít takzvaný rychlý tip, který čísla vygeneruje náhodně.
„20 Mega vznikla s cílem nabídnout lidem hru, která je maximálně jednoduchá a srozumitelná. Stačí dvacet korun a lidé mohou hrát o miliony. Zároveň jde o první loterii, kterou uvádíme už plně pod značkou Allwyn,“ říká Martin Eliáš, brand manažer loterií společnosti Allwyn Česko.
Pravděpodobnost jakékoliv výhry je přibližně 1 ku 3,9. Loterii je možné hrát online, prostřednictvím mobilní aplikace Allwynu nebo na více než 8 000 prodejních místech po celé České republice.
První loterie po změně značky
Uvedení nové hry navazuje na letošní změnu názvu společnosti. Největší a nejstarší loterijní firma v Česku se v lednu přejmenovala ze Sazky na Allwyn Česko a začala vystupovat pod jednotnou značkou své mezinárodní skupiny.
Pro zákazníky přitom zůstávají oblíbené produkty stejné. Pokračují například loterie Sportka, Eurojackpot nebo Extra renta, stejně jako nabídka stíracích losů. Zachované zůstávají i zákaznické účty a věrnostní program, který dnes funguje pod názvem Allwyn Klub.
„Allwyn je příkladem mezinárodního úspěchu české firmy. Vyrostl z české Sazky a dnes patří mezi významné loterijní skupiny na světě. Český trh pro nás zůstává klíčový a dál jsme českou firmou pro české zákazníky. Díky propojení se skupinou Allwyn můžeme rychleji přinášet nové produkty a inovace,“ doplňuje Eliáš.
Loterie zůstávají populární
Loterie patří v Česku dlouhodobě mezi oblíbené formy zábavy. Jen od začátku roku 2026 vzniklo díky Allwynu už 182 nových milionářů, kteří si mezi sebou rozdělili více než 558 milionů korun.
Nejvíce milionářů přinesla tradičně Sportka, která stojí za 138 novými milionáři
Nová loterie 20 Mega tak rozšiřuje nabídku her, ve kterých mohou lidé vyzkoušet své štěstí – a za relativně malý vklad hrát o výraznou finanční výhru.
