ALAVIS jako značka vítězů podpořil film Neporazitelní

Komerční sdělení
ALAVIS, značka známá svými produkty pro podporu pohybového aparátu, se stal partnerem nového českého filmu Neporazitelní. Snímek z prostředí ledního hokeje vypráví příběh o síle, odhodlání a překonávání překážek – hodnotách, které ALAVIS dlouhodobě podporuje i ve svém přístupu ke zdraví a pohybu.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Obchodní ředitel Aleš Toman předává cenu vítězi Ceny Alavis během víkendových parkurových závodů Prague Playoffs 2023

Značka ALAVIS už více než dvě desetiletí pomáhá udržet tělo v pohybu – bez bolesti a bez kompromisů. Původně vznikla ve veterinární oblasti a rychle si vydobyla respekt u profesionálních jezdců, trenérů i majitelů dostihových koní. Díky vysoké kvalitě, účinnosti a vědecky ověřenému složení se stala volbou vítězů – a to nejen ve světě zvířat. Úspěšně navázala na svou pověst i ve sféře doplňků stravy prostřednictvím řady ALAVIS Maxima, která dnes pomáhá sportovcům, profesionálům i aktivním lidem v každodenním životě.

„Víme, že pohyb bez bolesti je důležitý pro vítězství ve sportu i v životě. Proto podporujeme všechny, kteří chtějí vítězit – třeba jen nad sebou samými. To je možná to největší vítězství,“ říká Luděk Gala, marketingový ředitel značky ALAVIS.

ALAVIS byl vždy značkou vítězů – od šampionů Velké pardubické po špičkové MMA zápasníky, hokejisty, hasiče či příslušníky elitních vojenských a policejních jednotek. Jejich společným jmenovatelem je extrémní zátěž, kterou pomáhají zvládat právě produkty značky ALAVIS. Spojení s filmem Neporazitelní, který vypráví o tom nejtěžším vítězství – vítězství člověka nad sebou samým – tak není náhodné. Kdo jiný by se měl spojovat s vítězi než právě ALAVIS?

Produkty ALAVIS Maxima jsou vyvíjeny s ohledem na specifické potřeby lidského těla při fyzické zátěži. Využívají látky s patentově chráněným složením a vyrábějí se ve spolupráci s vědeckými institucemi. Nabízejí komplexní podporu pro klouby, chrupavky, vazy a šlachy a přispívají k efektivní regeneraci. Díky vysokému obsahu účinných látek a důsledné kontrole kvality patří značka mezi nejuznávanější ve svém segmentu.

„Každý náš produkt vzniká s jediným záměrem: pomáhat lidem překonávat limity a zůstat v pohybu bez kompromisů. Nepracujeme s průměrnými řešeními. Stavíme na špičkovém výzkumu, nejkvalitnějších surovinách a ověřené účinnosti,“ dodává obchodní ředitel Aleš Toman.

Dnes produkty ALAVIS využívají profesionální sportovci – například hráči hokejového týmu HC Sparta Praha, ale také příslušníci 601. skupiny speciálních sil Prostějov nebo elitní policejní jednotky URNA. Vítězství je pohyb bez bolesti. A pohyb bez bolesti – to je ALAVIS.

Komerční sdělení

Komerční sdělení je placená služba portálu zprávy.iDNES.cz, která měsíčně osloví 650 000 uživatelů. Další informace najdete ZDE

Nejčtenější

Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Komerční sdělení
Sazka mění jméno. Od konce ledna z ní bude Allwyn

Sazka po více než sedmi desetiletích mění název. Od konce ledna převezme jméno své mateřské společnosti Allwyn. Oblíbené loterie, losy i další hry zůstávají stejné. S novým jménem přijde i svěžejší...

Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Komerční sdělení
Samson si nasazuje korunu: nejlepší desítka v Česku

Pivovar Samson slaví velký úspěch na domácí i mezinárodní pivní scéně. V prestižní soutěži České pivo 2025, kterou každoročně pořádá Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Výzkumným ústavem...

Frekomos mění způsob, jak se efektivně v Česku opravují silnice

Komerční sdělení

Opravy silnic nemusí znamenat stovky tun odpadu, hlučné stroje a zbytečnou zátěž pro přírodu.

V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Komerční sdělení
V ZŠ Vrchlabí učí děti žít v digitálním světě

Digitální dovednosti nejsou ve vrchlabské základní škole samostatným tématem, ale přirozenou součástí všech předmětů. Učitelé tu věří, že technologie mají smysl tehdy, když dětem pomáhají lépe...

Soukromá škola BEAN Staňkov: škola pro rozvoj životních šancí

Komerční sdělení
Máme za sebou úspěšný školní rok SOŠ a Gymnázium Bean

Vzdělání se Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN ve Staňkově věnuje 30 let. Významně tak doplňuje nabídku atraktivních oborů v Plzeňském kraji.

Flexibilita v práci není benefit, ale nutnost. Mámy to chtěj taky

Komerční sdělení

Platforma MUMDOO spouští druhý ročník kampaně Mámy to chtěj taky, která upozorňuje, že bez flexibilních možností se spousta pracujících rodičů, a především matek, neobejde. Nejde o žádný nadstandard,...

24. listopadu 2025  14:20

Šetřit na advokátovi? To se vám může pěkně prodražit

Komerční sdělení
Karlovarská pobočka KŠB sídlí v areálu Krajského úřadu KV kraje.

Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík působí ve světě práva už 35 let. Její tým tvoří více než 70 právních a daňových specialistů, kteří působí v Praze, Ostravě a Karlových Varech a nabízejí služby...

24. listopadu 2025

Teleflex v HK: Jistá práce v moderním prostředí pro lidi z regionu

Komerční sdělení
Teleflex tým

Čisté prostředí, férové podmínky a práce, která pomáhá lidem. Teleflex v Hradci Králové vyrábí zdravotnické prostředky a otevírá dveře všem, kdo se chtějí učit nové věci – praxi nepotřebujete.

24. listopadu 2025

Nové Chabry se rozrostou o novou etapu Proxima

Komerční sdělení
Oblíbená čtvrť v Praze 8 nabídne hlavně menší investiční byty, které doplní...

Oblíbená rezidenční lokalita Nové Chabry v Praze 8 se dále rozroste. Developer Star Group získal stavební povolení na novou etapu nazvanou Proxima Chabry a ihned poté zahájil prodej bytů. Úspěšný...

24. listopadu 2025

Darujte hvězdný zážitek: JazzFestBrno oslaví jubileum světovými jmény

Komerční sdělení
Darujte hvězdný zážitek: JazzFestBrno oslaví jubileum světovými jmény

Festival JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí existence a k jubileu si nadělil luxusní dárky v podobě vystoupení nejvýznamnějších současných světových jazzmanů. A vy můžete tyto dárky nadělit svým...

24. listopadu 2025

Průmysl se mění: od sériové výroby k digitálnímu řízení požadavků

Komerční sdělení

Průmysl prochází největší proměnou za poslední desítky let. Místo sériové výroby přichází individuální řešení, přísné normy a tlak na digitalizaci. Firmy proto hledají nové cesty, jak řídit...

24. listopadu 2025

Ostravská vánoční tramvaj září v ulicích

Komerční sdělení
Ostravská vánoční tramvaj září v ulicích

Pohádkové bytosti, lesní zvířátka, v pozadí ostravské dominanty v moderním neonovém designu, dvě svítící vlny v celkové délce 114 metrů, 15 svítících sněhových vloček. Takto je letos vyzdobená...

24. listopadu 2025

Zima za oponou – co se děje v Peci, než přijedou první lyžaři

Komerční sdělení
Zima za oponou – co se děje v Peci, než přijedou první lyžaři

Zima v Peci pod Sněžkou nezačíná dnem, kdy se spustí první vlek. Přichází mnohem dřív – v okamžiku, kdy se v údolí poprvé rozsvítí světla rolby, z komínů horských bud začne stoupat kouř a stráně...

24. listopadu 2025

ALAVIS jako značka vítězů podpořil film Neporazitelní

Komerční sdělení
Obchodní ředitel Aleš Toman předává cenu vítězi Ceny Alavis během víkendových...

ALAVIS, značka známá svými produkty pro podporu pohybového aparátu, se stal partnerem nového českého filmu Neporazitelní. Snímek z prostředí ledního hokeje vypráví příběh o síle, odhodlání a...

24. listopadu 2025

Nová výstava v opavském Domě umění přinese setkání tří umělců Slezska

Komerční sdělení
Nová výstava v opavském Domě umění přinese setkání tří umělců Slezska

Výstava Partie propojuje tvorbu tří umělců se silným vztahem ke Slezsku – Ivany Štenclové, Pavla Formana a Roberta Kuśmirowského. Název odkazuje na rozehranou „partii“ – symbolickou hru vztahů mezi...

24. listopadu 2025

Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Komerční sdělení
Silnější zápach plynu: GasNet kontroluje před zimou těsnost plynovodů

Největší distributor plynu v České republice, společnost GasNet, zvýší od pondělí 24. listopadu do pátku 28. listopadu 2025 intenzitu zápachu dodávaného zemního plynu. Nárazová odorizace se provádí...

24. listopadu 2025

4 důvody, proč si na Vánoce nadělit šicí stroj

Komerční sdělení
4 důvody, proč si na Vánoce nadělit šicí stroj

Vánoce jsou čas radosti a splněných přání. Co kdybyste si letos nadělili dárek, který vás bude těšit celý rok (i mnoho dalších)? Šicí stroj totiž není jen nástroj, je to vstupenka do světa...

24. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.