AL Pergoly slaví 10 let na trhu akcí 1+1 na screenové rolety

10 let slavíme společně s vámi
Příběh AL Pergoly začal v roce 2016. Za tu dobu jsme ušli pořádný kus cesty. Z pergol jsme postupně rozšířili nabídku o další produkty pro dům a zahradu.
Dnes v našem vlastním výrobním závodě v České republice vzniká například bioklimatická pergola SKYLINE, sezónní zimní zahrada SkyGarden, moderní montovaná garáž XTENDA, zahradní domek X-Space nebo přístřešky pro auta X-PORT a CARPORT 3000. Nabídku doplňuje široká škála příslušenství od screenových rolet až po zasklení.
Máme vlastní vývoj, moderní technologie a zkušený tým. Díky vlastní výrobě můžeme ovlivňovat nejen vzhled našich produktů, ale především konstrukční řešení, přesnost zpracování, použité materiály a výslednou kvalitu.
A protože kulaté narozeniny se mají pořádně oslavit, připravili jsme pro zákazníky speciální nabídky.
Narozeninová akce 1+1 na screenové rolety ZIPEX
Princip je jednoduchý: objednáte si novou pergolu s minimálně dvěma roletami ZIPEX a jednu z nich získáte ZDARMA.
Screenové rolety přitom nejsou jen designovým doplňkem. Chrání prostor pergoly před nízkým sluncem, pomáhají vytvořit větší soukromí a díky ZIP systému také chránit před větrem. Stažené rolety navíc mohou omezit množství obtěžujícího hmyzu.
Novou pergolu si tak můžete rovnou vybavit bočním stíněním a užívat si terasu komfortněji během větší části dne.
Vy si užíváte více komfortu. Jednu roletu platíme my.
U rolety to ale nekončí
Pokud právě plánujete úpravu terasy, zahrady nebo prostoru kolem domu, vyplatí se podívat také na další možnosti. Aktuální nabídky a zvýhodnění můžete využít i na další produkty AL Pergoly.
Může to být naše nejprodávanější bioklimatická pergola SKYLINE, prosklená zimní zahrada SkyGarden, montovaná zateplená garáž XTENDA, kompaktní zahradní domek X-Space nebo nový ocelový přístřešek X-Port.
Každé řešení má jiné rozměry, provedení i možnosti příslušenství. Proto se vyplatí nechat si připravit nabídku podle konkrétních požadavků. V individuální cenové nabídce navíc zohledníme také aktuální slevy a probíhající akce.
Zjistěte předběžnou cenu během několika minut
Nevíte, kolik by vaše řešení stálo? Začněte v našem online konfigurátoru.
Vyberete si produkt, zadáte požadované rozměry, provedení a příslušenství a hned získáte předběžnou cenu vašeho řešení.
Na základě odeslané konfigurace se vám následně ozve náš obchodník. Společně projdete konkrétní požadavky a připraví vám přesnou individuální cenovou nabídku, ve které zohlední také aktuální slevy a probíhající akce.
Pokud konfigurátor využívat nechcete, stačí jednoduše odeslat poptávkový formulář. Ozveme se vám a vhodné řešení připravíme společně.
Nechte si připravit nabídku
Pokud o novém řešení pro svůj dům nebo zahradu uvažujete, využijte naše výroční nabídky.
U nové pergoly můžete v akci 1+1 získat jednu ze dvou screenových rolet ZIPEX zdarma. U dalších produktů vám připravíme individuální nabídku se zohledněním aktuálních slev a akcí.
Nakonfigurujte si své řešení a zjistěte předběžnou cenu, nebo nám jednoduše pošlete poptávku. O zbytek se postaráme my.