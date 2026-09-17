AL Pergoly slaví 10 let na trhu akcí 1+1 na screenové rolety

Autor:

SKYLINE ZIPEX
SKYLINE ZIPEX
SKYLINE ZIPEX
SKYLINE ZIPEX
11 fotografií
Dárky k narozeninám tentokrát rozdáváme my. Při objednání nové pergoly s minimálně dvěma screenovými roletami ZIPEX získáte v rámci výroční akce 1+1 jednu z nich ZDARMA. Tím ale naše narozeninové nabídky nekončí.

10 let slavíme společně s vámi

Příběh AL Pergoly začal v roce 2016. Za tu dobu jsme ušli pořádný kus cesty. Z pergol jsme postupně rozšířili nabídku o další produkty pro dům a zahradu.

Dnes v našem vlastním výrobním závodě v České republice vzniká například bioklimatická pergola SKYLINE, sezónní zimní zahrada SkyGarden, moderní montovaná garáž XTENDA, zahradní domek X-Space nebo přístřešky pro auta X-PORT a CARPORT 3000. Nabídku doplňuje široká škála příslušenství od screenových rolet až po zasklení.

SKYLINE ZIPEX

SKYLINE ZIPEX

Máme vlastní vývoj, moderní technologie a zkušený tým. Díky vlastní výrobě můžeme ovlivňovat nejen vzhled našich produktů, ale především konstrukční řešení, přesnost zpracování, použité materiály a výslednou kvalitu.

A protože kulaté narozeniny se mají pořádně oslavit, připravili jsme pro zákazníky speciální nabídky.

Narozeninová akce 1+1 na screenové rolety ZIPEX

Princip je jednoduchý: objednáte si novou pergolu s minimálně dvěma roletami ZIPEX a jednu z nich získáte ZDARMA.

Screenové rolety přitom nejsou jen designovým doplňkem. Chrání prostor pergoly před nízkým sluncem, pomáhají vytvořit větší soukromí a díky ZIP systému také chránit před větrem. Stažené rolety navíc mohou omezit množství obtěžujícího hmyzu.

SKYLINE ZIPEX

Novou pergolu si tak můžete rovnou vybavit bočním stíněním a užívat si terasu komfortněji během větší části dne.

Vy si užíváte více komfortu. Jednu roletu platíme my.

U rolety to ale nekončí

Pokud právě plánujete úpravu terasy, zahrady nebo prostoru kolem domu, vyplatí se podívat také na další možnosti. Aktuální nabídky a zvýhodnění můžete využít i na další produkty AL Pergoly.

SKYLINE ZIPEX

Může to být naše nejprodávanější bioklimatická pergola SKYLINE, prosklená zimní zahrada SkyGarden, montovaná zateplená garáž XTENDA, kompaktní zahradní domek X-Space nebo nový ocelový přístřešek X-Port.

Každé řešení má jiné rozměry, provedení i možnosti příslušenství. Proto se vyplatí nechat si připravit nabídku podle konkrétních požadavků. V individuální cenové nabídce navíc zohledníme také aktuální slevy a probíhající akce.

XTENDA

XTENDA

Zjistěte předběžnou cenu během několika minut

Nevíte, kolik by vaše řešení stálo? Začněte v našem online konfigurátoru.

Vyberete si produkt, zadáte požadované rozměry, provedení a příslušenství a hned získáte předběžnou cenu vašeho řešení.

Na základě odeslané konfigurace se vám následně ozve náš obchodník. Společně projdete konkrétní požadavky a připraví vám přesnou individuální cenovou nabídku, ve které zohlední také aktuální slevy a probíhající akce.

Pokud konfigurátor využívat nechcete, stačí jednoduše odeslat poptávkový formulář. Ozveme se vám a vhodné řešení připravíme společně.

Nechte si připravit nabídku

Pokud o novém řešení pro svůj dům nebo zahradu uvažujete, využijte naše výroční nabídky.

U nové pergoly můžete v akci 1+1 získat jednu ze dvou screenových rolet ZIPEX zdarma. U dalších produktů vám připravíme individuální nabídku se zohledněním aktuálních slev a akcí.

Nakonfigurujte si své řešení a zjistěte předběžnou cenu, nebo nám jednoduše pošlete poptávku. O zbytek se postaráme my.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Paskov investuje do lepší budoucnosti

Komerční sdělení
Ostrůvek s Herkulem

Dominantou města je místní zámek. Historická budova ze 17. století, která po dlouhá léta chátrala, se nyní postupně mění k lepšímu. Díky získání dotačních prostředků začala v loňském roce největší...

Dáváte dítěti první mobil? Tohle s ním nastavte hned na začátku

Komerční sdělení
O mobilu a online světě se svým dítětem mluvte.

Přišel čas na první mobil? Mobil rodičům dává větší jistotu, že se s dítětem mohou kdykoliv spojit, zároveň mu ale otevírá cestu k internetu. Vedle výběru telefonu a vhodného tarifu je proto dobré...

Zkontrolujte si regulátor tlaku plynu. Předejdete zbytečným starostem

Komerční sdělení
Zkontrolujte si regulátor tlaku plynu. Předejdete zbytečným starostem

Regulátor tlaku plynu je důležitou součástí domovní plynové instalace. Pokud je příliš starý, nemusí pracovat správně – a to může způsobit nepříjemnosti nebo zbytečné výpadky v dodávce plynu. Plynaři...

Z garáže na světový trh

Komerční sdělení
Filip Hajdík, Předseda představentsva skupiny HAJDIK

Začalo to v Jablůnce u Vsetína. Milan Hajdík, vyučený lakýrník s léty praxe z průmyslových lakovacích provozů, stavěl rodinný dům. Jeden z členů rodiny s obchodnickým duchem mu poradil: „Postav ho o...

Tři měsíce výstavby nového pavilonu ve FN Plzeň

Komerční sdělení
Tři měsíce výstavby nového pavilonu ve FN Plzeň: stavba postupuje a mění provoz...

Už více jak tři měsíce uplynuly od zahájení výstavby nového Pavilonu chirurgických oborů v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Na staveništi pokračují rozsáhlé výkopové práce, zároveň se...

Šampon nestačí. Česká značka sází na vlastní vývoj vlasové péče

Komerční sdělení

Od prvního séra proti šedinám a vypadávání vlasů se česká značka Navlasil posunula ke kompletní vlasové péči. Receptury vznikají ve vlastní laboratoři v Ostravě a firma při jejich vývoji kombinuje...

17. září 2026

Poděbrady zvou na Den srdce s Ilonou Csákovou a programem zdarma

Komerční sdělení
Poděbrady zvou na Den srdce s Ilonou Csákovou a programem zdarma

Lázeňská kolonáda v Poděbradech ožije v sobotu 19. září osmým ročníkem Poděbradského dne srdce. Odpoledne propojí prevenci, pohyb, hudbu i pomoc dětským pacientům. Program nabídne koncert Ilony...

17. září 2026

AL Pergoly slaví 10 let na trhu akcí 1+1 na screenové rolety

Dárky k narozeninám tentokrát rozdáváme my. Při objednání nové pergoly s minimálně dvěma screenovými roletami ZIPEX získáte v rámci výroční akce 1+1 jednu z nich ZDARMA. Tím ale naše narozeninové...

17. září 2026

Den bez aut s DÚKapkou: Jednodenní síťová jízdenka 22. září zdarma

Komerční sdělení
Den bez aut s DÚKapkou: Jednodenní síťová jízdenka 22. září zdarma

V úterý 22. září 2026 se Doprava Ústeckého kraje opět připojí k Mezinárodnímu dni bez aut. Uživatelé aplikace DÚKapka mohou i letos získat jednodenní síťovou jízdenku zdarma a využít ji pro cestování...

17. září 2026

Paměť národa zpřístupňuje pomocí AI 30 000 hodin vzpomínek

Komerční sdělení
Paměť národa zpřístupňuje pomocí AI 30 000 hodin vzpomínek

Co se v Plzni odehrávalo v posledních dnech války? Jaká byla atmosféra ve školách v roce 1945? A jak pamětníci prožívali srpen 1968? Na tyto i další otázky lze nově hledat odpovědi přímo v archivu...

16. září 2026

L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší?

Komerční sdělení
L1FE house uvolnil prodej všech bytů. Co vše nové bydlení přináší?

Společnost Daramis uvolnila do prodeje všechny byty projektu L1FE house na pražském Střížkově. Bytové jednotky, včetně oblíbených dispozic Studio+ a Smart 2+kk představují promyšleně navržené...

16. září 2026

Dovolená končí, léto nemusí. Přeneste jeho energii do kanceláře.

Komerční sdělení

Návrat z dovolené bývá neúprosný. Zatímco ještě včera jsme měli výhled na moře, les nebo hory, dnes už nás vítá kalendář plný schůzek, e-maily a klimatizovaná kancelář. Letní pohodu ale nemusíme...

16. září 2026

Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel

Komerční sdělení
Co s dětmi na podzim? Když venku prší, vyrazte za trochou kouzel

Podzim umí být krásně barevný – a také pořádně deštivý. Když výlet nebo procházku překazí počasí, nemusí to hned znamenat další odpoledne doma. Stačí vyměnit holínky za pohodlné sedačky v hledišti a...

16. září 2026

Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim

Komerční sdělení
Příprava terasy a zámkové dlažby na podzim

Správná příprava terasy a zámkové dlažby na podzim nemusí zabrat mnoho času. Několik jednoduchých kroků pomůže prodloužit životnost povrchu a předejít náročnějším opravám po zimě.

16. září 2026

Voda pro Berounsko

Komerční sdělení
Voda pro Berounsko

Když si obyvatelé na Berounsku natočí sklenici vody z kohoutku, jen málokdo si uvědomí, jak dlouhou cestu za sebou má. Nejde totiž o vodu z místních zdrojů. Většina pitné vody, kterou Berounsko...

16. září 2026

Zkontrolujte si regulátor tlaku plynu. Předejdete zbytečným starostem

Komerční sdělení
Zkontrolujte si regulátor tlaku plynu. Předejdete zbytečným starostem

Regulátor tlaku plynu je důležitou součástí domovní plynové instalace. Pokud je příliš starý, nemusí pracovat správně – a to může způsobit nepříjemnosti nebo zbytečné výpadky v dodávce plynu. Plynaři...

16. září 2026

ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na lince P3 Plzeň–Domažlice

Komerční sdělení
ARRIVA střídá České dráhy. Moderní vlaky na linkce P3 Plzeň–Domažlice

Od celostátní změny jízdních řádů v prosinci 2026 dojde na železniční lince P3 mezi Plzní a Domažlicemi k plánované proměně. Společnost ARRIVA vlaky s.r.o., která uspěla v nabídkovém řízení...

16. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet