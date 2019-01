AKU zahradní technika má v Mountfieldu zelenou.

Zákazníci mohou nyní v Mountfieldu vybírat ze 45 strojů AKU zahradní techniky, ale i dílenských přístrojů.

„Naše masivní orientace na AKU zahradní techniku vychází z rostoucí obliby těchto přístrojů. Ta během posledních pár let zaznamenala obrovský posun v kvalitě. Současné AKU stroje už fungují bezproblémově, vydrží pracovat dlouho na jedno nabití a díky moderním technologiím dokáží nahradit elektrické a benzínové výrobky. Jsou šetrné k životnímu prostředí, neprodukují žádné exhalace, pozitivem je minimální hluk, pohyb bez šňůry, a tudíž vyšší bezpečnost při práci či nulové náklady na benzin. Velkou výhodou je bezesporu fakt, že 1 baterii můžete využívat pro několik strojů, např. u produktů Greenworks lze 1 baterii používat až pro 21 typů. Z těchto důvodů je logický stoupající zájem o AKU techniku. Dokazují to i naše statistiky prodejů. V loňském roce jsme u této komodity zaznamenali meziroční nárůst prodejů téměř o 600 %,“ vysvětluje Jana Moravová, předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Mountfield a dodává: „Jsem ráda, že jsme stihli nový sortiment hned zkraje roku zařadit do prodejní akce „povánoční výprodej“, a přestože jsou to novinky, i je mohou zákazníci získat za mimořádně výhodné zaváděcí ceny.“

AKU vertikutátor Greenworks G40DT35 40V | foto: Mountfield

Obchodní ředitel společnosti Mountfield František Turek doplňuje: „AKU technika patří mezi komodity, u nichž v posledních letech zaznamenáváme neuvěřitelně dynamický technický pokrok. Například stejné špičkové baterie, na které fungují naše AKU stroje, pohánějí i elektromobily Tesla či BMW. A tak už málokoho překvapí jejich superrychlé nabíjení i fakt, že na jedno nabití vydrží pracovat víc než 2 hodiny. A cenově přitom AKU přístroje vycházejí naprosto fantasticky.“

3 produktové řady Greenworks

Vrcholem nabídky a pro nejnáročnějšího zákazníka je určena luxusní řada strojů s baterií na 60 V. Tvoří ji 9 modelů (dvě rotační sekačky, zádový fukar, řetězová pila, strunová sekačka, plotové nůžky, teleskopické plotové nůžky, teleskopický prořezávač větví, fukar). Díky vysoké voltáži zvládnou stroje i velmi náročné podmínky.

AKU rotační sekačka s pojezdem Greenworks GD60LM51SP 60V. | foto: Mountfield

Špičková řada na 40 V baterii, kterou má nyní Mountfield v nabídce, tvoří 15 modelů, které jsou určeny pro univerzální využití na každé zahradě. Zahrnuje 3 různé rotační sekačky, strunovou sekačku, fukar a fukar/vysavač, kultivátor, vertikutátor, křovinořez, řetězovou pilu, teleskopické plotové nůžky, teleskopický prořezávač, plotové nůžky, vzduchový kompresor a tlakovou myčku. Provozní doba jednotlivých přístrojů dosahuje výdrže až 130 min.

AKU řetězová pila Greenworks GD40CS40 40V | foto: Mountfield

A nabídku uzavírá ještě řada s baterií na 24 V, která se skládá z 21 modelů a je určena nejen pro zahradu, ale i pro dílnu.

AKU vrtačka s příklepem Greenworks G24CD 24V. | foto: Mountfield

Nové řady AKU přístrojů nabízí všech 56 prodejních center Mountfieldu v České republice a 18 na Slovensku a také e-shop na www.mountfield.cz.