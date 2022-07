Aktualizovaný a originální software je základ digitální bezpečnosti

Na internetu je spousta míst, kde lze nakupovat a stahovat různorodý software včetně operačních systémů. Ovšem z hlediska zabezpečení uživatelských dat a ochrany soukromí vyžaduje už samotné pořízení softwaru určitou ostražitost. „Bezpečnostní riziko vzniká už ve chvíli, kdy lidé hledají nejnižší cenové nabídky a základní programové vybavení svého počítače získávají z různých neoficiálních zdrojů,“ říká Petr Váša, manažer divize Microsoft 365.

Software z neoficiálních zdrojů samozřejmě automaticky neznamená, že jde o software nelegální nebo s bezpečnostním rizikem. Ovšem pravděpodobnost potíží je tu vysoká. Nejasný původ softwaru totiž může znamenat, že v samotném programu mohou být třeba nějaká zadní vrátka, která umožní útočníkům získat citlivá uživatelská data. Případně nemusí software zaručit dostupnost aktualizací, které jsou z bezpečnostního hlediska naprosto zásadní záležitostí. Hledání levných alternativ navíc může uživatele přivést k tomu, že si pořídí software zastaralý nebo jiného typu, než je pro něj určen.

Je třeba mít jistotu

„Aktualizovaný operační systém je základ bezpečnosti. U mnoha uživatelů se ale setkáváme s tím, že ve svých počítačích mají stále například Windows 7, což je systém, který již není podporován a nevycházejí na něj proto žádné aktualizace a bezpečnostní záplaty,“ dává Petr Váša příklad.

Jak nenaletět

V dnešní době již zdaleka není nutné kupovat software ve formě originálních fyzických balení a lze ho snadno pořídit skrze oficiální stránky výrobce nebo autorizovaného distributora.

Vodítek k tomu, kdy by měl uživatel zpozornět a ověřit si, zda kupuje skutečně originální software, je pak celá řada. Jedním z varovných signálů může být třeba podezřele nízká cena. Obecně je vhodné si pamatovat, že pokud cena vypadá příliš dobře, než aby to byla pravda, pravděpodobně tomu tak je. Podezření by v uživatelích měly budit i nabídky klíčů prodávaných odděleně od softwaru, který mají aktivovat. S výjimkou kartiček s kódem Product Key Cards (PKC) distribuovaných s certifikátem pravosti nedistribuuje společnost Microsoft kódy Product Key jako samostatné produkty.

Originální software také nejspíš nenajdete na různých peer-to-peer sítích, sociálních sítích, ani ho jen tak nebude prodejce šířit e-mailem. Instalovat jakýkoli software obdržený e-mailem přitom představuje další bezpečnostní riziko. Uživatel se vystavuje nebezpečí v podobě škodlivého softwaru, který může mít třeba i podobu takzvaného ransomwaru, tedy vyděračského programu. Ten uzamkne zařízení uživatele a přístup k němu obnoví až po zaplacení výkupného.

Jen originální software zakoupený u autorizovaných prodejců tedy zaručí bezpečnost a zároveň správnou funkčnost programu i zařízení uživatele. „Originální software přináší uživateli i jasný komfort, aktualizace u něj probíhají automaticky a software zaručí tu nejlepší možnou kompatibilitu s dalšími systémy,“ vysvětluje Petr Váša. Zdánlivě vyšší počáteční investice pak tedy uživateli ušetří často nejen nervy, ale také množství času spojeného s ověřováním legálnosti zakoupeného softwaru. Nejlepším způsobem, jak získat vše, co očekáváte, je zakoupení pravého softwaru společnosti Microsoft předinstalovaného v novém počítači nebo pravý software od společnosti Microsoft u autorizovaného prodejce.