Akrobatický rokenrol - ideální sport pro děti

Akrobatický rokenrol nebo také akrobatický rock and roll patří k moderním sportům 21. století a má rozhodně co nabídnout ať už samotným sportovcům či divákům. Jedná se o unikátní spojení sportu, tance a později je přidána také akrobacie. Děti se pravidelně účastní soutěží, kde jsou rozděleny do různých kategorií podle věku, případně výkonnosti. Dívky si mohou vybrat mezi tancem v dívčí formaci nebo párovým tancem, pro chlapce je jasnou volbou párový tanec. Díky sportu se děti učí nejen zdravé soutěživosti, ale také vzájemné podpoře.

Taneční a sportovní klub Silueta Praha

Jedním z nejúspěšnějších klubů v České republice, který se tomuto sportu věnuje, je Taneční a sportovní klub Silueta Praha. Tento klub, s více než 30letou historií a zkušenými trenéry, se může pyšnit hned několika mistrovskými tituly, včetně toho nejcennějšího titulu – zlaté medaile získané na mistrovství světa dívčích formací. Klub nabízí kroužky akrobatického rokenrolu pro děti již od 5 let, které probíhají hned na několika místech v Praze, především v Domě dětí a mládeže Prahy 7, dále také v Praze 9 – Klánovicích a v Praze 5.

Tréninky a soutěže se konají v průběhu školního roku, ale ani o prázdninách děti nepřijdou zkrátka. V létě jsou pořádána soustředění, která jsou doplněna o další sportovní aktivity, jako například výlety na kolech, plavání, míčové hry a další. O všestranné sportovní vyžití tedy rozhodně není nouze.

Právě probíhá nábor do kroužků akrobatického rokenrolu!

Pokud hledáte sport, který bude vaše dítě bavit a zároveň naplňovat a rozvíjet, přijďte se podívat na některý z tréninků TANEČNÍHO A SPORTOVNÍHO KLUBU SILUETA PRAHA a za několik let možná budete číst o úspěších právě svého dítěte. Více informací o náborech naleznete na www.siluetapraha.cz/nabor. Neváhejte nás kontaktovat v případě libovolných dotazů, rádi se s vámi v rámci náboru potkáme a ukážeme vám, na co se můžete vy a vaše dítě těšit.

Tanečníci z TANEČNÍHO A SPORTOVNÍHO KLUBU SILUETA PRAHA spolu tráví čas nejen...

Přijďte se přesvědčit na vlastní oči!

Sledujete Letní olympijské hry na televizních obrazovkách, ale chybí vám pravá atmosféra ze sportovního zážitku naživo? Chcete vidět, kam až to může vaše dítě v rámci rokenrolu dotáhnout? Přijďte se na podzim podívat na světovou sportovní událost konanou v České republice – Mistrovství světa v akrobatickém rock and rollu v rámci Letenského poháru 2021. Pokud si nejste jistí, co si pod tímto pojmem představit, jedná se o taneční sport, ve kterém se sportovci mohou účastnit soutěží v různých věkových a výkonnostních kategoriích na domácích i zahraničních soutěžích.

Mistrovství světa v akrobatickém rock and rollu

Přestože akrobatický rock and roll, v Česku známý jako rokenrol, není mezi veřejností tak známý jako fotbal či gymnastika, má rozhodně divákům co nabídnout. Kde jinde uvidíte na jednom místě živý a atraktivní tanec s akrobacií, při které se člověku tají dech. Zažijte perfektní atmosféru s námi na mistrovství světa v akrobatickém rock and rollu, které se koná 20. listopadu 2021 ve sportovní hale Královka v Praze 7 za finanční podpory Národní sportovní agentury, hlavního města Prahy, Prahy 7 a Českého svazu akrobatického rock and rollu. Slavnostní finále, neboli vrchol soutěže, začíná v 19:00.

Těšit se můžete na 700 sportovců z více než 15 zemí světa. Představí se vám ty největší světové špičky akrobatického rock and rollu, které předvedou ty nejlepší výkony s cílem získat nejcennější titul Mistrů světa pro rok 2021. Můžete se těšit na špičkové taneční sestavy a dechberoucí akrobacii. Dvojitá salta, vruty - to vše naživo. Akce je vhodná a zajímavá i pro nejmenší fanoušky, kteří si tuto úžasnou atmosféru rozhodně užijí s vámi. Navíc je pro všechny děti do 15 let jako dárek připraven vstup zdarma.

Letošní ročník Letenského poháru je spojený také s dobročinnou akcí, v rámci které bude dětem bez domova nabídnuta možnost podívat se do zákulisí celé soutěže a také setkání se samotnými sportovci včetně autogramiády.

Česká republika ve světě rokenrolu není rozhodně žádným nováčkem. O tom svědčí skutečnost, že o titul budou bojovat také velmi úspěšné české páry v čele s Jiřím Jakubcem a Marií Dvořákovou z pořádajícího klubu TASK Silueta Praha. To, že se opravdu řadí do světové špičky, potvrdili letos v červnu na mistrovství Evropy v ruské Soči, kde se umístili na finálovém 7. místě. Přijďte je podpořit v jejich boji o medaile a užijte si tuto událost s námi! Podrobné informace, včetně programu, naleznete na webu www.letenskypohar.cz.

O jedinečnosti tohoto sportu, která spočívá v dechberoucím spojení tance s akrobacií, se můžete přesvědčit ihned na YouTube kanálu Českého svazu akrobatického rokenrolu.