Akcelerujte váš enviro projekt díky mezinárodní podpoře a mentoringu

Přemýšlíte, jak nakopnout váš projekt či startup ohledně řešení ekologických problémů a potřebujete pomoci? Akcelerační program zaměřený na ochranu zdrojů a životního prostředí ClimAccelerator Beyond je zde přesně pro vás. Přihlaste se do konce března do programu a začněte si plnit svůj sen.