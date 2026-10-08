AI zná celý internet, ale vás ne. To mění digitální dvojče organizace

Sepsat e-mail, shrnout dlouhý dokument, připravit podklady na poradu, vytvořit prezentaci. Umělou inteligenci dnes používá téměř každý, a to jak doma, tak v práci. Jenže když se rozhlédnete kolem sebe ve své firmě, vše je při starém a v zásadě funguje nejspíš úplně stejně jako před dvěma lety. Stejné porady, stejné tabulky, stejné přeposílání příloh. Zprávy i internet se přitom předhánějí v tom, jak AI mění úplně všechno. Roboti pod její taktovkou zvládají lidskou práci a experti se přou, jak reálné bezpečnostní riziko je pro lidstvo dosažení umělé superinteligence. Mezi titulky a realitou kanceláří zeje překvapivá mezera.
Naprosto přesně to vystihl Lukáš Benzl, ředitel České asociace umělé inteligence: „Náš problém už dávno není, jestli zaměstnanci ve firmách používají AI. Používají. Problém je, že kvůli ní skoro nic nezměnily. Vysněná ‚AI transformace‘ často končí tím, že člověk zkopíruje výsledek z Copilotu do Excelu.“ A dodává: „Firmy nemají málo AI. Mají příliš mnoho organizačního dluhu.“
Důvod je prostý. Umělá inteligence zná celý internet, ale nezná vaši firmu. Neví, jak u vás probíhá schvalování, kdo smí vidět jaké dokumenty, co je poslední verze smlouvy ani proč se projekt jmenuje „Karel“. A protože to neví, nemůže ve firmě skutečně pracovat, ale jen radit tomu, kdo se zrovna zeptá. K tomu přibývá otázka, na kterou dnes většina firem odpověď nemá. Když už AI něco udělá, kdo doloží, co přesně a na základě čeho?
Firma dostává digitální dvojče
Právě tady nastupuje pojem, který budete slýchat stále častěji: digitální dvojče organizace. Nejde o 3D model budovy ani o virtuální kopii výrobní linky. Je to živý digitální model firmy, který propojuje lidi a role, procesy a pravidla, dokumenty a data v jednom prostředí pro každodenní práci. Úkol, schválení nebo nová směrnice nevzniká vedle systémů, ale přímo ve dvojčeti. Co se děje ve firmě, děje se v něm. Proto nikdy nezastará.
„Samotný AI model je vlastně jen mozek. Aby mohl ve firmě skutečně pracovat, potřebuje také tělo — možnost pracovat s dokumenty a systémy, vstupovat do procesů a plnit konkrétní úkoly. Teprve pak se z AI asistenta stává digitální spolupracovník,“ říká Vít Stinka, Head of Production a člen představenstva Unicorn Business Systems.
V takovém prostředí navíc umělá inteligence přestává být cizincem. Zná souvislosti, dostává stejná přístupová práva jako zaměstnanec a každý její krok zůstává dohledatelný. Co nesmí udělat člověk, nesmí udělat ani ona.
Nová kategorie, jediná česká firma
Kategorie je tak čerstvá, že ji letos poprvé zmapovala americká analytická společnost Gartner, o jejíž žebříčky se opírají manažeři po celém světě. Mezi hodnocenými dodavateli platforem pro digitální dvojčata organizací figuruje vedle světových hráčů jediná česká firma Unicorn, která přes pětatřicet let dodává rozsáhlé systémy pro energetiku, banky i veřejnou správu. Digitální dvojčata staví na vlastní platformě Unicorn Universe.
Studenti, kteří dostudují
Jak dvojče vypadá v praxi, ukazuje příklad ze školství. Unicorn Vysoká škola převedla do digitálního dvojčete celý svůj provoz. Od přijímacího řízení přes výuku až po obhajoby. Vedení díky živému přehledu v reálném čase vidí, kterým studentům hrozí, že studium nedokončí, a může díky tomu zasahovat včas, například nabídnout konzultaci nebo upravit studijní plán. Jedním z konkrétních důsledků je, že počet studentů, kteří školu předčasně opustili, klesl za čtyři roky téměř o čtvrtinu.
Kde začít
Dobrá zpráva pro firmy, které se bojí velkého třesku v jejich IT, je, že digitální dvojče se nestaví najednou. Začíná se jednou oblastí nebo jednou klíčovou agendou a roste podle priorit. Umělá inteligence je pak součástí tohoto prostředí, zná souvislosti, pravidla a její činnost zůstává pod dohledem.
Více o digitálních dvojčatech organizací najdete na unicorn.com/unicorn-universe.