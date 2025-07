AI v průmyslu: Rychlejší vývoj, servis i údržba

Před rokem řešil strojírenský podnik neplánované odstávky výrobní linky kvůli opotřebeným dílům. Dnes AI analyzuje data ze strojů a napoví, kdy je čas zasáhnout – dřív, než se něco pokazí. Vývojáři, kteří dříve trávili týdny nad dokumentací, teď používají nástroje, které ji vygenerují automaticky. A designéři? Zadají cíle a nechají software, aby navrhl 3D model sám.

Umělá inteligence se přesunula z laboratoří do továren. Ne jako buzzword, ale jako konkrétní nástroj, který pomáhá urychlit vývoj, snížit zmetkovitost, lépe plánovat a optimalizovat servis. Společnost PTC, která vyvíjí software Creo, Windchill nebo Codebeamer, integruje AI do svých produktů už přes deset let – a ukazuje, jak z AI udělat skutečnou přidanou hodnotu. Na českém trhu patří mezi klíčové partnery pro nasazení těchto řešení společnost AV ENGINEERING, která firmám pomáhá digitální technologie přizpůsobit jejich reálným provozním potřebám.

AI ve vývoji: Když dokumentaci tvoří software

Představte si, že pracujete na složitém výrobku a každý nový požadavek zákazníka znamená desítky stránek dokumentace, kontrol a revizí. Právě tady přichází ke slovu AI. Řešení Codebeamer využívá generativní AI, aby pomohla s analýzou požadavků, zpracováním dokumentace i se sledováním souladu se standardy. Výsledkem je méně chyb, rychlejší vývoj – a víc času na inovaci.

AI dnes umí navrhovat. V prostředí Creo Generative Design stačí nastavit parametry – a software nabídne návrhy optimalizované na pevnost, hmotnost i výrobní technologii. Designéři tak získají nejen víc možností, ale často i efektivnější řešení, než by vytvořili ručně. AV ENGINEERING navíc poskytuje odbornou podporu při zavádění těchto technologií do každodenní praxe, ať už jde o strojírenský vývoj, nebo elektrotechniku.

Chytřejší výroba, která se učí z dat

V továrně dnes nestačí jen vyrábět – je třeba reagovat na změny, předcházet chybám a hledat úspory. AI v nástroji ThingWorx analyzuje data ze strojů, plánovacích systémů i senzorů a pomáhá odhalit neefektivitu dřív, než začne stát peníze.

AI zároveň dokáže sama vyhledat a zobrazit pracovní instrukce přizpůsobené konkrétní výrobní lince. AV ENGINEERING firmám pomáhá najít konkrétní místa, kde má AI skutečný dopad, a zajišťuje, že se technologie nestanou jen dalším softwarem v systému, ale funkční součástí výrobní kultury.

Servis, který ví, co přijde

Umělá inteligence zásadně mění i servis. Místo zásahů „na poslední chvíli“ pomáhají nástroje jako Servigistics nebo ServiceMax předvídat, co a kdy bude potřeba. Sledují provozní data, opotřebení dílů i historii servisních zásahů a dokážou naplánovat údržbu tak, aby co nejméně narušila provoz. A nejen to – AI umí optimalizovat a plánovat zásoby náhradních dílů, pomáhá znovu využít komponenty a tím i snižovat ekologickou stopu.

V tomto směru má AV ENGINEERING zkušenosti s nasazováním prediktivní údržby i v prostředí, kde donedávna vládla papírová dokumentace – a pomáhá firmám přejít od reaktivních zásahů k datově řízenému servisu.

Bez důvěry to nejde: AI s pravidly

AI přináší výhody, ale i nové odpovědnosti. PTC proto zavedlo rámec pro řízení AI – s důrazem na bezpečnost, transparentnost, ochranu dat a etiku. AI má sloužit lidem, ne je nahrazovat. A její implementace by měla být nejen chytrá, ale i odpovědná. AV ENGINEERING tento přístup sdílí a ve své praxi klade důraz na srozumitelnost, důvěru a funkční integraci do procesů zákazníka.

Kdo zaspí, riskuje

Umělá inteligence v průmyslu už se neptá „jestli“, ale „kdy a jak“. Firmy, které ji umí zapojit do vývoje, výroby i servisu, získávají rychlejší reakce na změny, méně chyb a větší jistotu v plánování. A jak ukazuje příklad společností PTC a AV ENGINEERING – nejde o futuristickou vizi, ale o řešení, která fungují už dnes.