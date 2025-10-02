AI: od chatbota k parťákovi

Také již patříte mezi ty uživatele, kteří místo googlování otevřou ChatGPT, Gemini nebo Perplexity, aby si cokoliv vyhledali? Jenže doba otázek a odpovědí v těchto nástrojích končí. Svět umělé inteligence se právě teď mění z asistentů, kterým něco píšete, na parťáky, se kterými společně tvoříte.

A tahle změna přichází rychleji, než si většina z nás stihla uvědomit.

Konec éry chatovacích okének

Canvas v ChatGPT nebo Artifacts v Claude, či podobné prostory v mnoha dalších AI aplikacích – všechny tyto novinky posledních měsíců ukazují stejným směrem. AI už nechce jen odpovídat na dotazy. Chce s vámi pracovat na dokumentech, prezentacích nebo kódu. Je to jako přejít od psaní SMS k videohovoru – najednou máte k dispozici úplně jiné možnosti.

Připravujete prezentaci a systém průběžně doplňuje grafy z aktuálních dat a hlídá konzistenci. Programujete a AI nejen radí, ale přímo s vámi píše kód, testuje ho a dokumentuje. To už není chatbot, to je digitální kolega.

Podívejme se na několik příkladů, jaké úlohy můžete s AI jednoduše řešit již dnes:

Rodinný rozpočet pod kontrolou: Nahrajte do Claude výpisy z banky a během minuty máte analýzu útrat, predikci cash flow a návrhy úspor. Včetně přehledných grafů.

Studium na míru: Student nahraje učebnici do ChatGPT a ten mu vytvoří interaktivní kurz s testy, NotebookLM zase během vteřin z materiálů vytvoří myšlenkové mapy nebo virtuální podcast, který si poslechne v autobuse cestou na přednášku.

Osobní právník v kapse: Dostali jste smlouvu? AI ji projde, označí problematické body a vysvětlí rizika normální češtinou. Za zlomek ceny skutečného právníka.

Investiční poradce 24/7: Umělá inteligence analyzuje vaše portfolio, sleduje trhy, upozorní na příležitosti a rizika. A na rozdíl od lidského poradce nemá zájem vám prodat předražené produkty.

Web na přání: Stačí napsat „Udělej mi krásný web pro restauraci s otevírací dobou, menu a kontaktem. V retro stylu“ a například Claude vám během chvilky vytvoří funkční web. Získáte kompletní HTML stránku vč designu, kterou stačí stáhnout, nahrát na hosting a máte svůj web.

Z AI nástrojů se stávají pracovní prostory

Proč přepínat mezi desítkami aplikací, když může AI být vaším jediným rozhraním?

Díky MCP (Model Context Protocol), který před necelým rokem představil Anthropic, umí dnes AI systémy napřímo a jednoduše komunikovat s různými aplikacemi a daty. Kalendář, e-mail, CRM, účetnictví – všechno najednou dostupné přes jediné rozhraní.

V Unicorn Systems jsme pochopili, že budoucnost není v izolovaných AI řešeních, ale v komplexních platformách. Proto stavíme generativní pracovní prostory – GenUI, které dokážou obsloužit celou firmu. Jde o inteligentní a interaktivní vrstvu nad všemi firemními systémy, která rozumí kontextu a aktivně pomáhá s rozhodováním.

Představte si ředitele, který ráno otevře dashboard a místo statických grafů vidí živý, interaktivní prostor. AI mu v reálném čase analyzuje včerejší prodeje a predikuje vývoj na příští měsíc. Chce detaily? Klikne na graf a AI mu vygeneruje hloubkovou analýzu konkrétního segmentu. Potřebuje prezentaci pro dozorčí radu? Během minut ji má připravenou, s aktuálními daty.

Obchodnímu týmu pomůže AI vyhledáváním příležitostí. Dle zadaných parametrů vyhledá potenciální klienty, analyzuje trhy, na kterých firma působí, načte finanční závěrky a monitoruje zákaznický sentiment. Nakonec dle šablony připraví personalizovaný report, jak danou společnost oslovit. To není databáze kontaktů, ale dynamický systém chápající obchodní kontext v reálném čase.

Podobných úloh je mnoho. Klíčové je, že to všechno běží na enterprise úrovni – bezpečně, škálovatelně, s plnou kontrolou nad daty. AI respektuje přístupová práva a všechno loguje pro audit.

Závěrem: Připravte se na nový normál

Stejně jako běžní uživatelé si díky AI nástrojům usnadňují každodenní úkoly, tak i zaměstnanci, kteří budou s AI spolupracovat jako s inteligentním parťákem, dosáhnou znatelně vyšší produktivity. A proto by firmy neměly otálet s implementací AI. Nejde o to, jestli AI změní způsob práce. Jde o to, jak se firmy i jednotlivci dokážou adaptovat. Ti, kteří začnou dnes, získají náskok. Ti ostatní ho pak budou složitě dohánět.

Autorem článku je Jakub Janata

Jakub se v Unicornu zaměřuje na obchodní rozvoj a prodej AI řešení pro finanční sektor a další odvětví. Má zkušenosti s mezinárodním obchodem, strategickým rozvojem a digitální transformací. Působí jako koordinátor a kontaktní osoba mezi Unicorn Systems a a Unicorn AI Research Centrum, které je zodpovědné za vývoj pokročilých systémů na bázi umělé inteligence.

