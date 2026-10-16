AHORN – výrobky pro kvalitní spánek

Komerční sdělení

AHORN – výrobky pro kvalitní spánek | foto: AHORN CZ, s.r.o.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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„Naším posláním je pomáhat lidem dobře spát,“ říká Pavel Koňarik, majitel společnosti AHORN z Vlkoše u Hodonína, která v minulých dnech získala certifikát Česká kvalita.

Získali jste prestižní ocenění Česká kvalita. Co pro vás osobně a pro celou firmu tento certifikát znamená?

Pavel Koňarik

Pro mě osobně je toto ocenění důkazem, že máme ve firmě skvělý tým, který dokáže proměnit vize ve skutečnost. Pro celou společnost představuje uznání za dlouhodobou práci, inovace a neustálé zlepšování produktů a služeb v oblasti kvalitního spánku.

Pro ty, kteří vaši značku ještě neznají – čím přesně se firma AHORN zabývá a jaká je její historie?

Firma AHORN CZ, s.r.o. je český výrobce matrací, lamelových roštů a postelí s více než 30letou tradicí. Ve výrobním závodě ve Vlkoši u Kyjova na Moravě zaměstnáváme přibližně 120 lidí a zaměřujeme se na vývoj a výrobu produktů pro zdravý a kvalitní spánek. Naše firma vyrostla z malé rodinné výroby v garáži na významného výrobce, jehož produkty dnes nacházejí zákazníky nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku, Maďarsku, Polsku a dalších evropských zemích.

Na jaké konkrétní produkty (například rošty, matrace, postele) se certifikát vztahuje a v čem spočívá jejich hlavní konkurenční výhoda?

Značka Česká kvalita – Bezpečný nábytek se vztahuje konkrétně na matraci Melira. Základem jejího komfortu je technologie GelEffect, díky níž matrace velmi rychle reaguje na pohyb a změnu polohy těla. Nezávislé zkoušky potvrdily, že si Melira i při dlouhodobém zatěžování zachovává své vlastnosti. Pro zákazníka je to větší jistota při výběru a pro naše obchodní partnery jistota při jejím doporučení. Více o certifikaci matrace Melira a jejím testování se dozvíte na blogu AHORN.

AHORN – výrobky pro kvalitní spánek

Od založení působíte jako rodinná firma. Považujete to za výhodu?

Rodinnou firmu považuji za významnou konkurenční výhodu. Zaměstnanci přesně vědí, za jakými lidmi a hodnotami firma stojí, což vytváří větší důvěru, odpovědnost i sounáležitost. Díky tomu jsou motivovanější, podávají lepší výkony a současně se v práci cítí lépe.

Jak moc je pro vás důležité, že kompletní vývoj a výroba probíhají přímo v České republice?

Zásadní. Díky tomu máme pod kontrolou celý proces od prvního návrhu a výběru materiálů přes výrobu prototypů a jejich ověřování až po sériovou produkci. Můžeme pružně reagovat na zkušenosti zákazníků i obchodních partnerů a výrobek dále zdokonalovat. Český původ pro nás proto není jen údaj na etiketě. Je za ním konkrétní know-how, odpovědnost za výsledný výrobek a lidé, kteří přesně vědí, proč je matrace navržena právě takto.

Promítají se do vašich produktů i moderní technologie nebo trendy v oblasti zdravého spánku?

Ano, ale technologie pro nás není cílem sama o sobě. Musí přinášet konkrétní a srozumitelný užitek. U Meliry je příkladem technologie GelEffect. Matrace díky ní rychle reaguje na pohyb těla, usnadňuje změnu polohy a nevytváří typický hřejivý pocit, který někteří lidé vnímají u jiných materiálů. Při vývoji zároveň nepřemýšlíme pouze o samotné matraci, ale o celém systému lůžka. Melira vznikala současně s roštem Terzaflex, jehož široké lamely podpírají matraci až do krajů a ramenní kolébka jí pomáhá lépe reagovat na tělo. Certifikace se vztahuje pouze na matraci Melira, společný vývoj ale ukazuje náš přístup: jednotlivé části lůžka musí fungovat dohromady.

AHORN – výrobky pro kvalitní spánek

Získáním certifikátu jste dosáhli významného milníku. Jaké jsou vaše další cíle a plány pro nadcházející období?

Naším posláním je: „Pomáhat lidem dobře spát“. Chceme proto rozšířit výrobu, oslovit více zákazníků a nadále přinášet inovace, které posouvají kvalitu spánku. Další novinky představíme i na připravovaných výstavách v Německu a Rakousku.

Bohumil Brejžek

AHORN – výrobky pro kvalitní spánek

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