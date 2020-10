Aero Vodochody zažilo zlomový okamžik

Vydání typového certifikátu završilo 13 let působení společnosti Penta v největším českém leteckém výrobci Aero Vodochody. „Je to zlomový okamžik, mimořádný úspěch zaměstnanců Aera, který dokládá, že vrátit výrobu vlastních proudových letadel do Aera bylo naším správným rozhodnutím. Dosavadní investice do projektu přesáhly dvě miliardy korun, pro podnik představují základ pro dobrou budoucnost,“ řekl spolumajitel Penty Investments Marek Dospiva. Nový letoun, který navazuje na tradici legendárních cvičných letounů L-39 Albatros, byl certifikován necelé dva roky od představení prvního prototypu.

„Je to skvělá zpráva pro L-39NG i pro celý český letecký průmysl. Získání certifikace je významný milník při vývoji letounu a zároveň je to důležitý vzkaz pro naše zákazníky. Rád bych tímto poděkoval všem, kdo k tomuto výjimečnému úspěchu přispěli,“ dodal Jiří Podpěra, prezident společnosti Omnipol, která je strategickým partnerem projektu nového letounu.

Získání typového certifikátu znamená, že letoun je způsobilý mezinárodního letového provozu a splňuje bezpečnostní požadavky. Certifikace je zároveň základním předpokladem pro dodávky zákazníkům. L-39NG je jako jeden z prvních letounů certifikován podle nových nadnárodních vojenských standardů (EMAR 21 a EMACC). Jeho certifikace je tudíž uznávaná všemi vojenskými autoritami EU a NATO. Certifikace letounu postupovala podle plánu. V rámci testů proběhlo zhruba 300 zkušebních letů na dvou letových prototypech, a rozsáhlé pozemní zkoušky na dalších dvou prototypech.

Do certifikace se budou postupně doplňovat další vylepšení a rozšiřování schopností dle požadavků zákazníků.