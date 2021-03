Aero Vodochody – více než 100 let výroby vojenských a cvičných letounů

Většina z letadel měla společné dvě charakteristiky – byla vojenská a určená pro výcvik.

Historie Aera začala 25. února 1919, jen několik měsíců po vzniku samostatného Československa. Od samého počátku se Aero zaměřilo na vývoj a výrobu letadel a leteckých součástek, stejně jako na opravárenské služby. Již v roce 1919 Aero také představilo první vlastní stroj – vojenský cvičný letoun Aero A-1, vyvinutý na objednávku československého ministerstva obrany.

Během dvacátých a třicátých let firma rostla, a to jak co do objemu výroby, tak do škály produktů. Kromě průzkumných, bombardovacích a cvičných strojů vyrábělo Aero třeba civilní dopravní letadla využívaná mimo jiné čerstvě založenými Československými státními aeroliniemi, ale i automobily nebo třeba kočárky. Během druhé světové války se ale veškerá výroba musela přizpůsobit zbrojnímu programu. Po jejím skončení pokračovalo znárodněné Aero ve výrobě a v opravách letadel a krátce po válce byl představen nový pozoruhodný tuzemský typ - vysoce výkonný dvoumotorový celokovový čtyřmístný letoun Aero Ae-45.

Zadní část trupu vojenského nákladního letounu C-390 je největší částí letounu kdy vyráběnou ve střední Evropě.

V roce 1953 se Československo připojilo mezi země, které začaly vyrábět proudové letouny – zpočátku šlo ale pouze o licenční výrobu. Severně od Prahy, u letiště ve Vodochodech, vyrostla zbrusu nová továrna určená pro sériovou výrobu sovětských letounů MiG-15. V dalších desetiletích se v Aeru vyráběly i MiG-19 a MiG-21. Ale již v padesátých letech Aero vyvinulo i první vlastní proudový cvičný letoun – L-29 Delfín, který poprvé letěl v dubnu 1959. Do roku 1974 vyrobilo Aero více než 3 600 Delfínů! Už během šedesátých let ale stihlo vyvinout další generaci cvičného proudového letounu – legendární L-39 Albatros.

Nový L-39 Albatros, výkonnější a efektivnější než jeho předchůdce, absolvoval první let v listopadu 1968. Během 70. a 80. let pak Aero vyrobilo téměř 2 900 Albatrosů, z nich více než dva tisíce dodalo do SSSR. Celkově sloužily Albatrosy u více než 40 vojenských a nejméně 15 civilních uživatelů. Díky snadné ovladatelnosti a skvělé obratnosti si L-39 oblíbily i akrobatické týmy. Dodnes létají po celém světě stovky Albatrosů. Později na L-39 navázal pokročilejší L-59 Super Albatros a na konci 90. let Aero představilo nový lehký bitevník L-159 ALCA, původně vyrobený v počtu 72 kusů pro českou armádu. Dnes slouží L-159 i v iráckých vzdušných silách a u americké výcvikové firmy Draken International.

Spolupráce s největšími světovými výrobci

Od roku 2000 se Aero kromě vývoje a výroby vlastních letounů pustilo i do spolupráce s největšími světovými leteckými výrobci, a to jak na civilních, tak vojenských strojích. Dvacet let se věnovalo výrobě vrtulníků, dodávalo kompletní a plně vybavené vrtulníky S-76 přepravené k instalaci dynamických částí americké firmě Sikorsky/Lockheed Martin nebo vyrábělo kokpity pro legendární vojenské vrtulníky Black Hawk.

Dnes se zapojuje i do vývoje letounů, například vyvinulo a vyrábí náběžnou hranu křídla pro Airbus A220, civilní letoun, který sází na ekologický provoz a nyní patří mezi málo dopravních letadel, o které je i navzdory aktuální krizi mezi aeroliniemi velký zájem. Aero se podílelo i na vývoji vojenského letounu Embraer C-390 Millenium, kde patří k největším dodavatelům. Kromě toho vyvíjelo i podvozky pro novou generaci letounu L-410 z Kunovic, části trupu pro letouny A321 konvertované z dopravních na nákladní a podílí se i na dalších projektech.

Zároveň ale udržuje i dlouhodobé vztahy s uživateli letounů L-39, L-59 a L-159, kterým nabízí údržbu a opravy, ale i modernizace letounů. Buďto servisní tým z Aera vyráží do různých evropských, afrických či asijských zemí, nebo údržba probíhá přímo u výrobce. Z vodochodského letiště tak startují na testovací lety stroje v barvách letectev z celého světa.

Aero vyrobilo téměř tři tisíce L-39. V roce 1989 dokázalo za jediný rok dokončit 250 letounů.

Nový český proudový letoun po 20 letech

V roce 2014 Aero oznámilo vývoj nového cvičného a lehkého bojového letounu nazvaného L-39NG. Necelý rok poté se k projektu nového proudového letounu připojila další česká firma Omnipol, která se stala jeho strategickým partnerem a rovnocenným investorem. První významný milník přišel 22. 12. 2018, kdy letoun L-39NG úspěšně absolvoval svůj první let, další podstatný úkol Aero dokončilo loni v září, kdy letoun splnil všechny podmínky a Odbor pro dohled nad vojenským letectvím Ministerstva obrany mu vydal typový certifikát. Stalo se tak 20 let od certifikace posledního proudového letounu z produkce Aera, L-159. Získání typového certifikátu, který je uznávaný všemi vojenskými autoritami EU a NATO, znamená, že letoun je způsobilý mezinárodního letového provozu a splňuje bezpečnostní požadavky, jinými slovy je připraven na to, aby ho Aero začalo sériové vyrábět a dodávat zákazníkům.

Aero sídlí u vodochodského letiště už od roku 1953.

Nový letoun L-39NG si postupně nachází své první zákazníky. Partner projektu Omnipol už oznámil získání objednávky na 12 letounů L-39NG do Vietnamu a další zákazníci jsou ve velmi pokročilých fázích jednání. Aero s letounem L-39NG cílí na své tradiční zákazníky ve střední a jihovýchodní Asii, v Africe, ale také na naše nejbližší sousedy ve střední Evropě. Pomáhá mu v tom skvělá pověst historicky nejúspěšnějšího letounu z Aera L-39 Albatros, který dodnes slouží ve vzdušných silách řady států. Proudové letouny tak mohou nad Aerem kroužit ještě další desítky let.