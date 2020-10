AERO-THERM® - cesta k úsporám energií a zdravému vnitřnímu prostředí

Desetileté praktické zkušenosti zejména ze zahraničí, velké množství různých zkoušek a testů nejen v ČR u uznávaných zkušebních subjektů, ale např. ve Velké Británii či Německu či různá zahraniční ocenění, dávají velký předpoklad k tomu, aby se termoaktivní stěrky řady AERO-THERM® staly součástí běžné stavební dokumentace. Základem těchto stěrek jsou mikrokuličky na bázi skla nebo polymeru o rozměru několika mikrometrů, které obsahují buď částečné vakuum, nebo jsou plněny speciálním plynem. Kromě pojiva a dalších přídavných látek obsahují ještě jeden základní komponent, kterým jsou nanočástice izolantu nazývaný aerogel. Celý tento systém je chráněn užitným vzorem.

Stěrky AERO-THERM® lze rozdělit do tří kategorií: interiérové, exteriérové a průmyslové.

1. Interiérové stěrky

AERO-THERM®, AERO-THERM® floor a AERO-THERM® adhesive – se aplikují na vnitřní povrchy obvodových stěn, stropů a podlah a napomáhají úspoře energií v zimním období. Mohou tvořit finální povrchovou vrstvu nebo být součástí tzv. souvrství, aniž by byla ovlivněna jejich vlastnost. Vytvářejí vrstvu, která velmi rychle reaguje na zdroje tepla a v okamžiku započetí vyhřívání daného prostoru omezují prostup tepla do stavební konstrukce (až 5,2 x snižují součinitel prostupu tepla podkladu), vrací teplo zpět do prostoru a tím umožní daleko rychlejší vyhřátí tohoto prostoru.

A vlivem tohoto efektu lze i výrazně snížit výkon otopných soustav, což je i praxí prokázáno.

Díky své teplotě tato asi 1 mm vrstva zamezuje kondenzaci vzdušné vlhkosti na problematických místech (místa tepelných mostů) a tím zamezuje tvorbě plísní. Stěrky jsou zdravotně nezávadné a mohou přijít do prostředí pro nepřímý styk s potravinami. V Německu je výrobek AERO-THERM® již uplatněn ve čtyřech stavebních projektech jako oficiální součást stavební dokumentace. Velmi pozitivní výstupy jsou např. z aplikace v Ratibořicích v Hereckém muzeu, či z Velké Británie nebo Hong Kongu.

Novinkou v této řadě je AERO-THERM® adhesive – zde se jedná o disperzní lepidlo s obsahem mikrokuliček a aerogelu pro lepení keramických obkladů. Toto lepidlo s termoizolačními vlastnostmi je certifikováno dle příslušné harmonizované normy pro lepidla.

2. Exteriérové stěrky

AERO-THERM® exteriér a AERO-THERM® exterier+ - se aplikují na vnější povrch obvodových stěn či střechy staveb a omezují pronikání tepelného slunečního záření do stavební konstrukce, tím omezují přehřívání objektu v letních měsících a mají přímý vliv na spotřebu energie při ochlazování vnitřních prostor. Tato jejich vlastnost je hojně využívána např. v Albánii a Holandsku.

3. Průmyslové stěrky

AERO-THERM® industry a jako novinka AERO-THERM® heat (aplikace na povrchy do 400 °C) – zajímavě ovlivňují spotřebu energie u tepelných zařízení, jako jsou různé typy pecí (např. pro firmu Siemens, MAHLE Behr Ostrava, Toyta Polsko či Rubenu Náchod), horkovodních ventilů, potrubí apod. a zároveň ovlivňují pracovní prostředí uvnitř objektu, kde je snížena teplotní zátěž pracovníků a mnohdy působí pozitivně i v řešení problematiky v oblasti BOZP.

Více informací na www.AERO-THERM.cz

AERO-THERM®: šetří energie jednoduše a chytře